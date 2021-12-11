Какие бургеры полезнее — мясные или растительные? Минусы есть и у тех, и у других

Разбираемся вместе с нутрициологом.
Рестораны быстрого питания стали всё чаще предлагать более здоровую еду и альтернативные блюда. Например, в меню теперь можно найти растительные аналоги мясным бургерам. Вместо обычной котлеты в них используют замену из гороха или сои. Но какой из этих вариантов наиболее полезен для здоровья?
Для поддержания здоровья в вашем меню должны присутствовать как растительные компоненты, так и продукты животного происхождения.
Что говорят учёные?
Американские исследователи сравнили мясной бургер и его растительный аналог по качеству белка. В ходе эксперимента выяснили, что второй продукт уступает по составу первому. Оценка проводилась по шкале усвояемых незаменимых аминокислот (DIAAS) — тех, что организм самостоятельно произвести не может. Больше всего этих веществ оказалось в бургерах из говядины и свинины (105-107 единиц), а в тех, что из сои и гороха, — немного меньше (86 единиц). Исследователи также изучили булочку и пришли к выводу, что она снижает качество блюда, особенно если котлета на растительной основе.
Фото: istockphoto.com
Елена: Важно понимать, что для поддержания здоровья в вашем меню должны присутствовать как растительные компоненты, так и продукты животного происхождения. Главное при сравнении одного и другого вида мяса – белки. Именно на них базируется построение клеток всего организма. Белковые аминокислоты отвечают за укрепление костей, стабилизацию нервной и сердечно-сосудистой систем. Мясные котлеты содержат все незаменимые аминокислоты, чего не скажешь об их растительных аналогах. Поэтому продукт растительного происхождения не даёт такой полноценный набор белков, который содержится в настоящем мясе.
Что полезнее — мясной или растительный бургер?
В целом исследователи сходятся в том, что у каждого продукта есть свои плюсы и минусы.
Мясной бургер
Плюсы:
- Меньше натрия — около 77 мг в котлете из говядины и 398 мг в его растительном аналоге. По словам учёных, людям с заболеванием почек или высоким давлением этот факт особенно важен.
- По количеству ценных веществ говядина выигрывает. В отличие от растительного продукта, в мясе есть витамины группы В, железо и цинк.
- Говядина содержит гемовое железо, которое усваивается в 2-3 раза лучше, чем негемовое в составе растительной пищи.
Фото: istockphoto.com
Елена: Мясные котлеты полезнее растительных, потому что натуральное мясо никакими компонентами заменить невозможно. Более того, только в настоящем мясе содержатся компоненты, необходимые для нашего здоровья – Омега-3, кератин, ансерин, глюкозамин. Они в том числе влияют на наш иммунитет и общее состояние здоровья.
Минусы:
- Может содержать антибиотики, гормоны роста и прочие химические вещества, если только речь не идёт об органическом продукте.
- Содержит на 20% больше насыщенных жиров — учёные связывают их с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому злоупотреблять этими веществами не рекомендуют.
Растительный бургер
Плюсы:
- Богат фолиевой кислотой, ниацином, фосфором, марганцем и медью.
- Менее калорийный: около 153 ккал на 100 г растительного продукта и 230 ккал — на 100 г говяжьего.
- Содержит 15% суточной нормы клетчатки, в то время как в говядине пищевых волокон нет совсем.
Минусы:
- Cодержит меньше цинка и витамина В12, чем говядина.
- Растительный белок, в отличие от животного, не приносит существенной пользы детскому организму (до трёх лет).
Фото: unsplash.com/@jaywennington
- Вегетарианские бургеры содержат меньше белка: 5-12 г против 20 г в составе говяжьего продукта.
- В составе есть фитиновая кислота, природный компонент, который может препятствовать усвоению железа и цинка.
Елена: В растительных котлетах есть вещества, оказывающие антиоксидантное действие на организм, а также фенолы и фитостеролы — они снижают холестерин в крови. Альтернативное мясо также богато белком и клетчаткой, а по вкусу такие котлеты не отличить от говяжьих или куриных.