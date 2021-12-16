В них содержится около 40 полезных веществ, микро- и макроэлементов.

Яйца полезны при похудении. Как правильно их есть?

Чем полезны яйца? Можно ли их есть при похудении?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Яйца — один из самых известных и, пожалуй, общедоступных источников белка. Для многих именно они неотъемлемая составляющая здорового завтрака. Но можно ли есть яйца, если хотите сбросить вес? Помогают ли они при похудении?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Яйцо — это один из главных продуктов питания человека и сбалансированный источник полезных веществ для организма.

Чем полезны яйца?

Яичный белок содержит большое количество ценных для здоровья аминокислот. Съедая одно яйцо в день, вы получаете 1/4 суточной нормы необходимых полезных элементов. В состав входят витамины А, В, D, E, K, H и PP. А также такие вещества, как железо, йод, кальций, калий, фосфор — в целом около 40 полезных веществ, микро- и макроэлементов.

Фото: unsplash.com/@gaellemarcel

Помогают ли яйца похудеть?

Если вы решили избавиться от пары лишних килограммов, яйца отлично подойдут в качестве диетического продукта. Яичные желтки особенно богаты питательными веществами, а в одном яйце содержится примерно 78 ккал. Как правило, для похудения в день можно съедать три варёных яйца. Жарить их не рекомендуется, так как масло, на котором будет приготовлено блюдо, увеличивает его калорийность. Даже если вы выбираете ПП-варианты, например, кокосовое или оливковое.

Протеин, содержащийся в яйцах, повышает чувство сытости и снижает чувство голода. Таким образом, вы дольше не хотите есть, что благоприятно скажется на потере веса. В целом диеты с большим количеством белка нормализуют пищевое поведение. В том числе помогают воздержаться от ночных перекусов и не переедать.

Фото: unsplash.com/@kate_gliz

При похудении употреблять яйца желательно утром, чтобы нормализовать метаболизм и обеспечить себя полезными веществами на весь день. Ускорение обмена веществ происходит благодаря аминокислотам, а это важно при похудении.

Если вы съедаете пару яиц на завтрак, в течение дня вы, скорее всего, употребите меньше калорийных продуктов, чем если бы съели на завтрак, к примеру, круассан или что-то из выпечки. Из яиц можно приготовить омлет, пожарить яичницу, добавить в тост с авокадо, в салат или просто отварить их. Полезными рецептами мы уже поделились здесь.