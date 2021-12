Новые коллекции спортивных брендов. Костюмы Бейонсе и кроссовки Гранта Хилла

Под конец 2021 года многие бренды решили порадовать покупателей новыми спортивными коллекциями. На первом плане по-прежнему забота об окружающей среде и следование экологичным технологиям производства, создание спортивного коммьюнити и мотивация на занятия физическими упражнениями. Подробнее знакомим вас с коллекциями марок от люкса до масс-маркета.

Prada и Aspenx

Prada представил новую экологичную капсулу своей спортивной коллекции Linea Rossa. В неё вошли вещи, созданные в сотрудничестве с брендом Aspenx: костюмы для сноубординга, топы из эластичного материала на молнии, шорты из искусственной овчины, пуховики и кроссовки на высокой подошве.

Верхняя одежда сделана из трёхслойной ткани – она водонепроницаемая и обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Все модели украшены фирменной красной линией Prada Linea Rossa.

Представители бренда заявляют, что все вещи сделаны из инновационных материалов на основе переработанных волокон. Всё это – экологичное производство.

В тандеме с брендом Faction, специализирующемся на товарах для фрискиинга, компания создала лыжи, защитные очки, маски, перчатки и шлемы.

Oysho

В последние годы бренд Oysho активно развивает спортивное направление. Несколько лет он выпускает функциональные женские модели для занятий спортом любой степени интенсивности. Вещи делают из моделирующей, воздухопроницаемой и быстросохнущей ткани, что идеально подходит для тренировок.

Недавно в рамках новой концепции Oysho запустил первую мужскую спортивную коллекцию. Из этой же ткани, из которой создают женскую униформу, производятся брюки и шорты для фитнеса разной длины.

Помимо шортов и брюк, в коллекцию входят велосипедки, две модели леггинсов с силиконовым покрытием и молнией, а также джоггеры со светоотражающими лампасами, которые обеспечивают видимость во время вечерних пробежек.

Также в ассортимент входят два варианта бесшовных футболок и водонепроницаемая ветровка, которая пригодится в межсезонье для уличных тренировок. Отметим, что не все вещи исключительно спортивные. Создатели поработали и над повседневной линейкой Free Time, в неё вошли брюки и толстовки.

Adidas и IVYPARK

Adidas совместно с певицей и владелицей бренда IVYPARK Бейонсе выпустили пятую коллаборацию, которая получила название Halls of Ivy. Капсула создана для объединения всех людей вне зависимости от их происхождения, класса, расы и вероисповедания. В рекламной кампании снялась сама Бейонсе.

Она позирует на теннисном корте в боди яркого зелёного оттенка, цвет будет преобладать во всей коллекции.

Рекламным слоганом бренды выбрали Welcome to the Halls of Ivy (в переводе — «Добро пожаловать в Halls of Ivy»). Это некое метафорическое пространство, находящееся между сегодняшним состоянием и будущим, к которому вы стремитесь. В капсулу вошли клетчатый пуховик, вязаные спортивные костюмы, юбка из искусственной кожи, плащ с орнаментом «гусиная лапка», боди и много других интересных моделей. Капсула уже доступна к покупке.

FILA

В честь 25-летия одного из самых культовых баскетбольных силуэтов Grant Hill 2 компания FILA выпустила лимитированную коллекцию кроссовок. Этот дроп посвящён давним отношениям бренда с профессиональным баскетболистом Грантом Хиллом, который начал свою карьеру в FILA в 2018 году, а теперь он пожизненный посол бренда.

Новые Grant Hill 2 25th Anniversary доступны в двух цветах — чёрном и белом с тёмно-синими элементами. Кроме того, новая модель получила несколько личных деталей — подпись Хилла и вышитые логотипы на язычке, четверти и каблуке.