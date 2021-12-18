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Вместо 15 000 шагов: Табата тренировка для похудения в домашних условиях

Жиросжигающая тренировка заменит 15 000 шагов. Эффективная программа фитнес-блогера
Екатерина Медушкина Виктор Обморнов
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Катя Медушкина
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Комплекс упражнений от Кати Медушкиной за 30 минут взмылит вас как два часа бега.

При похудении нужно стараться двигаться как можно больше, но при сидячей работе в графике 5/2 это становится непростой задачей. У многих не получается даже отгулять на улице банальные 10 тыс. шагов, которые так нужны организму. Но мы нашли способ решить эту проблему.

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Катя Медушкина
фитнес-коуч, специалист коррекции веса

Все мы, безусловно, стараемся двигаться как можно больше, что особенно важно при похудении. Но не всегда есть время и возможность отшагать положенные 10-15 тыс. шагов. Сегодня я дам вам тренировку в стиле Табата, которая за 10-15 минут взмылит вас как два часа бега.

Тренировка состоит из разминки и нескольких основных кругов упражнений. В круге между упражнениями отдыха нет.

Важно: не останавливаемся во время тренировки. Отдых между кругами – 15-30 секунд. Для начинающих – 1-2 минуты.
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Разминка

Каждый этап разминки выполняем в течение 10 секунд.

  1. Шагаем на месте, делаем несколько глубоких вдохов и выдохов.
  2. Выставляем поочерёдно ноги вперёд на пятки, руки тянем от себя.
  3. Step touch: делаем приставные шаги в сторону, руками делаем хлопок перед собой на каждый шаг.
  4. Поочерёдно тянем руки по диагонали вверх.
  5. Поочерёдно поднимаем колени вверх по диагонали, противоположной рукой касаемся колена в верхней точке.
  6. Захлёст голени, чередуем ноги.
  7. Приседания, руки тянем к полу.
  8. Круговые движения туловищем.
  9. Круговые движения коленями.
  10. Круговые движения в локтевом суставе.
  11. Руки сцепляем в замок и разминаем запястья.
  12. Круговые движения головой.

Уделяем на интенсивную разминку примерно 3-4 минуты, упражнения можно повторять несколько раз.

Фото: instagram.com/katya_medushkina

Основная часть

Все упражнения выполняем в течение 20 секунд.

Касание пола, плеч и бёдер по диагонали, стоя в планке

Техника выполнения:

  • Принимаем положение упора лёжа.
  • Поочерёдно касаемся пола правой и левой рукой.
  • Поочерёдно касаемся плеч ладонями по диагонали.
  • Поочерёдно касаемся бёдер ладонями по диагонали.

Подъёмы с коленей в положение приседа

Техника выполнения:

  • Встаём на колени, руки скрепляем в замок.
  • 10 секунд интенсивно поднимаемся в присед с правой ноги и опускаемся обратно на колени. На правую ногу должна идти основная нагрузка.
  • Оставшиеся 10 секунд поднимаемся с левой ноги.

Бег в упоре лёжа

Техника выполнения:

  • Принимаем положение упора лёжа, ладони на уровне плеч.
  • В быстром темпе поочерёдно притягиваем колени к груди, имитируя бег.

Гусиный шаг

Техника выполнения:

  • Принимаем положение глубокого приседа, спина прямая, руки перед собой.
  • Ходим по небольшому кругу, например, вокруг коврика.

Фото: instagram.com/katya_medushkina

Планка на прямых руках с переходом на локти

Техника выполнения:

  • Встаём в планку, спину держим прямой.
  • Первую половину упражнения опускаемся в планку на локтях с правой руки. Затем так же с правой руки поднимаемся в исходное положение.
  • В последние 10 секунд делаем всё то же самое с левой рукой.

Небольшой отдых между кругами

Во время перерыва не останавливаемся, ходим на месте.

После перерыва выполняем ещё 5-7 кругов в том же темпе. Количество кругов зависит от вашей физической подготовки.

Тренировка окончена.

После окончания тренировки продолжаем идти на месте, медленно поднимаем и опускаем руки. Дышим максимально глубоко, восстанавливаем дыхание.

Эта тренировка – отличная альтернатива длительным прогулкам, если нет возможности выйти на улицу или если просто лень куда-либо идти. Вы сможете выполнить ежедневную норму шагов не выходя из дома и сделать очередной шаг на пути к своей идеальной форме.

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