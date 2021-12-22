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6 признаков того, что твоя работа тебя убивает, когда пора менять работу, как понять, что пора в отпуск

6 признаков того, что работа вредит вашему здоровью
Алия Нургалеева Вероника Тюрина
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6 признаков того, что работа вредит здоровью
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Если вы всё ждали знака свыше — вот он.
Как понять, что работа плохо сказывается на здоровье и её пора менять?

Разбираемся вместе с психологом.

Когда от работы тошнит в буквальном смысле, пора что-то менять. И медлить с этим нельзя: есть реальная история, когда японская журналистка умерла от усталости. За месяц она проработала 159 часов сверхурочно и даже не заметила у себя симптомы сердечной недостаточности. Собрали явные признаки того, что ваша работа наносит ущерб здоровью.

<a href="https://www.championat.com/authors/5311/1.html">Вероника Тюрина</a>
Вероника Тюрина
психолог-консультант

Подташнивание, головные боли, частые простуды — явные реакции сопротивления тому, что действительно воздействует на вас негативно.

Как понять, что пора сменить работу?

Испытываете проблемы со сном

Бессонница — один из признаков стресса. Если вы думаете о работе даже ночью или вам снится постоянный аврал, это повод задуматься. Проблемы со сном могут привести к негативным последствиям: депрессии, снижению иммунитета, тревожности, преждевременному старению организма, ухудшению метаболизма, повышенному риску травм.

Фото: unsplash.com/@laurachouette

Если вы едва можете встать в постели, то есть, наоборот, много спите и не высыпаетесь, это тоже плохой знак. В сонливости виновата не только усталость. Одной из причин может быть повышенный уровень адреналина и кортизола — гормонов стресса.

Часто болеете

Если вы регулярно простываете, а больничный вызывает восторг, вы явно находитесь не на своём месте. Кашель, доходящий до бронхита, аллергические проявления, постоянная сыпь на теле, особенно на кистях, которая грозит перерасти (или уже переросла) в атопический дерматит, — всё это повод задуматься.

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Теряете или набираете вес

Внезапная потеря аппетита может быть проявлением бунта. Стресс, как правило, приводит к резкому снижению веса и негативным последствиям для здоровья. Внезапный набор веса тоже может указывать на то, что работа вам вредит. К весу «без причины» обычно причастны гормоны стресса — адреналин и кортизол, из-за которых появляется усталость. И обратите внимание — высокий уровень кортизола приводит к отложению жира в нижней части живота.

Испытываете физический дискомфорт

Вероника: Ещё один повод задуматься — если вам некомфортно при одной лишь мысли, что вам нужно будет идти на работу. При этом появляются такие симптомы, как подташнивание, боли в животе, головные боли. Всё это явное сопротивление тому, что действительно воздействует на вас негативно.

Фото: istockphoto.com

С ужасом думаете о работе

Вы не можете найти более двух вещей, которые вам нравятся в вашей работе. Обычно это что-то вроде «хорошая зарплата», «престижное место». Помимо доводов разума, вы эмоционально не находите того, что в настоящей работе вас действительно радует и вдохновляет.

Чувствуете себя несчастными

Обратить внимание стоит и на эти знаки:

  • ощущаете внутреннюю пустоту и отсутствие интереса к рабочему процессу;
  • делаете всё через силу, через «не хочу», только потому что «надо»;
  • внутри есть чувство, что вы не на своём месте;
  • вы несчастливы и понимаете, что та работа, которая у вас сейчас есть — точно не ваше;
  • не находите применение своим талантам и способностям в тех задачах, которые вам приходится выполнять;
  • не вовлекаетесь с удовольствием в процесс, вас не вдохновляет получаемый результат.
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Вероника: Если оставить всё как есть – это прямой путь к выгоранию и хроническим аутоиммунным заболеваниям. Здесь необходимо чётко решить, как вы поступите: либо измените своё отношение к работе и будете воспринимать её иначе, либо смените саму работу, сохранив своё психоэмоциональное и физическое здоровье.

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