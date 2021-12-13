Тест: как определить реальный возраст своего тела?

Что такое биологический возраст? Зачем его определять?



Проходим тест вместе с антиэйдж-исследователем.

Знание биологического возраста помогает оценивать спортивную форму в динамике. От хронологического он отличается тем, что основывается на исследованиях и показывает реальное состояние здоровья и функциональность организма.

Григорий Грин исследователь в сфере антиэйдж, основатель приложения для оценки здоровья Biogeek Биологический возраст позволяет узнать, насколько ваш организм моложе или старее по сравнению с другими людьми того же возраста, и предпринять необходимые шаги, чтобы поддержать молодость или, наоборот, устранить причины старения.

Если биологический возраст меньше фактического, вы стареете медленнее, чем большинство ровесников. У организма больше резервов. Возможно, вы следите за телом и поддерживаете здоровый образ жизни. Значимое влияние на биологический возраст оказывает и генетика. У родственников долгожителей биологический возраст, как правило, тоже ниже фактического. Во время исследования более чем 4500 взрослых, живущих в Соединённых Штатах и Италии, анализ показал, что замедление старения возникает при высоком потреблении домашней птицы, рыбы, моркови, сладкого картофеля, тыквы, томатов. Хорошее образование также играет роль, как и умеренное потребление алкоголя, а также физическая активность.

Давайте определим ваш биологический возраст.