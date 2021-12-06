Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Где покататься на лыжах в России уже сейчас, лыжные курорты с лучшими трассами и сервисом

Где можно покататься на лыжах и сноуборде уже сейчас? 6 открытых площадок в России
Владимир Серков Павел Сухоруков
,
Где покататься на лыжах в России?
Комментарии
Некоторые горнолыжные курорты тоже готовы принять туристов-экстремалов.
<a href="https://www.instagram.com/vladimir_serkov/">Владимир Серков</a>
Владимир Серков
основатель школы сноуборда X-camp Russia

Какие площадки со всей России уже открыты для катания на лыжах и сноуборде?

Зима пришла на территорию нашей страны чётко по расписанию. Многие сейчас выбирают место, где можно погонять на склонах на новогодних каникулах. А есть и те, кто всё уже определил и ждёт дат вылета. Но если вы, как и наша редакция, фанаты зимнего экстремального отдыха, то можно не ждать особого приглашения и отправиться кататься уже сейчас.

Как работают горнолыжные тренажёры? На них оттачивают навыки спортсмены Кубка мира Как работают горнолыжные тренажёры? На них оттачивают навыки спортсмены Кубка мира
Где покататься на склонах этой зимой? Курорты, открытые для россиян Где покататься на склонах этой зимой? Курорты, открытые для россиян

«Цирк-2»

Где: Красная Поляна.

Открылся раньше всех в этом году. Из-за уникального рельефа и климатических условий снег там лежит даже летом. Вас встретят живописные виды, хорошая погода, а в сети есть отчёты от тех, кто там уже раскатывает трассы.

Фото: instagram.com/krasnaya_polyana_resort

Шерегеш

Где: Кемеровская область.

Традиционно открывается для катания в конце ноября – начале декабря. Все отправляются туда за свежим снегом. Считается, что это место не только для встречи с друзьями, но и для классного открытия нового сезона катания. Трассы пологие, широкие, идеально подходящие для разминки и раскатки перед основным сезоном.

Фото: instagram.com/molot0v1

Горнолыжный центр «Райдер»

Где: Миасс, Челябинская область.

Здорово, когда всё, что нужно, находится в одном месте. Жить, питаться, ходить в спортивные залы можно на горе, никуда далеко ходить не надо. Это всё будет сильно экономить бюджет и ваши силы для основного — катания.

Фото: instagram.com/rider74.ru

Сноуборд-парк «Горский»

Где: Новосибирск.

Это место будет больше интересно тем, для кого фристайл-дисциплины на первом месте. На территории сноуборд-парка находится самая большая в России подушка для отработки прыжков и серьёзных трюков.

Всесезонный спортивный комплекс «КАНТ»

Где: Москва.

Городской горнолыжный комплекс, который находится в черте города и в шаговой доступности от метро Нагорная. Идеально подойдёт начинающим райдерам и тем, кому сложно добираться до подмосковных курортов.

Фото: instagram.com/sk_kant

Горнолыжный комплекс «Лата-трек»

Где: Москва.

В конце марта этого года команда комплекса заготовила 5 тыс. куб. м настоящего снега, и это позволило комплексу открыть сезон раньше остальных в столице. Подготовка комплекса на высоком уровне. Актуальное состояние склонов и часы работы можно отслеживать в социальных сетях.

Фото: instagram.com/lata_track

Если вы обожаете зимние виды спорта, не откладывайте любимое занятие на потом. Вспомнить навыки, которые вы забыли за лето, можно и нужно уже сейчас.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Гречка — одна из самых полезных каш. Но готовить её нужно правильно
Гречка — одна из самых полезных каш. Но готовить её нужно правильно
Что произойдёт с организмом, если есть имбирь каждый день?
Что произойдёт с организмом, если есть имбирь каждый день?
TOP 3
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Тренды
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Мотивация
© championat.com 2000–2021