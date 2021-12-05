Как добиться тонкой талии с помощью тренировок? 8 упражнений для новичков

Если вы мечтаете о «песочных часах», но генетика подводит, фитнес-тренеры знают решение этой проблемы.

Тонкая талия – тот самый параметр, за которым гонятся девушки и который так привлекает мужчин в женском теле. Но при всех стараниях в тренажёрном зале и отслеживании в рационе лишних калорий достичь ярко выраженных «песочных часов» не получится. Такая фигура – это в большинстве своём генетика. Но фитнес-тренеры знают секрет, как приблизиться к мечте с помощью тренировок. Организм и наследственность изменить не удастся, но с пропорциями тела поработать вполне возможно.

Инесса Тимошина фитнес-тренер Обхват самой талии определяется типом фигуры, который зависит исключительно от генетики. Существенно сузить талию тренировками не получится, если она не узка от природы. Однако фитнес предлагает другое решение этой задачи. Мы моделируем фигуру «песочные часы» за счёт увеличения ягодиц и плеч. Тем самым делая пространство между верхом и низом визуально уже.



Плоский живот достигается за счёт отсутствия жировых отложений на нём. Поэтому очень важно следить за своим рационом, если стремитесь именно к плоскости. Рацион следует подбирать таким образом, чтобы по дневному итогу у вас выходил небольшой дефицит калорий.

Фото: istockphoto.com

Тренировка для тонкой талии для начинающих

Вытягивание противоположных рук и ног на четвереньках

Техника выполнения:

Встаём на четвереньки, руки прямые, колени находятся строго под тазом.

Вытягиваем перед собой одну руку. Одновременно с этим противоположную ногу отводим назад и приподнимаем вверх.

Возвращаем руку и ногу на место.

Затем повторяем то же самое с другими рукой и ногой.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Скручивания

Техника выполнения:

Ложимся на спину, колени согнуты, стопы упираются в пол.

Держим руки за головой.

Поднимаем корпус так, чтобы поясница не отрывалась от пола.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Касание руками ног

Техника выполнения:

Ложимся на спину, колени согнуты, стопы упираются в пол.

Руки вытягиваем вдоль туловища.

Поочерёдно дотягиваемся то правой рукой до правой ступни, то левой до левой.

Плечи и спина при этом слегка оторваны от пола.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Скалолаз

Техника выполнения:

Встаём в упор лёжа.

Сперва сгибаем левую ногу и подтягиваем её к корпусу.

Возвращаем ногу на место.

Затем повторяем то же самое с правой ногой.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка со втягиванием живота

Техника выполнения:

Встаём в упор лёжа. Спину держим прямо.

Делаем глубокий вдох, при этом втягивая живот и скругляя спину.

После вновь принимаем исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Подъём коленей к животу

Техника выполнения:

Ложимся на спину, колени сгибаем.

Прямые руки вытягиваем перед собой.

Поднимаем согнутые ноги к рукам, заводя колени между ними.

Потом опускаем ноги обратно.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Повороты корпуса

Техника выполнения:

Садимся на пол, сгибаем колени, стопы упираем в пол.

Туловище держим на весу, руки сложены на груди.

Делаем неглубокие скручивания то влево, то вправо.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Планка

Техника выполнения:

Встаём в упор лёжа, но с упором на локти.

Корпус держим прямо.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Тренировка окончена.

Не забывайте – для того чтобы выстроить себе фигуру «песочные часы», вам придётся много работать над пропорциями верха и низа тела. Эту тренировку можно использовать как дополнение к основным занятиям в зале.