Упражнение «золотая рыбка», которое поможет отсрочить старость

Целитель регулярно следовал своей методике и дожил до 75 лет, хотя врачи считали это невозможным для него.

Чем полезно упражнение «золотая рыбка»?



Отвечает инструктор по йоге.

Японцы подарили миру не только суши, но и непохожие ни на что другое системы оздоровления. Одну из них предлагает целитель и учитель айкидо Кацудзо Ниши. Врачи предрекали ему раннюю смерть, но благодаря своей методике он дожил до 75 лет. Учёный считал, что лечение нужно начинать с позвоночника и разработал специальное упражнение «золотая рыбка».

Чем полезно упражнение?

Японский целитель с детства был очень слабым и некоторое время жил в буддийском монастыре в надежде улучшить своё здоровье. Спустя годы поиска безопасных методов лечения он разработал собственную систему укрепления организма. Его работа была опубликована в 1927 году и с тех пор обрела немало последователей по всему миру.

Упражнение «золотая рыбка» – одно из важных правил хорошего самочувствия по мнению учёного.

Валерия Молокова инструктор по хатха-йоге Упражнение корректирует осанку, улучшает состояние спины, кровообращение и подходит практически всем. Оно улучшает работу кишечника, укрепляет мышцы живота, избавляет от болей в пояснице. А также помогает снять мышечные зажимы, уменьшить головные боли. Упражнение повышает подвижность позвоночника и применяется как в оздоровительных целях, так и в период реабилитации после травм. Используется в йоге, пилатесе, лечебной физкультуре.

Как выполнять упражнение?

Упражнение рекомендуется делать утром и вечером. Его можно взять за основу в качестве разминки перед тренировкой. Ничего особенного для этого не понадобится – только поверхность, ваше тело и фантазия, поскольку предстоит совершать движения аналогично движению рыбки в воде. Ещё один несомненный плюс – упражнение можно выполнять прямо в постели. Это очень удобно, учитывая, что делать зарядку любят немногие. С этого ритуала можно начинать свой день, и заряд бодрости вам обеспечен.

Техника выполнения

Лягте на пол, используя коврик.

Спина прямая, тело расслаблено, лопатки вместе, уберите прогиб в пояснице.

Подбородок стремится к ярёмной ямке, затылок прижат к полу.

Совершайте волнообразное движение всем телом от пяток до макушки вправо и влево – словно трясётесь.

Работайте за счёт мышц спины и ног. Руки здесь не участвуют, они скрещены в области шейного отдела.

Двигайтесь непрерывно от 30 секунд до двух минут.

Одежда должна быть свободной, позволяющей телу скользить. Распределяйте нагрузку равномерно.

Фото: istockphoto.com

Валерия: Какой-то особенной подготовки не требуется, но перед практикой можно выполнить небольшую разминку. Колебания должны быть одинаковыми и вправо, и влево. Амплитуда не должна быть слишком высокой. Дышать старайтесь ровно, не делайте слишком частые вдохи и выдохи. Упражнение не относится к силовым, поэтому выполнять его исключительно на количество повторений не стоит – ориентируйтесь на свои ощущения.