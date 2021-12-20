6 обещаний, которые не стоит себе давать на Новый год

31 декабря уже совсем скоро. А еще столько всего нужно успеть изменить! В частности, подвести итоги и наверстать упущенное за январские праздники. Среди планов – похудеть на 10 кг за две недели, попробовать новую диету, начать тренироваться каждый день по несколько часов. Но к чему могут привести такие радикальные изменения и почему новогодние планы не сбываются? Разбираемся в правильном целеполагании вместе с экспертом.

Валерий Вершинин фитнес-тренер Если вы действительно хотите что-то изменить в своей жизни, не ставьте краткосрочных целей.

Каждый год миллионы людей начинают новую жизнь с 1 января. Бросают пить и курить, начинают бегать, читать по пять книг в день и строить планы по заработку миллиона в месяц.

Но почти каждый по итогу претерпевает неудачу, поскольку берёт на себя огромную ответственность. Ведь столько всего нужно изменить, а времени совсем мало. Часто именно из-за этого мы возвращаемся к тому, с чего начинали: перестаём бегать (что-то холодно сегодня, завтра возобновлю), бросаем начатую книгу (времени нет совсем), переходим на вредную пищу (сегодня точно последний раз) – и круг замыкается. Как этого избежать? Отказаться от нездоровых целей.

1. «Обещаю сбросить 10 кг за две недели»

Похудение – это не краткосрочная, а долгосрочная цель. Сбросить 10 кг за пару недель без последствий для здоровья не получится. Нормой считается потеря 0,5-1% от веса за неделю, не более. Если ваш вес 60 кг, то вы сбросите около одного килограмма за 14 дней. Для людей с большим весом эти цифры будут немного больше – до 2 кг. Снижение массы тела в пределах 5-15% за короткий промежуток ничем хорошим не обернётся. Плюс в первые дни после новогоднего застолья есть все шансы сорваться.

2. «Попробую новую диету»

Диета после праздников — тоже плохая затея. Многие худеют по принципу «всё или ничего» и действительно достигают результатов, но какой ценой? С одного новогоднего застолья вы не наберёте вес – этот процесс происходит постепенно. Главное, сразу после этого вернуться к здоровому питанию и хотя бы на время исключить из рациона тяжёлую и жирную пищу. Отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, молочным продуктам пониженной жирности, овощам. И не налегайте на мандарины (двух штук будет достаточно), поскольку много фруктов могут вызвать газообразование и метеоризм.

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3. «Откажусь от сладостей»

Надолго ли? Полный отказ от сахара невозможен, поскольку он есть почти в каждом продукте – например, в хлебе, колбасе, соусах. У сладкоежек и вовсе может начаться ломка, которая приведёт к срывам и плохому настроению. Поэтому отказываться от сладостей стоит постепенно. Если вы хотите сбросить лишний вес, можно исключить из рациона чистый сахар, который обычно добавляете в чай, кофе. А также придерживаться правила 80/20, где большая часть рациона – это здоровая пища, а оставшаяся – то, что вам хочется, в том числе вредности.

4. «Обещаю пропускать завтраки»

Завтрак важен – отказ от утреннего приёма пищи приведёт к обратному эффекту. Исследования показывают, что его пропуск грозит лишним весом. Логика ясна – если не позавтракать, чувство голода в течение дня преследует человека. Как итог – он срывается и утоляет голод более калорийными блюдами. А вот у тех, кто ест по утрам, как правило, более сбалансированное питание.

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5. «Не буду есть после шести вечера»

Не существует единого правила о том, в какое время нужно прекращать есть. Организм всё равно откладывает все непотраченные калории про запас. Вместо того чтобы отказываться от еды после шести вечера, лучше хорошенько выспаться ночью. Ученые уже давно обнаружили связь между бессонницей и лишним весом. Те, кто плохо спит, набирают вес быстрее обычного.

6. «Начну тренироваться по два часа в день»

Тренировки «до упаду» не принесут нужного результата и в придачу вызовут массу проблем. Гормон кортизол, который вырабатывается в ответ на стресс, спровоцирует у вас лишь вялость и сонливость. Начните хотя бы с 30-минутной интервальной тренировки в день – даже за такой короткий промежуток времени можно сжечь немало калорий. Затем постепенно увеличивайте нагрузку и добавляйте силовой тренинг.

Валерий Вершинин фитнес-тренер Кардинальные перемены – это всегда большой стресс. Лучше подумайте над чем-то более достижимым – то, что вам сделать совсем не сложно. Вместо «с 1 января начинаю бегать» попробуйте «с завтрашнего дня по утрам выхожу на прогулку» – это больше похоже на правду. А где прогулка, там и до бега недалеко. А когда выйдете на улицу в спортивной форме, возможно, задумаетесь «ну и что, зря, что ли, вышел, пробегу-ка я кружок». И вот уже есть повод собой гордиться.

