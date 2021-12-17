Всё не так категорично, считают учёные из Мексики и Испании.

Овощи во фритюре могут быть полезной закуской, но на это влияет несколько факторов

Чем может быть полезен фритюр? Зависит ли польза овощей от способа приготовления?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Несколько литров кипящего масла, в которое раз за разом опускают нарезанную соломкой картошку, куриные крылышки, наггетсы и прочее. Фритюр можно назвать настоящим лицом фастфуда. Но можно ли отыскать обратную сторону этой медали? Может ли фритюр принести какую-то пользу организму? Учёные считают – да.

Алёна Козырева семейный нутрициолог Способ приготовления оказывает значительное влияние на качество овощей.

Правда ли, что овощи лучше есть свежими?

Алёна: В некоторых случаях тепловая обработка предпочтительнее, чем употребление в сыром виде. Например, в приготовленной моркови лучше усваивается бета-каротин и увеличивается антиоксидантный потенциал.

Фото: unsplash.com/@ben_brunner

Способ приготовления имеет значение, причём для каждого конкретного овоща есть своя предпочтительная технология. К примеру, технология су-вид («под вакуумом» — метод приготовления, при котором мясо или овощи помещаются в пластиковый пакет с откачанным воздухом и медленно готовятся при точно контролируемой температуре) разрушает в чесноке до 50% антиоксидантов. При этом кукуруза не показывает таких потерь. Зато её не стоит готовить в микроволновке — такой способ разрушает до 30% всех витаминов, а вот морковь, сельдерей и зелёная фасоль микроволновку «любят». А варка разрушает до 64% каротина в той же моркови. Вода вообще не лучший друг повара, когда дело касается приготовления овощей.

Чем опасен фритюр?

Алёна: Фритюр и обычная жарка на масле не дают сильных потерь по витаминам. Но у них есть другое негативное действие. Дело в том, что высокотемпературная обработка (фритюр и жарка) меняет структуру продукта. В овощах происходят необратимые процессы гликозилирования, то есть склеивания углеводов с белками. Итоговые продукты этого процесса (они так и называются — конечные продукты гликозилирования, КПГ) не могут быть адекватно обезврежены в организме.

Современная наука активно изучает влияние КПГ на развитие атеросклероза, болезни Альцгеймера и подобных заболеваний. При этом вид масла не оказывает принципиального влияния на процесс, большее значение имеют температура и длительность.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

Чем полезен фритюр?

Оказывается, бывает и такое! К этому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Food Chemistry. Важно только знать, что жарить и каким образом. Оказалось, если при жарке использовать оливковое масло холодного отжима, то помидоры, картошка, тыква и баклажаны приобретают свойства антиоксидантов. Происходит это потому, что при обжаривании овощи насыщаются фенольными соединениями.