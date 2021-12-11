Жиросжигающая тренировка для мужчин. 10 упражнений от блогера, которые подтянут всё тело

После комплекса Игоря Войтенко мышцы точно будут гореть.
Если ты давно мечтаешь привести своё тело в тонус, но никак не можешь найти для этого подходящего времени и возможности, то эта тренировка как раз для тебя. Популярный фитнес-блогер расскажет, как за 10 минут в день достичь впечатляющих результатов.
Каждое упражнение нужно выполнять на максимуме скорости и усилий. Если вы начали уставать, прислушайтесь к своему телу, сделайте небольшой перерыв и продолжите тренировку. Каждое упражнение делаем в течение 25 секунд, после этого 25 секунд отдыхаем.
Джампинг Джек
Техника выполнения:
Ноги ставим вместе, руки вдоль туловища.
В подскоке расставляем ноги в стороны. Одновременно с этим поднимаем руки над головой.
Также скачком возвращаемся в исходное положение.
Фото: instagram.com/ingvarvoitenko
Приседания
Техника выполнения:
Стоим прямо, ноги шире плеч, руки вдоль туловища, носки чуть разведены в стороны.
Опускаем таз чуть ниже уровня коленей.
Взрывным движением поднимаемся обратно в исходное положение.
Активная планка
Техника выполнения:
Встаём в упор лёжа на прямых руках.
Из этого положения сперва опускаемся на один локоть, а затем – на второй.
Оказавшись в стойке на локтях, также поочерёдно возвращаемся в исходное положение: сперва выпрямляем одну руку, затем – вторую.
Бег на месте с поднятием колен
Техника выполнения:
Согнутые в локтях руки выносим перед собой ладонями вниз.
Поочерёдно поднимаем колени, чтобы они коснулись ладони. Правое колено дотрагивается до правой ладони, левое колено – до левой.
Выполняем упражнение максимально интенсивно.
Фото: instagram.com/ingvarvoitenko
Отжимания
Техника выполнения:
Встаём в положение упор лёжа на прямых руках.
Сгибаем локти и опускаем корпус к полу.
Взрывным движением выталкиваемся вверх.
Динамичные выпады
Техника выполнения:
Одну из ног, согнутую в колене, выставляем вперёд, вторую отставляем назад. Руки сгибаем в локтях.