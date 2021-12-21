Как понять, что тренер не профессионал? 8 признаков, что вы платите не тому

По каким признакам можно распознать плохого тренера?



Отвечают профессиональные тренеры.

Тренеров много, но попасть к профессионалу сложно. Ведь новичку в спорте непросто отличить хорошего инструктора от плохого. Тем более что почти каждый второй работает без соответствующих навыков – исследования подтверждают. А некоторые и вовсе заботятся не о здоровье клиента, а о себе. Эти признаки помогут понять, что вы попали не по адресу.

Что отличает плохого тренера от хорошего?

Когда-то специальность спортивного тренера была почти экзотической, зато сейчас она становится массовой. Но, как это часто случается в сфере услуг, порой качество работы некоторых оставляет желать лучшего. Однозначного ответа на вопрос – кого следует считать хорошим, а кого плохим – нет. Скорее, есть некоторые особенности, которые заставляют усомниться в тренерской работе. Вот несколько из них.

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Нет результата от занятий

Александр Элконин кандидат медицинских наук, основатель и тренер бегового клуба ERA Если через несколько месяцев после начала работы с тренером нет никакого прогресса, стоит насторожиться. Скорее всего, с тренировочным процессом что-то не так: нагрузка недостаточна, избыточна, направлена не туда, куда нужно. Или ещё что-то, что тренер должен видеть, понимать и быть в состоянии исправить. При этом, конечно, важно честно выполнять все его задания – понятно, что иногда приходится пропускать тренировки, и болеть тоже случается, но всё же.

Нет чёткого плана тренировок

Идеальных программ не существует, но даже худшая методика лучше, чем её отсутствие. Основа любого плана – это системность и цикличность занятий. И наличие или отсутствие этих критериев достаточно легко определит любой занимающийся. Системность подразумевает чёткое распределение задач по тренировкам, а цикличность означает определённую повторяемость однотипных тренировок (чаще всего используются недельные микроциклы).

Павел Суетин тренер по физической подготовке в футбольном клубе «Урал» К примеру, вы занимаетесь фитнесом три раза в неделю. Условно в понедельник работаете над мышцами ног, в среду — над мышцами верхней части туловища, а в пятницу у вас кардиотренировка. И этот цикл у вас повторяется как минимум 3-4 раза, а возможно, и гораздо дольше. Тогда можете быть спокойны, тренер знает, что делает. Но если вы не знаете толком, когда у вас следующая тренировка и понятия не имеете, что вы на ней будете делать, это тревожный звоночек. Особенно если, придя на занятие, тренер на ходу придумывает вам задание. В этом случае точно стоит задуматься об уровне его профессионализма.

Тренер не соблюдает правила этики

Ещё одна причина усомниться в работе тренера – психологический дискомфорт. Фамильярность и тем более грубость с его стороны сводят на нет самую сильную мотивацию, и тогда тренировки превращаются в пытку. Некоторые склонны командовать, психологически давить на своих подопечных – то ли по привычке, то ли по складу своего характера. Взрослым самостоятельным людям, которые платят тренеру за работу, такое обращение вряд ли понравится.

Тренер отвлекается

Александр: Не лучше и ситуация, когда по ходу тренировки спортсмен не чувствует обращённого к себе внимания из-за того, что тренер отвлекается на телефон. Одна из важных его обязанностей – коммуникация с подопечными, ответы на их вопросы. Если на ваш вопрос «почему мы так делаем?» вы слышите «потому что я так решил» или «не твоё дело, я тренер и знаю, что делать» – сомнения в необходимости продолжать сотрудничество более чем обоснованы.

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Тренер сам не развивается

Многие атлеты-любители со временем набирают собственный багаж знаний, сопоставимый с тем, которые даёт профильное тренерское образование. Почти всё из того, что должно входить в обязательный арсенал профессиональных знаний тренера, сейчас можно найти в открытых источниках. Поэтому легко можно наткнуться на того, кто демонстрирует невежество или, хуже того, оказывается источником искажённой информации.

Александр: Приверженность недоказанным теориям, склонность к экспериментам без какого-либо (теоретического или эмпирического) обоснования представляют серьёзный риск для подопечных такого тренера. Естественно, спортсмены вправе ожидать, что их тренер знает, как пользоваться, например, спортивными часами. Но если он не умеет и предлагает считать пульс, нащупывая пальцем артерию на шее – возможно, его знания и умения устарели. Верность старым добрым методам может скрывать лень и нежелание (или неумение) учиться.

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Тренер не слышит вас

Следующий признак того, что тренер вам не подходит – расхождение во взглядах. Например, если вы хотите похудеть, а он предлагает силовые тренировки, скорее всего, тренер не понимает поставленной перед ним задачи или не умеет её выполнять. И в том, и в другом случае вряд ли стоит с ним работать. Такой подход часто приводит к травмам и срывам из-за перегрузки.

Тренер навязывает платные услуги

Александр: Столь же рискованной оказывается работа с тренером, который агрессивно продаёт свои услуги, щедро раздавая громкие обещания. К сожалению, новичкам в спорте трудно оценить их реалистичность, особенно если сам инструктор не соблюдает базовые спортивные принципы. Нарушение правил, обход ограничений, применение допинга, продажа добавок – всё это несовместимо с работой тренера.

Тренер не мотивирует

Павел: Тренер обязан выполнять свою работу так, чтобы у подопечных сложилось сознательное отношение к тренировочному процессу и возникла вовлечённость в него. Способов замотивировать клиента много. Если желание продолжать тренироваться не то что не снижается, а ещё и постоянно увеличивается – то тренер, скорее всего, профессионал высокого уровня. И наоборот, если каждая новая тренировка не особо-то в радость и воспринимается как каторга – тренер явно не соответствует своей должности.