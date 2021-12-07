Проводить время в одиночестве не менее важно, чем общаться с людьми.

Зачем нужны «свидания с собой»? Этот тренд не такой уж и новый

Что такое «отношения с собой»? Как такой подход помогает психике?



Разбираемся вместе с психологом.

Как часто вы остаётесь наедине с собой? Спрашиваете: «А чего мне хочется прямо сейчас»? Мы привыкли уделять время тренировкам, заботиться о физическом здоровье, работать над собой. Верно, любые отношения — это работа, и отношения с самим собой в том числе. Для такого «свидания» совсем необязательно ждать приглашения от партнёра, можно сводить на него себя любимого.

Надежда Пожарова психолог Очень важно позволять себе делать всё, что хочется, в этом очень много энергии и сил.

Что такое «отношения с собой» и зачем они нужны?

Термин «self-partnership» (англ. «отношения с собой») впервые употребила Эмма Уотсон в 2019 году в одном из интервью. Актриса призналась, что отсутствие постоянного партнёра её абсолютно не тяготит. Ей понадобилось время, чтобы научиться чувствовать себя комфортно в одиночестве, но теперь девушка абсолютно счастлива.

Выражение прижилось, потому что идеально отражает идею, которая сегодня откликается у многих: нужно уделять больше внимания отношениям с собой. Люди умеют заботиться о других, из-за чего часто «отказываются» от себя. Мы не всегда можем корректно распределять силы, как только у нас появляется энергия, мы тратим её на других. В результате появляется ощущение, будто живём не свою жизнь.

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Надежда: Нас с детства научили многим вещам, например, заботиться о других, уделять внимание другим. Причём аргументируя это тем, что иное поведение эгоистично. Из-за этого вырастают люди, которые как бы отказываются от себя — и тогда возникают проблемы. Многие не умеют распределять свои силы: как только они появляются, их сразу тратят на что-то другое. Отсюда может возникнуть ощущение, будто чего-то постоянно не хватает, будто вам самим ничего не принадлежит — ни ваши ресурсы, ни ваше время.

Чтобы избежать срывов и эмоциональных перегибов, нужно регулярно уделять время самому себе и не обесценивать свои желания. Если вам вдруг пришло в голову что-то необычное или даже детское, по вашему мнению, — захотелось купить смешную пижаму или заказать вредную еду — сделайте это!

Надежда: Очень важно иногда потакать своим «хотелкам». Ведь в детстве желания многих обесценивались. В смысле, ты хочешь куклу? А может, всё-таки пенал для школы? Или что-то полезное? Привыкнув идти на поводу у других, сложно перестроиться. Но это необходимо. Научитесь слушать и воплощать свои даже самые наивные желания.

Как выстраивать отношения с собой?

Выработайте привычку получать удовольствие.

Исследуйте свои желания, а главное — ни в коем случае не обесценивайте их. Если хочется укутаться в свитер и никуда не пойти в пятницу вечером, позвольте себе это.

Необходимо соблюдать баланс энергии, которую вы получаете и отдаёте. Сделав что-то полезное для общества, припасите немного сил для своих «хотелок».

Прекратите мыслить стереотипами, которые не дают вам посетить в одиночку кинотеатр или купить цветы в подарок себе.

Сотрудники Медицинского центра Рочестерского университета советуют вести дневник. Старайтесь писать каждый день, но используйте его, как вам кажется правильным. Любые записи и рисунки поощряются. Этот инструмент позволяет наладить связь с собой и своими эмоциями, справиться со стрессом и тревогой, а также отследить динамику ментального здоровья.

Научитесь отстаивать личные границы и расставлять приоритеты. Человек не в силах помочь другим, пока сам не находится в состоянии покоя.

Составьте список мест, которые хотите посетить, и подарков, которые хотите получить. Так вы всегда будете знать, как себя порадовать.

Как организовать свидание с собой?

Отношения с собой похожи на самотерапию. Это время, когда вы можете войти в диалог с собой. Такая своего рода медитация необходима каждому время от времени, поэтому мы подготовили несколько сценариев для свидания, доступных каждому.

Начните утро с кофе и круассанов в ближайшем кафе.

Посетите мастер-класс, например, по гончарному делу или каллиграфии. Откройте новые грани себя через приобретение новых навыков.

Сходите на тренировку. Она, как ничто другое, поможет разгрузиться.

Фото: istockphoto.com

Приготовьте изысканный ужин или сводите себя в ресторан.

Уделите время хобби. Рисование, игра на барабанах или танцы — самое время вспомнить, какие занятия были отложены в долгий ящик.

Устройте СПА-день. Сходите на массаж или зажгите аромасвечи и нанесите маску дома.

Прогуляйтесь по городу. Близится Новый год, и улицы уже пестрят праздничными украшениями. Возьмите чашечку безалкогольного глинтвейна и устройте пешую прогулку по центру.

Сходите в театр, кино или музей. Что может быть лучше, чем духовно обогатиться в компании себя любимого?