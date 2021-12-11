Какие бургеры полезнее — мясные или растительные? Минусы есть и у тех, и у других

Чем растительные котлеты отличаются от обычных? Какие полезнее?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Рестораны быстрого питания стали всё чаще предлагать более здоровую еду и альтернативные блюда. Например, в меню теперь можно найти растительные аналоги мясным бургерам. Вместо обычной котлеты в них используют замену из гороха или сои. Но какой из этих вариантов наиболее полезен для здоровья?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Для поддержания здоровья в вашем меню должны присутствовать как растительные компоненты, так и продукты животного происхождения.

Что говорят учёные?

Американские исследователи сравнили мясной бургер и его растительный аналог по качеству белка. В ходе эксперимента выяснили, что второй продукт уступает по составу первому. Оценка проводилась по шкале усвояемых незаменимых аминокислот (DIAAS) — тех, что организм самостоятельно произвести не может. Больше всего этих веществ оказалось в бургерах из говядины и свинины (105-107 единиц), а в тех, что из сои и гороха, — немного меньше (86 единиц). Исследователи также изучили булочку и пришли к выводу, что она снижает качество блюда, особенно если котлета на растительной основе.

Фото: istockphoto.com

Елена: Важно понимать, что для поддержания здоровья в вашем меню должны присутствовать как растительные компоненты, так и продукты животного происхождения. Главное при сравнении одного и другого вида мяса – белки. Именно на них базируется построение клеток всего организма. Белковые аминокислоты отвечают за укрепление костей, стабилизацию нервной и сердечно-сосудистой систем. Мясные котлеты содержат все незаменимые аминокислоты, чего не скажешь об их растительных аналогах. Поэтому продукт растительного происхождения не даёт такой полноценный набор белков, который содержится в настоящем мясе.

Что полезнее — мясной или растительный бургер?

В целом исследователи сходятся в том, что у каждого продукта есть свои плюсы и минусы.

Мясной бургер

Плюсы:

Меньше натрия — около 77 мг в котлете из говядины и 398 мг в его растительном аналоге. По словам учёных, людям с заболеванием почек или высоким давлением этот факт особенно важен.

По количеству ценных веществ говядина выигрывает. В отличие от растительного продукта, в мясе есть витамины группы В, железо и цинк.

Говядина содержит гемовое железо, которое усваивается в 2-3 раза лучше, чем негемовое в составе растительной пищи.

Фото: istockphoto.com

Елена: Мясные котлеты полезнее растительных, потому что натуральное мясо никакими компонентами заменить невозможно. Более того, только в настоящем мясе содержатся компоненты, необходимые для нашего здоровья – Омега-3, кератин, ансерин, глюкозамин. Они в том числе влияют на наш иммунитет и общее состояние здоровья.

Минусы:

Может содержать антибиотики, гормоны роста и прочие химические вещества, если только речь не идёт об органическом продукте.

Содержит на 20% больше насыщенных жиров — учёные связывают их с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому злоупотреблять этими веществами не рекомендуют.

Растительный бургер

Плюсы:

Богат фолиевой кислотой, ниацином, фосфором, марганцем и медью.

Менее калорийный: около 153 ккал на 100 г растительного продукта и 230 ккал — на 100 г говяжьего.

Содержит 15% суточной нормы клетчатки, в то время как в говядине пищевых волокон нет совсем.

Минусы:

Cодержит меньше цинка и витамина В12, чем говядина.

Растительный белок, в отличие от животного, не приносит существенной пользы детскому организму (до трёх лет).

Фото: unsplash.com/@jaywennington

Вегетарианские бургеры содержат меньше белка: 5-12 г против 20 г в составе говяжьего продукта.

В составе есть фитиновая кислота, природный компонент, который может препятствовать усвоению железа и цинка.

Елена: В растительных котлетах есть вещества, оказывающие антиоксидантное действие на организм, а также фенолы и фитостеролы — они снижают холестерин в крови. Альтернативное мясо также богато белком и клетчаткой, а по вкусу такие котлеты не отличить от говяжьих или куриных.