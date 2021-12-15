Почему стоит начать кататься на коньках? 7 веских причин от тренера

Такая активность будет полезна и для тела, и для психики.

Кристина Кутепова профессиональный тренер по фигурному катанию с 10-летним стажем Чем полезно катание на коньках? Почему стоит попробовать?

Благоприятный эффект от катания на коньках можно почувствовать, даже если вы занимаетесь непрофессионально. Как и любая физическая активность, катание на коньках развивает и укрепляет мышцы, которые не задействованы в обычной жизни. А также, само собой, сжигает калории. Но это не всё. Расскажу о семи причинах, которые убедят вас встать на коньки уже этой зимой.

Улучшает координацию

Фигурное катание официально классифицируется как сложно-координационный вид спорта. Катание на коньках развивает вестибулярный аппарат, который отвечает за ориентацию в пространстве и поддерживает равновесие тела.

Вестибулярный аппарат улучшается, когда мы резко меняем направление движения во время катания, меняем скорость, тормозя перед препятствием, а также делаем вращательные движения. В учебнике по фигурному катанию на коньках говорится, что такая активность снижает неприятные реакции организма на неё: тошноту, расстройство координации, изменения пульса, давления и т. п.

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Благоприятно влияет на иммунитет и общее состояние

Однажды мама моей маленькой ученицы сказала: «Даже если у неё будет плохо получаться, мы всё равно не бросим. Она у меня уже год как не болеет, посещая секцию фигурного катания!». Это ли не счастье — здоровые дети. Занятия на свежем воздухе или на закрытом холодном катке закаляют. Закаливание — это метод физиотерапии, о котором мы уже рассказывали. А во время физической нагрузки температура тела повышается, а температура вокруг даже на закрытом катке бывает от +6°C.

Если долго и монотонно кататься на коньках, даже не выполняя никаких элементов, организм получает аэробную нагрузку. Аэробные нагрузки способствуют снижению давления, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают работу лёгких и помогают преодолеть стрессовые состояния организма.

А какая польза для сердца! Катание на коньках заменяет кардиотренировку. Во время таких нагрузок повышается пульс, усиливается кровообращение, что укрепляет эластичность сосудов.

Развивает физические качества

Например, ловкость. И если вы подумали: «Ну зачем же мне ловкость в повседневной жизни?» — я вам отвечу: ловкость — способность справиться с любой возникшей двигательной задачей:

правильно;

быстро;

рационально;

находчиво.

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Говоря простым языком: поскальзываясь на обледеневшем тротуаре зимой, вы с меньшей вероятностью упадёте и получите травму, с большой вероятностью поймаете равновесие и пойдёте дальше уверенной походкой.

Улучшает подвижность суставов

Выполняя базовые элементы фигурного катания, например, «Цапелька», «Ласточка», «Пистолетик» и другие, вы развиваете гибкость — способность сустава обеспечивать максимальную амплитуду движения. Она позволяет человеку нагибаться, поворачиваться при выполнении любых рутинных дел, как ходьба или оглядывание назад. Подвижность суставов — это ваша молодость.

Помогает найти новые знакомства

Чтобы научиться кататься на коньках, можно нанять индивидуального тренера, но, скорее всего, вас всё равно после определят в группу по возрасту и уровню катания. И вот тут есть невероятный шанс навсегда влюбиться в дружественную атмосферу и найти людей с общими интересами.

Фото: unsplash.com/@nadinmario

В своей дипломной работе в Университете физической культуры я как раз рассказала о популярности фигурного катания у взрослых любителей. Обычно они приходят, чтобы научиться уверенно стоять на коньках, а спустя время уже выбирают, где будут шить костюм для соревнований.

Даже если вы точно не хотите серьёзно заниматься этим видом спорта, новые знакомства вам обеспечены на открытых массовых катках, так популярных зимой в крупных городах.

Улучшает настроение

Этот пункт вытекает из предыдущего, как не быть счастливым после катания на массовом катке с друзьями под любимые новогодние треки? Во время выполнения физических упражнений вырабатываются гормоны радости и удовлетворения. Один из них — небезызвестный дофамин. Считается, что он — важная часть «системы вознаграждения» мозга, поскольку вызывает чувство удовольствия и влияет на мотивацию и обучение.

Помогает исправить осанку

Как уже говорилось, катаясь на коньках, мы развиваем координацию за счёт того, что удерживаем равновесие на тонком лезвии. Поэтому также укрепляется и мышечный корсет и формируется красивая осанка.