Как приготовить ПП-брауни из кабачков? Пошаговый рецепт

Готовим вкусный брауни из секретного ингредиента — кабачка. Рецепт достаточно простой и не требует редких ингредиентов. А есть его можно даже тем, кто следит за фигурой и придерживается правильного питания.

Вам понадобятся:

кабачок — 350 г;

яйца — 2 шт.;

какао — 30 г;

рисовая мука — 120 г;

разрыхлитель — 10 г;

тёмный шоколад — 80 г;

альтернативное молоко (например, овсяное) — 20 мл;

подсластитель — по вкусу.

Натираем кабачок на тёрке, отжимаем лишнюю воду. Добавляем яйца и измельчаем блендером до жидкого однородного состояния. Всыпаем сухие ингредиенты и замешиваем густое тесто. Затем выливаем тесто в форму, разравниваем и отправляем в духовку. Выпекаем 45 минут при 180 градусах.

В это время топим шоколад и вливаем туда молоко, перемешиваем до однородности — получается шоколадный соус. Готовый горячий брауни поливаем соусом, разрезаем на кубики и украшаем измельчёнными орешками или ягодами, как больше нравится. Готово!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.