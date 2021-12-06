Где можно покататься на лыжах и сноуборде уже сейчас? 6 открытых площадок в России

Владимир Серков основатель школы сноуборда X-camp Russia Какие площадки со всей России уже открыты для катания на лыжах и сноуборде?

Зима пришла на территорию нашей страны чётко по расписанию. Многие сейчас выбирают место, где можно погонять на склонах на новогодних каникулах. А есть и те, кто всё уже определил и ждёт дат вылета. Но если вы, как и наша редакция, фанаты зимнего экстремального отдыха, то можно не ждать особого приглашения и отправиться кататься уже сейчас.

«Цирк-2»

Где: Красная Поляна.

Открылся раньше всех в этом году. Из-за уникального рельефа и климатических условий снег там лежит даже летом. Вас встретят живописные виды, хорошая погода, а в сети есть отчёты от тех, кто там уже раскатывает трассы.

Фото: instagram.com/krasnaya_polyana_resort

Шерегеш

Где: Кемеровская область.

Традиционно открывается для катания в конце ноября – начале декабря. Все отправляются туда за свежим снегом. Считается, что это место не только для встречи с друзьями, но и для классного открытия нового сезона катания. Трассы пологие, широкие, идеально подходящие для разминки и раскатки перед основным сезоном.

Фото: instagram.com/molot0v1

Горнолыжный центр «Райдер»

Где: Миасс, Челябинская область.

Здорово, когда всё, что нужно, находится в одном месте. Жить, питаться, ходить в спортивные залы можно на горе, никуда далеко ходить не надо. Это всё будет сильно экономить бюджет и ваши силы для основного — катания.

Фото: instagram.com/rider74.ru

Сноуборд-парк «Горский»

Где: Новосибирск.

Это место будет больше интересно тем, для кого фристайл-дисциплины на первом месте. На территории сноуборд-парка находится самая большая в России подушка для отработки прыжков и серьёзных трюков.

Всесезонный спортивный комплекс «КАНТ»

Где: Москва.

Городской горнолыжный комплекс, который находится в черте города и в шаговой доступности от метро Нагорная. Идеально подойдёт начинающим райдерам и тем, кому сложно добираться до подмосковных курортов.

Фото: instagram.com/sk_kant

Горнолыжный комплекс «Лата-трек»

Где: Москва.

В конце марта этого года команда комплекса заготовила 5 тыс. куб. м настоящего снега, и это позволило комплексу открыть сезон раньше остальных в столице. Подготовка комплекса на высоком уровне. Актуальное состояние склонов и часы работы можно отслеживать в социальных сетях.

Фото: instagram.com/lata_track

Если вы обожаете зимние виды спорта, не откладывайте любимое занятие на потом. Вспомнить навыки, которые вы забыли за лето, можно и нужно уже сейчас.