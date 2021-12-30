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Чем заняться сразу после боя курантов в новогоднюю ночь

Чем заняться сразу после боя курантов? 3 способа активно провести новогоднюю ночь
Полина Михайлова Алия Нургалеева
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Чем заняться сразу после боя курантов?
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Не рекомендуем оставаться дома доедать салаты.

Скоро наступит последний день 2022 года. Если вы привыкли встречать 1 января дома, предлагаем попробовать что-то новое. Не зря говорят – как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Активно, весело и ярко – хочется надеяться, что у вас будет именно так. А мы поможем определиться со способом интересно провести время.

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Отправляйтесь на прогулку

<a href="https://www.instagram.com/smstretching/?hl=ru">Алёна Демидова</a>
Алёна Демидова
тренер сети фитнес-студий SMSTRETCHING и студии Project by SMSTRETCHING

Во-первых, выходите из-за стола с чувством лёгкого голода. Поверьте, ощущение насыщения появится чуть позже. Сразу после боя курантов выключайте телевизор и отправляйтесь на небольшую прогулку, подышите свежим морозным воздухом и насладитесь новогодней атмосферой. Если прогулка не по душе и хочется скорее укутаться в одеяло и заснуть, оставьте активности на следующий день. Лыжи, катание на санках с горки, коньки – вариантов, которые подарят положительные эмоции и позаботятся о физической форме, много.

Погулять можно где угодно: в парке на районе или в центре города. Гуляния будут абсолютно везде и практически всю ночь, так что вам точно будет из чего выбрать. Уверяем, вы не пожалеете, если решитесь выйти из дома в новогоднюю ночь.

Фото: instagram.com/maksgelatin

Сожгите съеденные калории

Как после новогоднего застолья оставаться в прекрасной физической форме? Не ждать новогодних каникул и сразу после речи президента отправляться в парк или хотя бы во двор. Зимние виды активностей положительно влияют не только на настроение, но и на фигуру. Самый популярный вид досуга – поход на каток – задействует больше групп мышц, чем может показаться. Катаясь на льду, тело всегда находится в неустойчивом положении и ищет баланс.

Здесь в работу включаются мышцы-стабилизаторы, которые отвечают за координацию и равновесие. И, конечно, на катке будут сжигаться калории (оливье и тортики). Сколько именно вы потратите энергии, зависит от времени катания и темпа, с которым вы будете двигаться. При хорошей технике можно кататься интервалами с ускорением, так пульс будет выше и больше калорий потратится за меньшее время.

<a href="https://www.instagram.com/smstretching/?hl=ru">Полина Михайлова</a>
Полина Михайлова
тренер сети фитнес-студий SMSTRETCHING и студии Project by SMSTRETCHING

Вторая не менее популярная зимняя активность – катание на ватрушках (тюбинге). Советую после спуска подниматься пешком в гору, так вы совместите приятное с полезным: увеличите расход калорий, поработаете над развитием общей выносливости и улучшите работу сердечно-сосудистой системы. Как вариант – предложить близким прокатить их на ватрушке. Важно, чтобы их вес был вам под силу, чтобы не получить травмы. По биомеханике это движение весьма схоже с тягой саней за собой из кроссфита. Помимо того, что будет больший расход калорий, от тяжести и сопротивления будет идти работа на взрывную силу ног. Также при тяговом движении укрепятся мышцы спины и плечевого пояса.

Если в вашем районе есть парк с горками, хватайте ватрушку, зовите друзей и бегите туда. Ваша новогодняя ночь точно пройдёт ярко и весело.

Фото: istockphoto.com

Развлеките себя и гостей

Не любите активный досуг? Тогда вы можете после боя курантов остаться дома, продолжить застолье, поиграть в настольные игры или в «Твистер». Есть очень много интересных настолок, в которые играть с друзьями одно удовольствие. Превосходным вариантом для домоседов будет игровая приставка, врубите любимую командную игру и отлично проведите время вместе с близкими.

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