Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Как 10-минутная пробежка улучшает работу мозга

Как занятия бегом влияют на мозг? Эксперимент японских учёных
Алия Нургалеева Александр Элконин
,
Как занятия бегом влияют на работу мозга?
Комментарии
Достаточно и 10 минут для того, чтобы увидеть результат.
Правда ли бег может улучшить работу мозга?

Разбираемся вместе с кандидатом медицинских наук.

«Хочешь быть умным — бегай!», — говорили древнегреческие мудрецы. И были правы. Учёные считают, что всего 10 минут бега в день улучшают работу мозга. Делимся результатами нового исследования.

<a href="https://www.championat.com/authors/5025/1.html">Александр Элконин</a>
Александр Элконин
кандидат медицинских наук, основатель и тренер бегового клуба ERA

Тренировки на выносливость, в частности, беговые, могут предовтращать слабоумие.

10 полезных асан для бегунов, которые помогут сохранить здоровье и улучшить результат 10 полезных асан для бегунов, которые помогут сохранить здоровье и улучшить результат
Как следить за здоровьем и втянуться в спорт с помощью умных часов? Как следить за здоровьем и втянуться в спорт с помощью умных часов?

Что говорят учёные?

Сторонникам здорового образа жизни хорошо известно, что бег способствует улучшению настроения. Наука это только подтверждает — японские учёные говорят, что короткая пробежка в лёгком темпе помогает справиться с душевным напряжением и тревогой, облегчает отрицательные переживания и улучшает общее состояние. Что ещё удалось узнать специалистам в ходе нового исследования?

Фото: istockphoto.com

Во время эксперимента смогли понять, на какие именно отделы мозга и механизмы влияет бег. Оказалось, что физические упражнения улучшают исполнительные функции — те, которые мы используем ежедневно. Например, контролируем, планируем, достигаем поставленных целей. В своей работе исследователи предположили, что бег усиливает кровоток именно в тех областях головного мозга, которые отвечают за эти процессы. Это связано с тем, что пробежка требует сосредоточенности для координации и баланса.

Александр: Чтобы проверить эту связь, они использовали fNIRS — новый метод, позволяющий оценить изменения кровотока в разных участках головного мозга. Участники выполняли ряд психологических тестов до и после пробежки в лёгком темпе. Нагрузка дозировалась по частоте сердечных сокращений. В качестве контроля те же исследования были проведены в другие дни — без физической активности. Результаты показали, что 10-минутный бег с интенсивностью около 50% от личного максимума увеличил общий уровень возбуждения и удовольствия у добровольцев. Благодаря этому участникам удалось улучшить результаты в цветовом тесте Струпа (нужно определить цвет надписи, которая противоречит цвету — например, слово «зелёный» написано красным).

Почему стоит попробовать бег зимой? 3 причины от трейлраннера Почему стоит попробовать бег зимой? 3 причины от трейлраннера
Из-за чего болит подъём во время бега и как это исправить? Из-за чего болит подъём во время бега и как это исправить?

Чем ещё полезен бег?

Короткие беговые тренировки активизируют ряд важных функций в мозге, а вместе с тем улучшают общее состояние человека. Не зря древним грекам приписывают мудрое высказывание «Хочешь быть здоровым — бегай! Хочешь быть красивым — бегай! Хочешь быть умным — бегай!». Лёгкая пробежка увеличивает общую выносливость и обеспечивает приток богатой кислородом крови к работающим мышцам.

Фото: unsplash.com/@christianlue

Александр: Тренировки на выносливость, в частности, беговые, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращают слабоумие, связанное со старческим изменениями сосудов головного мозга. А также улучшают настроение, препятствуют развитию депрессии, и, как выяснилось в новом исследовании, улучшают некоторые мозговые функции высшего порядка.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Тест: как определить реальный возраст своего тела?
Тест: как определить реальный возраст своего тела?
Жиросжигающая тренировка для мужчин. 10 упражнений от блогера, которые подтянут всё тело
Жиросжигающая тренировка для мужчин. 10 упражнений от блогера, которые подтянут всё тело
TOP 3
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Тренды
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Мотивация
© championat.com 2000–2021