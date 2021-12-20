О полезных свойствах ягоды знали ещё в Древней Греции.

Чем полезна бузина и почему её стоит есть каждый день?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable В чём польза бузины? Сколько её можно есть в день?

В Древней Греции бузина считалась домашним оберегом, её использовали и в качестве лекарства. Врачи выписывали бузину при сердечных болезнях, во время простуды, для повышения иммунитета и лечения других заболеваний. Удивительно, но наставления древнегреческих врачей подтверждаются и сегодня.

Что за ягода бузина?

Сама по себе бузина — это дерево тёмно-коричневого цвета с крупными листьями, белыми цветками и ягодными плодами чёрно-фиолетового цвета. Выращивают её в основном в Молдавии, Турции, Иране, Тунисе, Грузии и в ряде других стран.

Фото: unsplash.com/@dadivafoodstyling

Бузина часто используется в кулинарии и даже при приготовлении вина, пива, шампанского и портвейна. Из её сока делают желе и мармелады, а также напитки — соки и морсы. Из неё получаются вкусные варенье и сиропы.

Чем полезна бузина?

Уникальность бузины заключается в том, что для лечения используют почти все её части: плоды, цветки, кору, ветки, листья и даже корни. Среди основных полезных свойств бузины можно выделить следующие:

общее укрепление иммунитета;

снятие симптомов простудных заболеваний: насморк, кашель, жар, озноб;

нормализация работы желудочно-кишечного тракта;

мочегонный эффект;

слабительное действие;

успокоение нервной системы;

выведение из организма ненужной жидкости.

Употребление бузины поможет укрепить артериальное давление, улучшит качество сосудов, а также снизит количество жировых отложений в них.

Плоды бузины содержат большое количество витаминов A, B, C, а также полезные вещества: железо, цинк, медь,, кальций, калий, фосфор и магний. Включает в свой состав бузина и такие микро- и макроэлементы, как органические кислоты, пектины, эфирные масла, фруктозу и глюкозу и т. п.

Кому стоит есть бузину?

При каких болезнях рекомендуется бузина? Как правило, её рекомендуют при артритах и артрозах, заболеваниях почек, проблемах с ЖКТ, заболеваниях эндокринной системы, а также для общего повышения иммунитета.

Фото: istockphoto.com

Также ягоду часто используют во время лечения головных болей, язвы желудка, бронхита.

Бузина подойдёт и тем, у кого проблемы с кожей или есть склонность к депрессии и апатия.

Кроме того, её назначают при варикозном расширении вен, а также при различных вирусных заболеваниях, в частности, сезонных. Бузина — отличный антиоксидант, она выводит из организма шлаки и способствует его очищению.

Как бузина помогает при похудении?

Ещё одно ценное свойство бузины — она помогает похудеть, так как стабилизирует работу эндокринной системы и приводит гормоны в баланс. За счёт этих свойств метаболизм улучшается, что способствует снижению аппетита и устранению постоянного чувства голода. К слову сказать, калорийность бузины составляет всего 74 ккал на 100 г.