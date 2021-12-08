Как выглядеть стильно на горнолыжном склоне? Тенденции нового сезона

Наступил сезон, которого многие ждали — открываются трассы и уже можно отправляться на горнолыжные курорты. Горнолыжная экипировка — немаловажный элемент как с точки зрения функционала, так и стиля.
Вместе со стилистом разбираемся, как выбрать образ для зимних активностей.
Прежде всего — функционал
При выборе одежды для катания на лыжах или сноуборде важно учитывать следующие моменты:
- надевайте несколько слоёв одежды. Это позволит сохранить тело в тепле и при необходимости избавиться от более тёплого облачения. Например, когда вам захочется сделать паузу и выпить горячего чая, достаточно будет снять с себя верхний слой и остаться в комфортных условиях;
- не пренебрегайте термобельём. Оно предназначено для отвода влаги от тела и обеспечивает оптимальную терморегуляцию;
- обеспечьте изолирующий слой. Например, флисовую толстовку или брюки, сохраняющие тепло, выделяемое нашим телом;
- верхняя одежда должна быть комфортной как по размеру, так и по материалу. Важно, чтобы штаны и куртка (или комбинезон) защищали от переменчивых погодных условий и не сковывали движения.
Экипировка для склона постоянно развивается и довольно быстро меняется. Раньше любители зимних видов спорта надевали дублёнки и тяжёлые меховые шапки, а женщины катались на лыжах в юбках и шляпах, украшенных разноцветными лентами и перьями.
Сейчас бренды соревнуются не только в функциональности, но и в представлении новых тканей, стилей, цветов и фасонов.
Основные тенденции сезона 21/22
Глобальных изменений зимняя экипировка не претерпевает вот уже много лет — если у вас есть базовый горнолыжный костюм, его можно дополнить яркими аксессуарами. Но если вы стоите перед выбором новой экипировки, советуем обратить внимание на свежие тренды.
Комбинезоны
Это очень модная и практичная одежда для катания на склонах. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы подобрать верхнюю часть к низу, потому что, выбирая комбинезон, вы всегда выглядите стильно.
Его важность подчеркнул модный дом Prada: в новой коллекции сезона осень-зима — 2021/2022 бренд представил сразу несколько стильных лыжных комбинезонов с логотипом бренда.
Стёганая одежда
Стёганые куртки — один из самых модных предметов одежды этой зимой. В показе Miu Miu сезона осень-зима — 2021/2022 представлены модели, выполненные в технике квилтинг.
Дизайнеры сделали акцент на моде total look в пастельных тонах.
Яркие цвета
Этот тренд совсем не новое течение, а скорее, свежая вариация текущего уже много лет тренда. В повседневной жизни мы часто отказываемся от ярких цветов, не желая выделяться. Однако таких ограничений на склоне не существует — чем ярче цвета, надетые на вас, тем лучше.
Такая одежда не только будет великолепно выглядеть, но и сделает вас более заметными и, следовательно, обезопасит.
Монохром
Это тенденция, которая правит как повседневными образами, так и на заснеженных склонах гор. Дизайнеры крупнейших домов моды, а также производители спортивной одежды не столько продвигают, сколько поддерживают моду на однотонные комплекты.
Какой оттенок выбрать? В этом сезоне это не имеет значения. В тренде как яркие, так и пастельные цвета.
Балаклавы и съёмные капюшоны
В этом сезоне мы отказываемся от головных уборов и шарфов в пользу балаклав и съёмных капюшонов. Они находятся в коллекциях таких брендов, как Bogner, Stella McCartney и Givenchy.
Их носят не только на спусках, но и на улицах — даже с элегантными пальто или обувью.