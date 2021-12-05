Как добиться тонкой талии с помощью тренировок? 8 упражнений для новичков

Если вы мечтаете о «песочных часах», но генетика подводит, фитнес-тренеры знают решение этой проблемы.
Тонкая талия – тот самый параметр, за которым гонятся девушки и который так привлекает мужчин в женском теле. Но при всех стараниях в тренажёрном зале и отслеживании в рационе лишних калорий достичь ярко выраженных «песочных часов» не получится. Такая фигура – это в большинстве своём генетика. Но фитнес-тренеры знают секрет, как приблизиться к мечте с помощью тренировок. Организм и наследственность изменить не удастся, но с пропорциями тела поработать вполне возможно.
Обхват самой талии определяется типом фигуры, который зависит исключительно от генетики. Существенно сузить талию тренировками не получится, если она не узка от природы. Однако фитнес предлагает другое решение этой задачи. Мы моделируем фигуру «песочные часы» за счёт увеличения ягодиц и плеч. Тем самым делая пространство между верхом и низом визуально уже.
Плоский живот достигается за счёт отсутствия жировых отложений на нём. Поэтому очень важно следить за своим рационом, если стремитесь именно к плоскости. Рацион следует подбирать таким образом, чтобы по дневному итогу у вас выходил небольшой дефицит калорий.
Фото: istockphoto.com
Тренировка для тонкой талии для начинающих
Вытягивание противоположных рук и ног на четвереньках
Техника выполнения:
Встаём на четвереньки, руки прямые, колени находятся строго под тазом.
Вытягиваем перед собой одну руку. Одновременно с этим противоположную ногу отводим назад и приподнимаем вверх.
Возвращаем руку и ногу на место.
Затем повторяем то же самое с другими рукой и ногой.
Делаем упражнение в течение 30 секунд.
Скручивания
Техника выполнения:
Ложимся на спину, колени согнуты, стопы упираются в пол.
Держим руки за головой.
Поднимаем корпус так, чтобы поясница не отрывалась от пола.
Делаем упражнение в течение 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Касание руками ног
Техника выполнения:
Ложимся на спину, колени согнуты, стопы упираются в пол.
Руки вытягиваем вдоль туловища.
Поочерёдно дотягиваемся то правой рукой до правой ступни, то левой до левой.
Не забывайте – для того чтобы выстроить себе фигуру «песочные часы», вам придётся много работать над пропорциями верха и низа тела. Эту тренировку можно использовать как дополнение к основным занятиям в зале.