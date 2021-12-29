Рассказываем вместе с вет-диетологом, что с этим делать и как помочь хвостатым.

Почему у питомцев появляется лишний вес? С такой проблемой сталкиваются не только люди

Домашние животные очень похожи на нас. Они умеют радоваться и грустить, чувствуют настроение хозяина, пытаются подыграть и развеселить. Об этом прекрасно знает любой владелец кошки или собаки. Но есть ещё кое-что, в чём мы похожи. Животные так же, как и люди, склонны к набору веса.

Упитанные и смешные кошки и собаки становятся героями мемов в соцсетях и не могут не вызвать искреннюю улыбку пользователей. Но на деле всё не так весело, как кажется. Ожирение у питомцев – большая проблема, с которой нужно бороться. А лучше и вовсе не допускать. О том, как лишний вес влияет на здоровье питомца и как предотвратить его появление, рассказываем вместе с ветеринаром-диетологом в специальном проекте «Перепись хвостиков».

Анна Суаро ветеринар-диетолог Процитирую писателя Мишеля Монтеня: «Те, кто содержит животных, должны признать, что, скорее, они служат животным, чем животные им».

Да-да, всё верно. Мы в ответе за тех, кого приручили. И если у любимца появился лишний вес — это полностью наша вина. Разберёмся в деталях.

Фото: unsplash.com/@lime517

Когда у животных начинает появляться лишний вес?

Не с рождения – это точно. Все котята и щенки появляются на свет в здоровом весе.

Анна: Щенки не склонны к ожирению. Но до окончания роста при перекармливании они сталкиваются с другой проблемой – форсированным ростом. Малыш начинает расти слишком интенсивно, что может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. А если хозяин продолжит закармливать животное, во взрослом возрасте питомец рискует приобрести и ожирение.

Щенку следует менять диету с «детского» рациона на взрослый, когда он достиг 90% массы тела от взрослой собаки. Щенячье меню отличается объёмом калорий и большим содержанием витаминов и минералов.

У котят всё немного иначе. Они растут достаточно плавно, и при перекармливании владелец как раз приведёт котёнка к ожирению, нежели к форсированному росту.

Фото: unsplash.com/@alexo55

У нас хорошие новости для всех владельцев домашних любимцев. Медиахолдинг Rambler&Co в сотрудничестве с одним из мировых лидеров в производстве здорового питания для кошек и собак Royal Canin решили провести перепись «хвостиков» и узнать, с какими питомцами делят свои дома россияне.

Два бренда с многомиллионной аудиторией посчитают всех домашних собак и кошек страны: их хозяева найдут единомышленников, а своим питомцам – друзей. Масштабная перепись домашних животных уже сейчас проходит онлайн на perepis-hvostikov.ru. Вам нужно указать кличку животного, возраст, а также, кем является для вас питомец – член семьи, лучший друг или компаньон. После регистрации вы получите сертификат переписи. Все, кто зарегистрируется на платформе до 31 декабря 2021 года, получат привилегии и бонусы от Royal Canin на покупку еды и лакомств для любимцев. У бренда вы точно сможете найти подходящий здоровый корм для питомца.

Почему домашние питомцы набирают вес?

Породная предрасположенность к ожирению. Она часто встречается у собак. Например, в числе несчастливчиков лaбpaдop-ретривер, такса, бигль, бассет-хаунд. Владельцам этих пород нужно быть крайне внимательными к рациону питомцев.

Кастрация. У кастрированных собак и котов риск развития ожирения возрастает вдвое.

Единого мнения по поводу того, как процедура влияет на набор веса, нет. Но, предположительно, это происходит из-за нарушения пищевого поведения и снижения активности.

Заболевания. Ожирение у собак может быть связано с проблемами с эндокринной системой.

Приём препаратов. У кошек частой причиной набора веса может стать приём гормональных контрацептивов. А применение глюкокортикостероидов (тоже гормональные препараты, но для лечения) может спровоцировать повышенный аппетит. Это значит, что вес питомца поползёт вверх.

Малоподвижный образ жизни и несбалансированный рацион. Самые частые и самые логичные причины набора лишнего веса у любого животного. Это замкнутый круг.

Фото: unsplash.com/@madhatterzone

Как набор веса может повлиять на здоровье?

Уж точно не в положительную сторону. Вместе с лишними килограммами прибавляются и проблемы, которые вам придётся потом вместе решать.

1. Сокращение продолжительности жизни.

Анна: Был проведён масштабный эксперимент, в котором участвовали 48 лабрадоров. Одна половина ела ограниченный рацион, вторая же ела что и сколько хотела. Эксперимент достаточно интересный, но я перейду сразу к выводам. Собаки из первой группы жили на два года дольше, а также здоровый рацион замедлил развитие хронических заболеваний (артроз).

2. Заболевания опорно-двигательного аппарата.

3. Заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

5. У кошек возникает риск развития сахарного диабета, заболеваний кожи, появляются проблемы с мочевым пузырём.

6. Трудности при хирургических вмешательствах и проведении клинических исследований.

Фото: istockphoto.com

Как спасти питомца от возможного ожирения?

Помните, что всегда проще не допустить появление проблемы, чем потом бороться с ней. Вот как можно уберечь своих любимцев от ожирения.

Кормить порциями. Порция рассчитывается, исходя из количества калорий, которые должен потреблять питомец. Это зависит от его физической активности.

Анна: Владелец знает, что его кот или собака должны есть, например, 200 г в день, и эта порция делится на число кормлений в сутки.

Рассчитать, сколько животное должно съедать, поможет ветеринар-диетолог, если вы кормите питомца натуральным рационом. С промышленным кормом всё намного проще – порцию можно узнать на упаковке, но на всякий случай можно проконсультироваться со специалистом. Лишним не будет.

Важно понимать, что порцию необходимо давать на нормальный вес животного. Если кот весит 8 кг, а по норме должен весить 6, то рацион рассчитывается на 6 кг.

Не баловать лакомствами и не кормить со стола. Животные тоже любят вкусняшки, но давать их нужно дозированно.

Фото: unsplash.com/@bielmorro

Заставлять питомца двигаться. Даже если любимец мало ест, но ленится, ожирение не заставит себя долго ждать. Это всё происходит потому, что он будет съедать больше калорий, чем расходовать. Всё как у людей!

Фитнес для животных

Есть много способов помочь своему любимцу быть активнее. Самый простой вариант — играть с питомцами дома. С кошками это делать проще: достаточно приобрести игрушку и выделять чуть больше свободного времени на общение.

Самые заботливые хозяева покупают котикам домашние игровые комплексы. Есть напольные варианты — такие конструкции чаще всего можно увидеть в зоомагазинах, и это самый простой выход для владельцев усатых. Есть и варианты посложнее — настенные. Если вы решитесь на такую покупку, у питомца появится самый настоящий городок для тренировок. Кошка будет забираться в комплекс, лазать и бегать вдоль стен. А также, вполне возможно, комплекс избавит вас от необходимости каждый месяц покупать новые шторы, по которым пушистые друзья пытаются забраться на карниз.

Фото: instagram.com/kot_ikar/

С собаками дела обстоят чуть сложнее, особенно с крупными породами. Играть с большим псом в маленькой квартире физически невозможно. Поэтому его нужно выводить на улицу. А там уж и человеку, и собаке будет где разгуляться.

Вы можете поиграть с питомцем в мяч или бублик — вторые сейчас очень популярны у владельцев собак. Можно отвести любимца на собачью площадку: там есть много барьеров и препятствий, где он сможет вдоволь набегаться и напрыгаться. А если вы и сами очень активны, берите свою собаку на совместную пробежку в парк. Уверяем, вы отлично проведёте время вместе!

Продвинутые владельцы собак водят своих хвостатых друзей в специализированные фитнес-клубы. Там предлагаются самые разные услуги: от работы по снижению веса до реабилитации после травм. Собаки смогут побегать на дорожке, поплавать в бассейне и даже порелаксировать на массаже. Присматривать за псом будет опытный кинолог.

Фото: instagram.com/doggos_fit

Есть ещё один выход, как сделать жизнь питомца активнее – завести ему друга. Этот вариант подойдёт не всем, но всё-таки он имеет место. Питомцы смогут играть вместе и больше двигаться.

Анна: Кошки, которые живут вместе с собаками, менее склонны к ожирению.

Специалисты очень советуют не пренебрегать тренировками. И это касается не только проблем с набором веса. Дело в том, что у животного может развиться депрессия, из-за которой уговорить его на какую-либо физическую активность хозяину будет очень сложно.

В любом случае проблема с набором веса должна решаться комплексно: здоровое питание, регулярная физическая активность, посещение врача-ветеринара для контроля за состоянием здоровья. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш питомец был здоров и счастлив, готовьтесь уделять ему много времени и выделять бюджет.