Скинуть 24 килограмма за 4 месяца или заняться здоровьем после развода — эти истории вдохновят любого.

4 знаменитости, которые в 2021 году изменились до неузнаваемости

В 2021 году эти знаменитости добились идеальной фигуры и долгожданной цифры на весах. Результатами своих трансформаций они делятся с подписчиками и вдохновляют их к собственным изменениям.

Вдохновляемся результатами преображений и вместе с экспертом рассказываем, как худеть правильно и без потерь для здоровья.

Дмитрий Ващенко персональный тренер Учитывая свой опыт, я для себя определил 5 основных принципов здорового похудения.

Гоар Аветисян

В этом году Гоар продолжила борьбу с лишним весом и, кажется, достигла идеальной фигуры. Когда-то её вес доходил до 150 кг, и никакие, даже самые строгие диеты не помогали добиться желаемого веса.

В конце 2020 года визажист сделала комплексную пластику тела, но не остановилась на достигнутом. После реабилитации она продолжила худеть. За последние четыре месяца она сбросила 24 кг, что достаточно много за такой короткий промежуток времени.

В конце ноября Гоар снова вернулась в клинику пластической хирургии, чтобы удалить обвисшую кожу и усовершенствовать фигуру.

Надежда Ангарская

Худеть актриса и комедиантка начала по медицинским показаниям ещё в 2015-м, чтобы стать матерью. Но тогда удержать вес у неё не получилось. После участия в двух сезонах реалити-шоу «Последний герой» жизнь Надежды разделилась на до и после.

На необитаемом острове, где проходили съёмки, были ограниченные запасы еды, и это помогло Ангарской полностью изменить свои пищевые привычки и заметно похудеть. После возвращения в Москву она продолжила придерживаться здоровой диеты и даже стала активнее заниматься спортом.

Семён Слепаков

В этом году Семёну Слепакову исполнилось 42 года. В день рождения он решил подвести итоги года, в которых подтвердил, что после развода нашёл новые причины для того, чтобы заняться здоровьем и внедрить в жизнь физические нагрузки.

В результате артист потерял 13 кг и энергично продолжает худеть: «Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся четыре раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой!»

Кэти Перри

После родов Кэти Перри долгое время не могла прийти в форму. Когда в сеть попали кадры американской певицы, где она находилась не в лучшей своей форме, то Кэти твёрдо решила начать похудение и нашла в графике место для занятий спортом.

Результат нового образа жизни налицо.

По словам эксперта, похудение — сложный длительный процесс, требующий внимания к своему телу и терпения. Однако есть основные принципы, которые помогут не только сбросить вес, но и сохранить здоровье.

Поддерживать системность. Мы должны понимать, во сколько мы едим, что мы едим и зачем. Я склоняюсь к графику, где есть 3-4 приёма пищи. Избавиться от мусора. К нему относятся фастфуд, сахара, сладкие и алкогольные напитки, прочие быстрые углеводы и трансжиры. Эта еда не только не насыщает должным образом, но и разрушает наш организм изнутри. Взять за основу принцип «лучше не доесть, чем переесть». Когда мы переедаем, мы сильно перегружаем пищеварительную и нервную системы, поэтому такое правило я стараюсь использовать не только в периоды, когда нужно скинуть пару килограммов, а всегда. Не пренебрегать сном. Это одна из основ хорошего самочувствия и хорошей формы. Во время сна перезапускается нервная система, выделяются необходимые гормоны и организм готовится к новому дню. Соблюдать пропорции КБЖУ. Важно подобрать индивидуальную схему, учитывая ваши цели и особенности организма.