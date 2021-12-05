Гречка — одна из самых полезных каш. Но готовить её нужно правильно

Почему гречку считают полезной? Какую выбрать? Как правильно сварить гречневую кашу?

Многим известно с детства, что гречка полезна. Однако не все знают, в чём заключается её польза, как она влияет на работу организма, а также как правильно её приготовить, чтобы она принесла максимум пользы.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Гречка имеет уникальный состав полезных витаминов и минеральных веществ. Положительно влияет на работу организма, укрепляет его и защищает от различных заболеваний.

Почему гречка такая полезная?

Елена: В состав гречки входят около 50 полезных веществ, укрепляющих здоровье. Это почти в два раза больше, чем в любых других крупах. Среди них: укрепляющий сосуды калий, благоприятно влияющий на сердце магний, повышающее гемоглобин железо. Гречка — лидер по содержанию растительного белка. Богата она и витаминами группы В (В1, В2), содержит также полезные аминокислоты, фолиевую кислоту и медь.

Фото: istockphoto.com

Если есть гречку регулярно, это:

поможет выводить токсины из организма;

улучшит работу мозга;

снизит уровень вредного холестерина;

улучшит качество волос и кожи;

снизит риск возникновения анемии;

благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта;

нормализует сон;

стабилизирует психоэмоциональное состояние.

Гречка также полезна тем, кто сидит на диете и следит за весом — она достаточно долго усваивается и имеет невысокую калорийность.

Какая гречка самая полезная?

Самым полезным сортом гречки считается зелёная. Её зёрна не обрабатываются, за счёт чего сохраняют все полезные свойства. Она также хорошо подходит для проращивания — её ростки положительно влияют на иммунитет и оказывают антиоксидантное действие, а постоянное употребление зелёной гречки нормализует уровень гемоглобина в крови.

Гречка в пакетиках — точно такая же, как и рассыпная, только расфасованная. По своим свойствам она ничем не отличается от обычной. Наоборот, в ней есть ряд плюсов. Её уже перебрали за вас, избавившись от «мусора». К тому же один пакетик, как правило, — одна порция. Поэтому не придётся отмерять, сколько гречки вам сварить.

Фото: istocphoto.com

Сочетается гречка со многими продуктами, среди которых молоко, овощи, мясо, зелень. Вы можете приготовить из гречки гарниры, сварить кашу на завтрак, сделать запеканку, котлеты и даже испечь блины (из гречневой муки). Раньше в Москве, по описанию Владимира Гиляровского, было популярно блюдо гречневик: «На мостовой перед палатками ходили пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жаренными на постном масле». По рецепту в вязкую гречневую кашу разбивали сырые яйца, потом выкладывали смесь на противень и запекали.

Как правильно приготовить гречку?

Готовить гречку достаточно просто, но есть несколько важных моментов, которые стоит учитывать при её приготовлении.

Сначала крупу необходимо перебрать, чтобы в ней не было чёрных зёрен.

Хорошо промойте гречку несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной.

Если вы хотите идеальную гречку и у вас есть время, высушите её и прокалите на сковороде пять минут. Тогда у неё будет более насыщенный вкус.

При варке добавляйте холодную воду. Её должно быть в два раза больше, чем самой крупы.

Варите гречку примерно 25 минут на медленном огне под закрытой крышкой. Не забывайте постоянно её помешивать и следить, чтобы вода не испарялась — иначе гречка пригорит.

Когда каша сварится, добавьте к ней немного соли и при желании масла (можно добавить немного сливочного или альтернативного, например, кокосового или масла гхи).

Хотя в гречке много полезных веществ, важно помнить, что тем, кто страдает сахарным диабетом, лучше не употреблять такую кашу слишком часто. Поскольку углеводы, содержащиеся в ней, неизбежно спровоцируют скачок сахара в крови. Также не рекомендуется часто употреблять её людям, испытывающим проблемы с давлением.