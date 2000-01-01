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Три уникальных прыжка от гонщика-чемпиона
Три уникальных прыжка от гонщика-чемпиона
Люк Акерман — чемпион мира по фристайл-мотокроссу и атлет Red Bull. Листайте дальше и приготовьтесь к видео, от которых захватывает дух! Погнали! →
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Первый трюк — видео далее
Первый трюк — видео далее
Backflip Bonk: гонщик разгоняется и прыгает с трамплина, переворачивается назад и во время переворота касается колесами подвешенного на высоте 12 метров контейнера. →
Второй трюк — видео далее
Второй трюк — видео далее
360° Sand Curtain: Люк прыгает с одного насыпного трамплина на другой, пролетая через сыплющийся из ковша песок и совершая полный поворот вокруг своей оси. →
Третий трюк! Видео далее
Третий трюк! Видео далее
Tsunami Backflip: Люк летит над Рейном между судами, переворачиваясь и держась только за руль. →
Да кто он такой, этот Люк Акерман?!
Да кто он такой, этот Люк Акерман?!
Немецкий спортсмен-мотогонщик. В 12 лет выполнил обратное сальто на мотоцикле. А сейчас имеет 8 мировых рекордов.
Три уникальных прыжка от гонщика-чемпиона
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