Жиросжигающая тренировка для мужчин. 10 упражнений от блогера, которые подтянут всё тело

Если ты давно мечтаешь привести своё тело в тонус, но никак не можешь найти для этого подходящего времени и возможности, то эта тренировка как раз для тебя. Популярный фитнес-блогер расскажет, как за 10 минут в день достичь впечатляющих результатов.

Игорь Войтенко YouTube-блогер, спортсмен, предприниматель Каждое упражнение нужно выполнять на максимуме скорости и усилий. Если вы начали уставать, прислушайтесь к своему телу, сделайте небольшой перерыв и продолжите тренировку. Каждое упражнение делаем в течение 25 секунд, после этого 25 секунд отдыхаем.

Джампинг Джек

Техника выполнения:

Ноги ставим вместе, руки вдоль туловища.

В подскоке расставляем ноги в стороны. Одновременно с этим поднимаем руки над головой.

Также скачком возвращаемся в исходное положение.

Фото: instagram.com/ingvarvoitenko

Приседания

Техника выполнения:

Стоим прямо, ноги шире плеч, руки вдоль туловища, носки чуть разведены в стороны.

Опускаем таз чуть ниже уровня коленей.

Взрывным движением поднимаемся обратно в исходное положение.

Активная планка

Техника выполнения:

Встаём в упор лёжа на прямых руках.

Из этого положения сперва опускаемся на один локоть, а затем – на второй.

Оказавшись в стойке на локтях, также поочерёдно возвращаемся в исходное положение: сперва выпрямляем одну руку, затем – вторую.

Бег на месте с поднятием колен

Техника выполнения:

Согнутые в локтях руки выносим перед собой ладонями вниз.

Поочерёдно поднимаем колени, чтобы они коснулись ладони. Правое колено дотрагивается до правой ладони, левое колено – до левой.

Выполняем упражнение максимально интенсивно.

Фото: instagram.com/ingvarvoitenko

Отжимания

Техника выполнения:

Встаём в положение упор лёжа на прямых руках.

Сгибаем локти и опускаем корпус к полу.

Взрывным движением выталкиваемся вверх.

Динамичные выпады

Техника выполнения:

Одну из ног, согнутую в колене, выставляем вперёд, вторую отставляем назад. Руки сгибаем в локтях.

Делаем прыжки, поочерёдно меняя ноги: левая впереди, правая сзади, потом левая сзади, правая впереди.

Скалолаз

Техника выполнения:

Встаём в упор лёжа на прямых руках.

Сгибаем колено правой ноги, подтягивая его к корпусу. Затем возвращаем ногу на место.

Повторяем то же самое с левой ногой.

Отжимания + касания плеч

Техника выполнения:

Встаём в упор лёжа на прямых руках.

Сгибаем локти и опускаем корпус чуть ниже их уровня.

Выпрямляем руки и возвращаемся в упор лёжа.

Ладонью правой руки касаемся левого плеча.

Возвращаем руку на место, затем касаемся ладонью левой руки правого плеча.

Фото: instagram.com/ingvarvoitenko

Взрывные выпрыгивания из положения упора на коленях

Техника выполнения:

Садимся на колени, руки вдоль туловища.

На выдохе мощным движением выпрыгиваем в положение глубокого приседа.

Выпрыгиваем вверх, выпрямляясь во весь рост.

Затем возвращаемся в исходное положение.

Бёрпи

Техника выполнения:

Принимаем положение упор лёжа. Делаем отжимание.

Выпрямляем руки обратно и рывком подтягиваем ноги к груди.

Встаём прямо. Делаем прыжок и одновременно с этим хлопаем в ладоши над головой.

После вновь опускаемся в упор лёжа.

Тренировка окончена.

Такое начало дня обязательно приведёт к долгожданному результату.