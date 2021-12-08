Как выглядеть стильно на горнолыжном склоне? Тенденции нового сезона

И ещё пара советов по подбору экипировки, чтобы чувствовать себя комфортно.

Наступил сезон, которого многие ждали — открываются трассы и уже можно отправляться на горнолыжные курорты. Горнолыжная экипировка — немаловажный элемент как с точки зрения функционала, так и стиля.

Вместе со стилистом разбираемся, как выбрать образ для зимних активностей.

Прежде всего — функционал

При выборе одежды для катания на лыжах или сноуборде важно учитывать следующие моменты:

надевайте несколько слоёв одежды. Это позволит сохранить тело в тепле и при необходимости избавиться от более тёплого облачения. Например, когда вам захочется сделать паузу и выпить горячего чая, достаточно будет снять с себя верхний слой и остаться в комфортных условиях;

не пренебрегайте термобельём. Оно предназначено для отвода влаги от тела и обеспечивает оптимальную терморегуляцию;

обеспечьте изолирующий слой. Например, флисовую толстовку или брюки, сохраняющие тепло, выделяемое нашим телом;

верхняя одежда должна быть комфортной как по размеру, так и по материалу. Важно, чтобы штаны и куртка (или комбинезон) защищали от переменчивых погодных условий и не сковывали движения.

Экипировка для склона постоянно развивается и довольно быстро меняется. Раньше любители зимних видов спорта надевали дублёнки и тяжёлые меховые шапки, а женщины катались на лыжах в юбках и шляпах, украшенных разноцветными лентами и перьями.

Сейчас бренды соревнуются не только в функциональности, но и в представлении новых тканей, стилей, цветов и фасонов.

Основные тенденции сезона 21/22

Глобальных изменений зимняя экипировка не претерпевает вот уже много лет — если у вас есть базовый горнолыжный костюм, его можно дополнить яркими аксессуарами. Но если вы стоите перед выбором новой экипировки, советуем обратить внимание на свежие тренды.

Комбинезоны

Это очень модная и практичная одежда для катания на склонах. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы подобрать верхнюю часть к низу, потому что, выбирая комбинезон, вы всегда выглядите стильно.

Его важность подчеркнул модный дом Prada: в новой коллекции сезона осень-зима — 2021/2022 бренд представил сразу несколько стильных лыжных комбинезонов с логотипом бренда.

Стёганая одежда

Стёганые куртки — один из самых модных предметов одежды этой зимой. В показе Miu Miu сезона осень-зима — 2021/2022 представлены модели, выполненные в технике квилтинг.

Дизайнеры сделали акцент на моде total look в пастельных тонах.

Яркие цвета

Этот тренд совсем не новое течение, а скорее, свежая вариация текущего уже много лет тренда. В повседневной жизни мы часто отказываемся от ярких цветов, не желая выделяться. Однако таких ограничений на склоне не существует — чем ярче цвета, надетые на вас, тем лучше.

Такая одежда не только будет великолепно выглядеть, но и сделает вас более заметными и, следовательно, обезопасит.

Монохром

Это тенденция, которая правит как повседневными образами, так и на заснеженных склонах гор. Дизайнеры крупнейших домов моды, а также производители спортивной одежды не столько продвигают, сколько поддерживают моду на однотонные комплекты.

Какой оттенок выбрать? В этом сезоне это не имеет значения. В тренде как яркие, так и пастельные цвета.

Балаклавы и съёмные капюшоны

В этом сезоне мы отказываемся от головных уборов и шарфов в пользу балаклав и съёмных капюшонов. Они находятся в коллекциях таких брендов, как Bogner, Stella McCartney и Givenchy.

Их носят не только на спусках, но и на улицах — даже с элегантными пальто или обувью.