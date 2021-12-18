Жиросжигающая тренировка заменит 15 000 шагов. Эффективная программа фитнес-блогера

Комплекс упражнений от Кати Медушкиной за 30 минут взмылит вас как два часа бега.

При похудении нужно стараться двигаться как можно больше, но при сидячей работе в графике 5/2 это становится непростой задачей. У многих не получается даже отгулять на улице банальные 10 тыс. шагов, которые так нужны организму. Но мы нашли способ решить эту проблему.

Катя Медушкина фитнес-коуч, специалист коррекции веса Все мы, безусловно, стараемся двигаться как можно больше, что особенно важно при похудении. Но не всегда есть время и возможность отшагать положенные 10-15 тыс. шагов. Сегодня я дам вам тренировку в стиле Табата, которая за 10-15 минут взмылит вас как два часа бега.

Тренировка состоит из разминки и нескольких основных кругов упражнений. В круге между упражнениями отдыха нет.

Важно: не останавливаемся во время тренировки. Отдых между кругами – 15-30 секунд. Для начинающих – 1-2 минуты.

Разминка

Каждый этап разминки выполняем в течение 10 секунд.

Шагаем на месте, делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Выставляем поочерёдно ноги вперёд на пятки, руки тянем от себя. Step touch: делаем приставные шаги в сторону, руками делаем хлопок перед собой на каждый шаг. Поочерёдно тянем руки по диагонали вверх. Поочерёдно поднимаем колени вверх по диагонали, противоположной рукой касаемся колена в верхней точке. Захлёст голени, чередуем ноги. Приседания, руки тянем к полу. Круговые движения туловищем. Круговые движения коленями. Круговые движения в локтевом суставе. Руки сцепляем в замок и разминаем запястья. Круговые движения головой.

Уделяем на интенсивную разминку примерно 3-4 минуты, упражнения можно повторять несколько раз.

Фото: instagram.com/katya_medushkina

Основная часть

Все упражнения выполняем в течение 20 секунд.

Касание пола, плеч и бёдер по диагонали, стоя в планке

Техника выполнения:

Принимаем положение упора лёжа.

Поочерёдно касаемся пола правой и левой рукой.

Поочерёдно касаемся плеч ладонями по диагонали.

Поочерёдно касаемся бёдер ладонями по диагонали.

Подъёмы с коленей в положение приседа

Техника выполнения:

Встаём на колени, руки скрепляем в замок.

10 секунд интенсивно поднимаемся в присед с правой ноги и опускаемся обратно на колени. На правую ногу должна идти основная нагрузка.

Оставшиеся 10 секунд поднимаемся с левой ноги.

Бег в упоре лёжа

Техника выполнения:

Принимаем положение упора лёжа, ладони на уровне плеч.

В быстром темпе поочерёдно притягиваем колени к груди, имитируя бег.

Гусиный шаг

Техника выполнения:

Принимаем положение глубокого приседа, спина прямая, руки перед собой.

Ходим по небольшому кругу, например, вокруг коврика.

Фото: instagram.com/katya_medushkina

Планка на прямых руках с переходом на локти

Техника выполнения:

Встаём в планку, спину держим прямой.

Первую половину упражнения опускаемся в планку на локтях с правой руки. Затем так же с правой руки поднимаемся в исходное положение.

В последние 10 секунд делаем всё то же самое с левой рукой.

Небольшой отдых между кругами

Во время перерыва не останавливаемся, ходим на месте.

После перерыва выполняем ещё 5-7 кругов в том же темпе. Количество кругов зависит от вашей физической подготовки.

Тренировка окончена.

После окончания тренировки продолжаем идти на месте, медленно поднимаем и опускаем руки. Дышим максимально глубоко, восстанавливаем дыхание.

Эта тренировка – отличная альтернатива длительным прогулкам, если нет возможности выйти на улицу или если просто лень куда-либо идти. Вы сможете выполнить ежедневную норму шагов не выходя из дома и сделать очередной шаг на пути к своей идеальной форме.