Как правильно подготовить лыжи и сноуборд к сезону катания на склонах

Павел Потапов профессиональный сервисмен Как правильно хранить горнолыжное снаряжение и как подготовить его к сезону катания?

Россия — страна, где период занятия зимними видами спорта может растягиваться от двух месяцев до полугода и даже больше. За последние несколько лет горнолыжные курорты Сибири, Дальнего Востока, Кавказа, Приэльбрусья сделали большой вклад в развитие условий для комфортного катания. А поскольку первый снег уже выпал, пора доставать из кладовок лыжи и сноуборды и начинать их обслуживать.

Как понять, что оборудование пора нести в сервис?

Сложно определить состояние инвентаря, не имея должного опыта.

Если визуально вам кажется, что всё в порядке, точно понять нюансы состояния лыж или сноуборда вы сможете только на склоне: плохое скольжение и, что наиболее важно, канты не держат вас на склоне. Если визуально вы видите плохое состояние скользящей поверхности, неровные, ржавые, в заусенцах канты — однозначно необходимо нести инвентарь в сервисный центр.

Кант — это металлическая полоска-лезвие, которая проходит по контуру горных лыж и сноуборда.

Павел Потапов Фото: Из личного архива Павла Потапова

Как часто надо обслуживать экипировку?

Всё будет зависеть от того, как часто, где и как долго вы будете кататься. Если мы говорим о катании на курортах, находящихся рядом с вашим городом, и не чаще одного-двух раз в месяц, я рекомендую обязательно обслуживать пару раз в течение сезона. И обязательно, когда он закончится. Для любителей этого будет достаточно.

А вот если вы катаетесь часто и в больших горах, то подготовку следует производить регулярно. Это нужно для хорошего скольжения, уверенного сцепления «кант – склон» и продления ресурса вашего инвентаря. В таких условиях особое внимание надо уделять скользящей поверхности, особенно если трассы очень снежные, мягкие и есть большие — длинные выкаты. И про кант, конечно, не забываем.

Обычно в таких случаях я рекомендую обслуживать свой инвентарь в сервисном центре перед каждой поездкой. Если ваш отпуск продолжительный и катаетесь вы почти каждый день, будет идеально ещё и на курорте раз в неделю относить инвентарь на обслуживание. Тогда вы будете получать максимум удовольствия на спусках, а снаряжение скажет вам спасибо.

Многие думают, что, если часто обслуживать сноуборды и лыжи, их ресурс сильно уменьшится. Но, во-первых, снаряжение – это расходный материал, а во-вторых, всё как раз наоборот.

Чем дольше и больше мы катаем и не точим кант, тем больше он тупится, закругляется и появляются заусенцы с вмятинами. Такой кант требует больше времени и сил, чтобы вернуть ему необходимые качества и правильную форму. Именно это на самом деле сильно уменьшает его ресурс.

Фото: unsplash.com/@poleznova

Лучше отдать инвентарь в сервис или обслужить его самому?

Всё зависит от ваших пожеланий. Хороший сервисный центр с профессиональными мастерами однозначно сделает всё быстро, качественно и с наименьшими потерями. Обслуживание на специальных станках позволяет не снимать много скользящей поверхности и канта. Но, как я говорил ранее, всё будет зависеть от состояния до начала ремонта.

В домашних условиях мы можем подточить кант и подготовить скользяк парафином. Важно понимать: если у вас есть время, место, ресурсы (стол, тиски, парафины, щётки, утюг, канторезы и напильники), а главное — желание, то многое можно делать и дома. Большой плюс в том, что вы всегда сможете готовить оборудование с использованием разных парафинов и под конкретную погоду. А это будет положительно влиять на скольжение.

По-моему, проще, быстрее и эффективнее сдавать в сервисный центр. Но если вы всерьёз увлечены катанием, то это как приготовить вкусный и здоровый обед — процесс творческий.

Как проходит обслуживание?

Процесс ремонта достаточно трудоёмкий и малой кровью не обойтись. В сервисном центре шлифуется скользящая поверхность. Её выравнивают, очищают и полируют. Параллельно с этим затачивается кант по базе, и уже после его затачивают по грани, тем самым задавая нужные углы. Далее скользящая поверхность обрабатывается парафином, и всё – можно ехать кататься.

Фото: istockphoto.com

Как хранить спортивное оборудование?

Спортивный инвентарь требует регулярного ухода. По окончании или в течение сезона вы понимаете, что больше не будете использовать лыжи или сноуборд до следующего года. Следовательно, его необходимо привести в порядок и законсервировать. Хранить дома нужно при комнатной температуре.

Важно: после каждого катания нужно протирать снаряжение от снега и воды и оставлять его в квартире. После того как инвентарь примет комнатную температуру, нужно протереть его и убрать в чехол. Разумеется, тоже сухой. Так лыжи или сноуборд будут долгие годы оставаться в хорошем состоянии.