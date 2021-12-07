Для чего спортсменам нужно есть бананы? Теннисисты съедают их по пять штук за матч

Чем полезны бананы? Почему многие спортсмены едят их во время матчей и тренировок?



Разбираемся вместе с тренером-нутрициологом.

Бананы — главная любовь теннисистов. Причём настолько сильная, что порой игроки не начинают без них матч. Такой случай был в 2018-м, когда спортсменка Коко Вандевей отказывалась выходить на корт, пока ей не принесут эту ягоду. В чем же секрет продукта?

Ольга Андрианова тренер-нутрициолог Один средний банан содержит необходимое количество калия для восстановления водно-щелочного баланса. А это немаловажно для спортсменов, которые обильно потеют.

Почему теннисисты едят бананы во время матчей?

Считается, что ещё в 1980-х пользу продукта оценили известные теннисисты Мартина Навратилова и Борис Беккер. Вскоре идею быстрого и питательного перекуса взяли на вооружение и другие. Теперь бананы по праву считаются «едой спортсменов». Говорят, что теннисисты съедают их по пять штук за матч. И на то есть причины — в одном плоде есть весь необходимый набор микро- и макроэлементов. Ягода содержит витамины В6 и С, калий, медь, магний, марганец, железо, фтор, кальций, фосфор.

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У продукта низкий гликемический индекс (51). То есть он быстро усваивается и моментально «подзаряжает». Плюс на 100 г продукта приходится 75 г воды, поэтому он помогает справиться с обезвоживанием. Ещё одна причина любви теннисистов к бананам заключается в том, что они просты в употреблении. Это удобно, учитывая, что игрокам между партиями дают не более 120 секунд перерыва, а при смене сторон — не более 90 секунд.

Кроме того, бананы помогают справиться со стрессом — в них содержится триптофан, который повышает уровень серотонина, гормона счастья. Другой элемент, способствующий хорошему самочувствию, — это гамма-аминомасляная кислота, она тоже есть в плоде.

Ольга: Один средний банан содержит необходимое количество калия для восстановления водно-щелочного баланса, что немаловажно для спортсменов, которые обильно потеют. Плюс минерал помогает бороться с мышечными судорогами, а они нередко случаются во время интенсивных тренировок. Витамины группы В в составе бананов необходимы для восстановления центральной нервной системы и мышц. В продукте также много пектина — он способствует росту здоровой микрофлоры и нормализует работу кишечника. Ценные вещества усваиваются в этом случае лучше, а это, в свою очередь, — залог качественных тренировок. И, конечно, банан — это источник быстрых (простых) углеводов, которые оперативно восполняют потраченные во время тренировки ресурсы и дают энергию.

Когда лучше есть бананы — до или после тренировки?

Бананы можно есть как до тренировки — чтобы зарядиться энергией, так и после — чтобы восполнить силы. Перед занятием употреблять продукт желательно за 60 минут, а после — через 15-20 минут. Для набора мышечной массы и похудения продукт тоже подойдёт, но здесь важно определить свою суточную норму углеводов. Например, человеку с весом 60 кг необходимо около 150 г в день (из расчёта 2-2,5 г на 1 кг веса), а это примерно 4-5 бананов. Но добирать норму углеводов только за счёт этой ягоды не стоит. В рационе важны и другие продукты, обеспечивающие долгое ощущение сытости: крупы, бобовые, овощи и зелень.

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Ольга: Дело в том, что бананы — это быстрые углеводы, а значит, ощущение голода тоже вернётся очень быстро. Оптимальный вариант — когда рацион на 80% состоит из сложных углеводов. В остальные 20% как раз можно включить 1-3 банана. И не стоит забывать, что бананы довольно калорийные (в среднем около 120 ккал на 100 г) — ими можно легко увлечься и съесть сразу несколько штук.