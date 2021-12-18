4 мифа о фруктах, которые пора забыть. Как и когда их нужно есть?

Алёна Чулпанова дипломированный нутрициолог, член Российского союза диетологов и нутрициологов Какие фрукты в какое время лучше есть?

Многие онлайн-источники утверждают, что можно получить больше пользы от фруктов, если есть их днём, натощак или не сочетать с конкретными продуктами, но так ли это? Попробуем развеять несколько мифов, связанных с фруктами, с помощью науки.

Миф 1: послеобеденное время — лучшее, чтобы есть фрукты

Некоторые источники утверждают, что употребление фруктов во второй половине дня может принести больше пользы, чем если есть их утром. Основано это предположение на том, что употребление сладкого (в том числе сладких фруктов) после полудня «разбудит» пищеварительную систему. В итоге вы будете хотеть есть меньше.

Однако все продукты с углеводами повышают уровень сахара в крови, и время суток мало влияет на это. Пищеварительная система всегда готова начать работу. Другой момент в том, что фрукты, как, например, и пирожные, содержат сахара, а значит, дают чувство сытости ненадолго.

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Тем не менее фрукты содержат много витаминов и минералов. Если есть их вместе со здоровыми жирами или белком, это обеспечит баланс и более устойчивую энергию. Наслаждайтесь фруктами с небольшой горсткой орехов или семян или с авокадо. Или же съешьте их сразу после приёма пищи. Это поможет дольше оставаться сытыми и избежать нездоровых перекусов в течение дня.

Миф 2: фрукты нельзя есть перед сном

Вообще, неполноценное питание за несколько часов перед сном может прервать циклы сна. Однако если вы всё же решили перекусить, фрукты с меньшей вероятностью помешают сну, чем, например, обработанные продукты.

По данным Национального фонда сна, употребление определённых продуктов перед сном может помешать ему из-за пищеварительных процессов. Исследователи рекомендуют избегать продуктов с переработанными сахарами непосредственно перед отходом ко сну. Так как это может привести к быстрому повышению и падению энергетических уровней. Но выбор свежих фруктов с невысоким гликемическим индексом может быть лучшим вариантом.

Также учёные считают, что банан перед сном обеспечивает организм калием и может предотвратить ночные судороги. А фрукты с высоким содержанием магния, например, абрикосы или персики, помогут расслабиться и лучше высыпаться.

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Если же говорить о том, за сколько часов до сна не стоит есть, то последний приём пищи старайтесь делать за 2-3 часа. Так как вечером снижается уровень кортизола, повышается мелатонин. Поздний ужин может сбить ритм сна, а наутро привести к апатичности и лишним кило.

Миф 3: фрукты нужно есть натощак

Некоторые люди считают, что употребление фруктов натощак приносит большую пользу. Якобы если есть их с другими продуктами, это замедляет пищеварение, может спровоцировать вздутие и дискомфорт.

Фрукты действительно замедляют пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Из-за неё еда медленнее движется через пищеварительный тракт, и это неплохо. Пищевые волокна — важная часть сбалансированного питания, она укрепляет здоровье кишечника. А более долгое переваривание пищи позволяет дольше чувствовать себя сытым.

Миф 4: при сахарном диабете фрукты нужно есть только отдельно от еды

Согласно другому заблуждению, людям с диабетом лучше всего есть фрукты за 1-2 часа до или после еды.

Во-первых, нет никаких доказательств того, что употребление фруктов отдельно от еды улучшает пищеварение. Во-вторых, для человека с диабетом фрукты натощак могут привести к тому, что уровень сахара в крови вырастет больше, чем если есть их с другими продуктами.

Фото: istockphoto.com

Вместо того чтобы употреблять фрукты отдельно, человек с диабетом может извлечь выгоду из сочетания фруктов с другими продуктами — с высоким содержанием белка, клетчатки или жиров. Согласно исследованиям, они помогают замедлить высвобождение пищи в тонкий кишечник. Так, организм одновременно поглощает меньшее количество сахара, что ограничивает его влияние на уровень сахара в крови.

Когда нужно есть фрукты, если хотите похудеть?

Согласно исследованию 2017 года, рацион с высоким содержанием пищевых волокон помогает меньше есть.

Употребление фруктов после основного приёма пищи поможет чувствовать себя более сытым и, следовательно, снизит риск переедания. А если есть их вместе с едой, сможете снизить количество калорийной пищи, в частности, сладкого.

Фрукты — это полезная пища, которая обеспечивает организм многими полезными питательными веществами, включая клетчатку, витамины и минералы.

Существует много мифов, о лучшем времени, чтобы есть фрукты, но мало научных доказательств, подтверждающих их. Нет «идеального» времени дня для этого продукта. Однако если вы стремитесь снизить вес или уменьшить уровень сахара в крови, лучше есть фрукты после основного приёма пищи и использовать их как дополнение к рациону.