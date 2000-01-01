Что посмотреть и куда сходить в декабре-2021?
Успей посетить заключительные спортивные события этого года в Москве.
Московский скалолазный фестиваль
Где и когда: 29 ноября — 30 декабря, скалолазный центр BigWallSport.
Вас будут ждать соревнования для любителей и продвинутых спортсменов, а также бесплатные мастер-классы.
Вас будут ждать соревнования для любителей и продвинутых спортсменов, а также бесплатные мастер-классы.
«Ледниковый период» на катках Подмосковья — 2021
Когда: 4-26 декабря.
На лёд выйдут: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Екатерина Боброва, Албена Денкова и Максим Ставиский.
На лёд выйдут: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Екатерина Боброва, Албена Денкова и Максим Ставиский.
Благотворительный забег Reebok в Москве
Где и когда: 11 декабря, ТЦ «Охотный ряд».
Участники пробегут 5 км по центру зимней столицы. За каждого пришедшего бренд отправит тёплую вещь в организацию «Ночлежка», чтобы помочь бездомным.
Участники пробегут 5 км по центру зимней столицы. За каждого пришедшего бренд отправит тёплую вещь в организацию «Ночлежка», чтобы помочь бездомным.
Ironstar Indoor Moscow 2021
Где и когда: 19 декабря, легкоатлетический манеж МГСУ.
Чёткой дистанции здесь нет, все участники будут ограничены только лимитом времени. Поучаствовать в мероприятии сможет абсолютно каждый.
Чёткой дистанции здесь нет, все участники будут ограничены только лимитом времени. Поучаствовать в мероприятии сможет абсолютно каждый.
Шоу Алексея Немова
Где и когда: 25 декабря, Лужники. Олимпийский чемпион решил отдать дань уважения выигравшим золото для России на Играх в Атланте в 1996 году и гимнастам – золотым медалистам игр в Токио-2020.
Новогодний Петербургский марафон Sosnovka Tiger
Когда: 19 декабря.
Мероприятие будет посвящено наступающему году Тигра. Забег состоится в парке Сосновка — самом большом лесном массиве Санкт-Петербурга.
Мероприятие будет посвящено наступающему году Тигра. Забег состоится в парке Сосновка — самом большом лесном массиве Санкт-Петербурга.
Калашников Спорт. Биатлон — 2021
Где и когда: 26 декабря, Ижевск.
Во время соревнований спортсменам-любителям придётся преодолеть 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрелять из винтовок БИ-7-5.
Во время соревнований спортсменам-любителям придётся преодолеть 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрелять из винтовок БИ-7-5.
Indoor Triathlon Perm — 2021
Когда: 26 декабря.
На плаванье в бассейне отводится 10 минут, на велостанок – 20 минут, а на бег –10 минут. Победителем станет тот, кто преодолеет максимальное расстояние за отведённое время.
На плаванье в бассейне отводится 10 минут, на велостанок – 20 минут, а на бег –10 минут. Победителем станет тот, кто преодолеет максимальное расстояние за отведённое время.
Велосипедная КК-гонка «Кубок Деда Мороза»
Где и когда: 26 декабря, Уфа.
Традиционный заезд пройдёт в городе в последнее воскресенье года. Дед Мороз выявит сильнейших спортсменов и вручит чемпиону свой кубок.
Традиционный заезд пройдёт в городе в последнее воскресенье года. Дед Мороз выявит сильнейших спортсменов и вручит чемпиону свой кубок.
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Сейчас самое время начать планировать поездки.
Что посмотреть и куда сходить в декабре-2021?
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