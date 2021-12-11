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Быстрая жиросжигающая тренировка с утра, как раз и навсегда убрать живот — видео

Жиросжигающая тренировка для мужчин. 10 упражнений от блогера, которые подтянут всё тело
Игорь Войтенко Маргарита Зуева
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Игорь Войтенко
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После комплекса Игоря Войтенко мышцы точно будут гореть.

Если ты давно мечтаешь привести своё тело в тонус, но никак не можешь найти для этого подходящего времени и возможности, то эта тренировка как раз для тебя. Популярный фитнес-блогер расскажет, как за 10 минут в день достичь впечатляющих результатов.

<a href="https://www.championat.com/authors/4277/1.html/">Игорь Войтенко</a>
Игорь Войтенко
YouTube-блогер, спортсмен, предприниматель

Каждое упражнение нужно выполнять на максимуме скорости и усилий. Если вы начали уставать, прислушайтесь к своему телу, сделайте небольшой перерыв и продолжите тренировку. Каждое упражнение делаем в течение 25 секунд, после этого 25 секунд отдыхаем.

Джампинг Джек

Техника выполнения:

  • Ноги ставим вместе, руки вдоль туловища.
  • В подскоке расставляем ноги в стороны. Одновременно с этим поднимаем руки над головой.
  • Также скачком возвращаемся в исходное положение.

Фото: instagram.com/ingvarvoitenko

Приседания

Техника выполнения:

  • Стоим прямо, ноги шире плеч, руки вдоль туловища, носки чуть разведены в стороны.
  • Опускаем таз чуть ниже уровня коленей.
  • Взрывным движением поднимаемся обратно в исходное положение.

Активная планка

Техника выполнения:

  • Встаём в упор лёжа на прямых руках.
  • Из этого положения сперва опускаемся на один локоть, а затем – на второй.
  • Оказавшись в стойке на локтях, также поочерёдно возвращаемся в исходное положение: сперва выпрямляем одну руку, затем – вторую.

Бег на месте с поднятием колен

Техника выполнения:

  • Согнутые в локтях руки выносим перед собой ладонями вниз.
  • Поочерёдно поднимаем колени, чтобы они коснулись ладони. Правое колено дотрагивается до правой ладони, левое колено – до левой.
  • Выполняем упражнение максимально интенсивно.

Фото: instagram.com/ingvarvoitenko

Отжимания

Техника выполнения:

  • Встаём в положение упор лёжа на прямых руках.
  • Сгибаем локти и опускаем корпус к полу.
  • Взрывным движением выталкиваемся вверх.

Динамичные выпады

Техника выполнения:

  • Одну из ног, согнутую в колене, выставляем вперёд, вторую отставляем назад. Руки сгибаем в локтях.
  • Делаем прыжки, поочерёдно меняя ноги: левая впереди, правая сзади, потом левая сзади, правая впереди.
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Скалолаз

Техника выполнения:

  • Встаём в упор лёжа на прямых руках.
  • Сгибаем колено правой ноги, подтягивая его к корпусу. Затем возвращаем ногу на место.
  • Повторяем то же самое с левой ногой.

Отжимания + касания плеч

Техника выполнения:

  • Встаём в упор лёжа на прямых руках.
  • Сгибаем локти и опускаем корпус чуть ниже их уровня.
  • Выпрямляем руки и возвращаемся в упор лёжа.
  • Ладонью правой руки касаемся левого плеча.
  • Возвращаем руку на место, затем касаемся ладонью левой руки правого плеча.

Фото: instagram.com/ingvarvoitenko

Взрывные выпрыгивания из положения упора на коленях

Техника выполнения:

  • Садимся на колени, руки вдоль туловища.
  • На выдохе мощным движением выпрыгиваем в положение глубокого приседа.
  • Выпрыгиваем вверх, выпрямляясь во весь рост.
  • Затем возвращаемся в исходное положение.

Бёрпи

Техника выполнения:

  • Принимаем положение упор лёжа. Делаем отжимание.
  • Выпрямляем руки обратно и рывком подтягиваем ноги к груди.
  • Встаём прямо. Делаем прыжок и одновременно с этим хлопаем в ладоши над головой.
  • После вновь опускаемся в упор лёжа.

Тренировка окончена.

Такое начало дня обязательно приведёт к долгожданному результату.

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