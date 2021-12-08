5 популярных стереотипов о здоровом образе жизни, которые могут навредить

Если при этом вы всего лишь не видите эффекта от тренировок или изменений на весах, считайте, вам повезло.

Какие «полезные» привычки могут навредить? Как не испортить здоровье, переходя на ЗОЖ?



Разбираемся вместе с врачом.

ЗОЖ — как много в этом слове сладких обещаний изменений, магических понедельников и несбыточных чудес. Как будто вы маленький выходите от стоматолога с мыслью, что теперь уж точно будете чистить зубы дважды — нет, трижды! — в день. А щётка, как в старом анекдоте, сухая и совсем не пахнет…

Во всех сферах жизни мы руководствуемся некими «первыми» реакциями или базовыми правилами. В том числе и в здоровом образе жизни. Но что из них зёрна, а что плевела разберёмся вместе со специалистом. И сделаем это в ситуациях, близких многим.

Юлия Дворкина врач высшей квалификационной категории, заведующая отделением функциональной диагностики То, что мы называем здоровым образом жизни, — это выбор, который каждый совершает из заботы о себе и своём самочувствии. ЗОЖ может не укладываться в определённый набор привычек — для каждого он свой. Можно только наметить общие тенденции, но и к ним надо относиться с разумной критикой.

«Ах, если бы я закалялся, сейчас бы не болел…»

Осень. Ваш утомлённый взгляд падает на термометр, который продолжает нагреваться в последних лучах тепла ваших рук. Тридцать восемь градусов. Как бы вы хотели обменять их сейчас на привычные «тридцать шесть и шесть», бодрость, желание работать и жить эту жизнь. Но увы! И тут вы думаете, что, если бы всего месяц назад начали закаливаться, этой простудной меланхолии можно было бы избежать.

И вот оковы болезни ослабевают, вы начинаете агрессивно мыться в холодном душе со стучащими зубами и мыслями о будущем здоровье. Полезно ли это? Совершенно точно нет. Закаливание сродни тренировке. Вы когда-нибудь видели спортсменов, которые на первом же занятии сразу берут большой вес? Ничем хорошим для здоровья это не заканчивается. С закаливанием работает то же самое правило: начинать нужно с консультации специалиста, увеличивать степень воздействия постепенно, совершать процедуры регулярно.

Юлия: Некоторые заболевания могут возникнуть как раз из-за закаливающих процедур. Они связаны с холодными температурами — болезни почек, щитовидной железы, сердечные заболевания и др. В таких случаях эффект получается обратным. Вы ожидаете улучшить своё здоровье, но вместо этого добавляете лишних проблем.

«Ах, если бы я занимался каждый день, был бы сейчас в лучшей форме…»

Продолжая тему регулярных занятий, всплывает вопрос о том, что мы вообще считаем регулярностью.

Спортивный зал. Вы приходите сюда уже двенадцатый день подряд, скоро в этом заведении вас будет знать каждая гантель. Волочить конечности становится всё тяжелее, тренировки превращаются в настоящую пытку. Сначала мышцы болели, теперь кажется, что им уже всё равно. Но вы приходите и приходите день за днём, снова и снова, бегаете, прыгаете, тягаете эти тяжести. И совсем не отдыхаете. Такие изнуряющие тренировки изнашивают суставы и мышцы, не дают адекватного времени на восстановление и отбивают желание формировать свой потрясающий новый здоровый стиль жизни.

Юлия: Тренировка — не только сакральный процесс, который происходит исключительно в зале. Если вы в принципе увеличиваете базовую активность, это уже рассматривается как лёгкая тренировка, потому что нагрузка отличается от обычной. Посещение зала — это, конечно, замечательно. Ваша активность должна быть грамотно построена по распределению нагрузки, и подготовка к ней должна быть соответствующая. Нет никакого смысла трудиться в поте лица в зале каждый день, если вы не обеспечиваете организм достаточным отдыхом, адекватными часами сна в правильное время и хорошим питанием.

«Ах, если бы я вставал на рассвете каждое утро, был бы суперпродуктивен…»

Как только на небе начали гаснуть первые звёзды, по всему миру проснулись жаворонки. Но не только они, а ещё и «заряженные на продуктивность» совы. А вы именно сова и прямо сейчас совершаете преступление против своего привычного режима дня, чтобы испытать на себе «магию утра». Вы записываете аффирмации, пьёте стакан воды, выписываете мысли на бумагу, совершаете лёгкую зарядку и уже к двенадцати часам дня хотите вернуться обратно в чудесный капкан под названием «кровать». А где же обещанные райские кущи? Где эта невероятная продуктивность?

Наш образ жизни — школьное и университетское расписания, графики работ — заставляет жить по определённому шаблону. Многим достаточно сложно его соблюдать, и это не просто так. У каждого из нас индивидуальные циркадные (суточные) ритмы, свои пики продуктивности, которыми надо овладеть и с которыми надо считаться. Тогда любой день, неважно во сколько он начался, будет максимально удовлетворяющим и результативным.

Юлия: Ранние пробуждения естественны для людей-жаворонков, потому что у них умственная активность в утренние часы выше, чем у сов. Но тем, у кого нет утренней активизации обменных процессов, ранний подъём полезен не будет. Допустим, в первой половине дня вы заторможены, а пик активности приходится на вечер. Тогда для чего вам ловить утро? Эндокринная система работает в автономном режиме, вы вряд ли каким-то коренным образом сможете поменять образ жизни благодаря систематическим издевательствам над собой.

«Ах, если бы я пил витамины, никакая бы хворь меня не взяла…»

Рука об руку с ранними пробуждениями идёт миф о тотальном дефиците витаминов. Нам всё время чего-то не хватает, только не очень понятно чего именно. Но вот аптека. Вы стоите у стройных рядов зазывно глядящих на вас поливитаминов. Какой из них выбрать? Какой окажется полезным? Никто не знает. Потому что непонятно, в каких, собственно, веществах нуждаетесь именно вы. И вот вы бесконечно грустно смотрите в глаза фармацевту, он возвращает вам этот взгляд, но сориентировать в ассортименте не может. Потому что он — не ваш лечащий врач, который знаком с историей болезни. И вы понуро выходите с гематогеном и аскорбинкой по акции.

Витамины и витаминные комплексы — это не просто три витаминки в день, которые мы ели в детстве, как конфетки. Повышенное или пониженное содержание определённых витаминов и микроэлементов в организме способно влиять на состояние организма: на функционирование систем органов, состояние иммунной системы и психики.

Юлия: Принимать витамины без назначения врача опасно. Во-первых, на содержимое может быть аллергическая реакция, например, если это йодосодержащие препараты. Никто не исключает появления индивидуальной реакции. Как ни странно, все боятся недостатка витаминов, но если бесконтрольно принимать их, можно заработать избыток. Такое состояние вообще очень редко диагностируются, но получить его более чем возможно. Не прибегайте к самолечению.

«Ах, если бы я вывел все шлаки и токсины из организма, был бы здоров на все 100%...»

Небеса разверзлись и ниспослали на человечество ужасы зашлакованности организма. Бич современности, главная беда медицины, которую все обещают решить марафонами в «Инстаграме». Вы бесконечно скроллите ленту, читаете убедительные посты экспертов по составлению этих программ, но при этом не хотите пойти на консультацию к дипломированному специалисту, доверяя общим рекомендациям в соцсетях.

Так называемых шлаков и токсинов в организме вообще не существует. «Обезвреживание» поступивших в тело веществ в основном происходит в печени и почках. После чего они в обработанном виде выводятся с продуктами жизнедеятельности. Термин «детоксикация» уместно употреблять при тяжёлых отравлениях. Но не в том смысле, что вкладывается в рекламу новых гайдов.

Юлия: Распространено мнение, что шлаки и токсины обычно уходят с водой. Но если пить много воды, придётся и часто ходить в туалет. А так из организма выводится очень много солей. Это может привести к их дефициту, что, в свою очередь, спровоцирует, например, сердечно-сосудистые заболевания. Польза минимальна, а вот вред сложно оценить с первого взгляда.