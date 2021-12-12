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Диетический брауни — ПП-рецепт брауни из кабачков, пошаговый рецепт с фото

Как приготовить ПП-брауни из кабачков? Пошаговый рецепт
Тереза Данилова
Как приготовить ПП-брауни из кабачков?
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Полезный десерт без лишних калорий.

Готовим вкусный брауни из секретного ингредиента — кабачка. Рецепт достаточно простой и не требует редких ингредиентов. А есть его можно даже тем, кто следит за фигурой и придерживается правильного питания.

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Вам понадобятся:

  • кабачок — 350 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • какао — 30 г;
  • рисовая мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • тёмный шоколад — 80 г;
  • альтернативное молоко (например, овсяное) — 20 мл;
  • подсластитель — по вкусу.

Натираем кабачок на тёрке, отжимаем лишнюю воду. Добавляем яйца и измельчаем блендером до жидкого однородного состояния. Всыпаем сухие ингредиенты и замешиваем густое тесто. Затем выливаем тесто в форму, разравниваем и отправляем в духовку. Выпекаем 45 минут при 180 градусах.

В это время топим шоколад и вливаем туда молоко, перемешиваем до однородности — получается шоколадный соус. Готовый горячий брауни поливаем соусом, разрезаем на кубики и украшаем измельчёнными орешками или ягодами, как больше нравится. Готово!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.

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