В тапочках или без — как полезнее ходить по дому? Отвечает врач-ортопед

Сергей Алексутов травматолог-ортопед, главный подиатр сети OPTEKA Как позаботиться о здоровье стоп? Безопасно ли ходить босиком? Обязательно ли носить домашнюю обувь?

От здоровья стоп зависит наше самочувствие, состояние суставов, позвоночника и даже прикус. При этом стопы испытывают нагрузку, когда мы ходим или просто стоим на одном месте. Даже неправильная ходьба по дому может негативно влиять на организм, если не соблюдать меры предосторожности.

Почему стопы не должны быть плоскими?

Стопа имеет арочную форму, чтобы человек мог более безопасно передвигаться по неровным поверхностям, удерживая равновесие и опору. Детям неслучайно рекомендуют больше ходить по траве, галечным камням, песку. При такой ходьбе воздействие на рецепторы стопы укрепляет связки и мышцы. То же самое касается и взрослых.

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Благодаря арочной форме ступни выполняют функцию амортизатора и защищают ноги и позвоночник от ударных нагрузок. Если человек ходит босиком по ровным поверхностям, то стопы больше распластываются. Это способствует развитию плоскостопия — патологии, при которой своды стопы со временем уменьшаются, поэтому их арки становятся более плоскими. Впоследствии ортопедическое заболевание не даёт ногам правильно выполнять функцию амортизатора, что приводит к изнашиванию суставов, появлению воспаления и боли. Также отсутствие нормальной опоры становится причиной перенапряжения мышц голени, бедра и поясницы.

Неправильная обувь, постоянная ходьба босиком, работа на ногах, слишком интенсивные физические нагрузки, полученные травмы — эти факторы могут спровоцировать развитие плоскостопия или усугубить его течение. Плоскостопие ухудшает биомеханику походки, так как нагрузка на стопы распределяется неправильно. Опора идёт на всю подошву, и походка меняется. Из-за этого также перенапрягаются мышцы и связки, что сказывается на выносливости организма.

Какую обувь нужно носить в том числе дома?

Начнём с того, что нужно всегда носить обувь с широким передним отделом, каблуком 2-4 см и формоустойчивым задником. Дополнительно стоит использовать ортопедические стельки, которые фиксируют стопу в анатомически правильном положении и снижают ударную нагрузку на организм.

Высокие каблуки, обувь на абсолютно плоской подошве и туфли с узким мысом стоит исключить из гардероба. Ношение такой обуви вредит всему позвоночнику и способствует развитию ортопедических заболеваний.

Фото: istockphoto.com

Дома не рекомендуется ходить босиком, чтобы не подвергать стопы дополнительной нагрузке в конце дня. Лучше ходите в тапочках. Только надо учитывать, что, если у них очень тонкая подошва, они не защитят ноги. Выбирайте тапочки с хорошей амортизирующей подошвой или специальную ортопедическую обувь для дома.

Почему спортсменам нужно уделять особое внимание здоровью стоп?

Особенно внимательно нужно относиться к обуви, если вы занимаетесь спортом. Ведь от состояния ног зачастую зависит эффективность тренировок. Постоянное ношение неправильной обуви и ходьба босиком дома создают дополнительную нагрузку на ступни. Она может привести не только к плоскостопию, но и, как следствие, к проблемам с коленями.

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Если стопы не справляются с ударной нагрузкой во время тренировок, страдают даже межпозвонковые диски. Их изменения приводят к появлению грыж. Когда мышцы ног перенапряжены, ступни быстрее устают, начинают болеть. Это сказывается на эффективности тренировок, так как становится сложнее выполнять упражнения и восстанавливаться между тренировками. Кроме того, плоскостопие увеличивает риск получить травму и способствует дополнительному перенапряжению организма.