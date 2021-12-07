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Почему спортсмены едят бананы, зачем теннисисты едят бананы во время матчей, чем полезны для организма

Для чего спортсменам нужно есть бананы? Теннисисты съедают их по пять штук за матч
Ольга Иванова Алия Нургалеева
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Зачем спортсменам есть бананы?
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Особенно фрукты нужны тем, кто много потеет на тренировке.
Чем полезны бананы? Почему многие спортсмены едят их во время матчей и тренировок?

Разбираемся вместе с тренером-нутрициологом.

Бананы — главная любовь теннисистов. Причём настолько сильная, что порой игроки не начинают без них матч. Такой случай был в 2018-м, когда спортсменка Коко Вандевей отказывалась выходить на корт, пока ей не принесут эту ягоду. В чем же секрет продукта?

<a href="https://www.championat.com/authors/5197/1.html">Ольга Андрианова</a>
Ольга Андрианова
тренер-нутрициолог

Один средний банан содержит необходимое количество калия для восстановления водно-щелочного баланса. А это немаловажно для спортсменов, которые обильно потеют.

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Почему теннисисты едят бананы во время матчей?

Считается, что ещё в 1980-х пользу продукта оценили известные теннисисты Мартина Навратилова и Борис Беккер. Вскоре идею быстрого и питательного перекуса взяли на вооружение и другие. Теперь бананы по праву считаются «едой спортсменов». Говорят, что теннисисты съедают их по пять штук за матч. И на то есть причины — в одном плоде есть весь необходимый набор микро- и макроэлементов. Ягода содержит витамины В6 и С, калий, медь, магний, марганец, железо, фтор, кальций, фосфор.

Фото: unsplash.com/@shootdelicious

У продукта низкий гликемический индекс (51). То есть он быстро усваивается и моментально «подзаряжает». Плюс на 100 г продукта приходится 75 г воды, поэтому он помогает справиться с обезвоживанием. Ещё одна причина любви теннисистов к бананам заключается в том, что они просты в употреблении. Это удобно, учитывая, что игрокам между партиями дают не более 120 секунд перерыва, а при смене сторон — не более 90 секунд.

Кроме того, бананы помогают справиться со стрессом — в них содержится триптофан, который повышает уровень серотонина, гормона счастья. Другой элемент, способствующий хорошему самочувствию, — это гамма-аминомасляная кислота, она тоже есть в плоде.

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Ольга: Один средний банан содержит необходимое количество калия для восстановления водно-щелочного баланса, что немаловажно для спортсменов, которые обильно потеют. Плюс минерал помогает бороться с мышечными судорогами, а они нередко случаются во время интенсивных тренировок. Витамины группы В в составе бананов необходимы для восстановления центральной нервной системы и мышц. В продукте также много пектина — он способствует росту здоровой микрофлоры и нормализует работу кишечника. Ценные вещества усваиваются в этом случае лучше, а это, в свою очередь, — залог качественных тренировок. И, конечно, банан — это источник быстрых (простых) углеводов, которые оперативно восполняют потраченные во время тренировки ресурсы и дают энергию.

Когда лучше есть бананы — до или после тренировки?

Бананы можно есть как до тренировки — чтобы зарядиться энергией, так и после — чтобы восполнить силы. Перед занятием употреблять продукт желательно за 60 минут, а после — через 15-20 минут. Для набора мышечной массы и похудения продукт тоже подойдёт, но здесь важно определить свою суточную норму углеводов. Например, человеку с весом 60 кг необходимо около 150 г в день (из расчёта 2-2,5 г на 1 кг веса), а это примерно 4-5 бананов. Но добирать норму углеводов только за счёт этой ягоды не стоит. В рационе важны и другие продукты, обеспечивающие долгое ощущение сытости: крупы, бобовые, овощи и зелень.

Фото: istockphoto.com

Ольга: Дело в том, что бананы — это быстрые углеводы, а значит, ощущение голода тоже вернётся очень быстро. Оптимальный вариант — когда рацион на 80% состоит из сложных углеводов. В остальные 20% как раз можно включить 1-3 банана. И не стоит забывать, что бананы довольно калорийные (в среднем около 120 ккал на 100 г) — ими можно легко увлечься и съесть сразу несколько штук.

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