Как занятия бегом влияют на мозг? Эксперимент японских учёных

Достаточно и 10 минут для того, чтобы увидеть результат.

Правда ли бег может улучшить работу мозга?



Разбираемся вместе с кандидатом медицинских наук.

«Хочешь быть умным — бегай!», — говорили древнегреческие мудрецы. И были правы. Учёные считают, что всего 10 минут бега в день улучшают работу мозга. Делимся результатами нового исследования.

Александр Элконин кандидат медицинских наук, основатель и тренер бегового клуба ERA Тренировки на выносливость, в частности, беговые, могут предовтращать слабоумие.

Что говорят учёные?

Сторонникам здорового образа жизни хорошо известно, что бег способствует улучшению настроения. Наука это только подтверждает — японские учёные говорят, что короткая пробежка в лёгком темпе помогает справиться с душевным напряжением и тревогой, облегчает отрицательные переживания и улучшает общее состояние. Что ещё удалось узнать специалистам в ходе нового исследования?

Фото: istockphoto.com

Во время эксперимента смогли понять, на какие именно отделы мозга и механизмы влияет бег. Оказалось, что физические упражнения улучшают исполнительные функции — те, которые мы используем ежедневно. Например, контролируем, планируем, достигаем поставленных целей. В своей работе исследователи предположили, что бег усиливает кровоток именно в тех областях головного мозга, которые отвечают за эти процессы. Это связано с тем, что пробежка требует сосредоточенности для координации и баланса.

Александр: Чтобы проверить эту связь, они использовали fNIRS — новый метод, позволяющий оценить изменения кровотока в разных участках головного мозга. Участники выполняли ряд психологических тестов до и после пробежки в лёгком темпе. Нагрузка дозировалась по частоте сердечных сокращений. В качестве контроля те же исследования были проведены в другие дни — без физической активности. Результаты показали, что 10-минутный бег с интенсивностью около 50% от личного максимума увеличил общий уровень возбуждения и удовольствия у добровольцев. Благодаря этому участникам удалось улучшить результаты в цветовом тесте Струпа (нужно определить цвет надписи, которая противоречит цвету — например, слово «зелёный» написано красным).

Чем ещё полезен бег?

Короткие беговые тренировки активизируют ряд важных функций в мозге, а вместе с тем улучшают общее состояние человека. Не зря древним грекам приписывают мудрое высказывание «Хочешь быть здоровым — бегай! Хочешь быть красивым — бегай! Хочешь быть умным — бегай!». Лёгкая пробежка увеличивает общую выносливость и обеспечивает приток богатой кислородом крови к работающим мышцам.

Фото: unsplash.com/@christianlue

Александр: Тренировки на выносливость, в частности, беговые, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращают слабоумие, связанное со старческим изменениями сосудов головного мозга. А также улучшают настроение, препятствуют развитию депрессии, и, как выяснилось в новом исследовании, улучшают некоторые мозговые функции высшего порядка.