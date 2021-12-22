Какая икра полезнее — чёрная или красная? Как её правильно выбирать и есть

Павел Серпичев менеджер онлайн-сервиса доставки натуральных продуктов «Ешь Деревенское» Чем красная икра отличается от чёрной? Какая полезнее и как правильно выбрать деликатес?

Преддверие Нового года — лучшее время, чтобы поговорить об излюбленном деликатесе многих, икре. Мы знаем о её вкусовых свойствах, но насколько она полезна? Любая икра — это продукт с очень ценным составом. В одной маленькой икринке должно быть достаточно «строительного материала» для формирования и развития целой рыбы. Всего 3-4 чайных ложек деликатеса вполне достаточно, чтобы получить высококонцентрированную порцию основных нутриентов. На какую же икру сделать ставку в погоне за здоровьем?

Чем полезна красная икра?

Начнём с команды «красных». Икру добывают из рыб лососёвых пород: кеты, горбуши, форели, нерки. Продукт богат Омега-3. Именно ей присуща наибольшая биологическая активность. Из неё (а также из Омега-6) образуются высокоактивные биологические соединения. Они вызывают сокращение гладкой мускулатуры, регулируют приток крови к органам и артериальное давление. Ни одно физиологическое явление не осуществляется без их участия.

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В красной икре содержатся витамины А, В, D, Е, фолиевая кислота, фосфор, йод и кальций. Такое разнообразие способно влиять на многие системы организма: сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и опорно-двигательную. Природные антиоксиданты, содержащиеся в икре, оказывают омолаживающий эффект. При умеренном употреблении деликатеса улучшается состояние кожи, сосудов и суставов.

В чём польза чёрной икры?

Чёрная икра — настоящий гастрономический фаворит. Её добывают из рыб семейства осетровых: белуги, севрюги, осётра. Представители этих видов редки в природе, а их добыча трудна, потому и стоимость чёрной икры выше. Разнообразие полезных веществ ничуть не уступает красной: белки, незаменимые кислоты Омега-3, витамины А, В, С, D, Е, широкий спектр минералов. Чёрная икра улучшает обмен веществ и укрепляет все системы организма.

Что общего у красной и чёрной икры?

И в чёрной, и в красной икре содержится холестерин, но при этом она разрешена к употреблению тем, у кого его уровень повышен. Дело в том, что полиненасыщенные кислоты способствуют выведению «плохого» холестерина из организма. Нормой употребления икры при повышенном холестерине считается столовая ложка 2-3 раза в неделю.

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Какую икру выбрать?

Так кто победил? Безусловно, обе разновидности икры обладают уникальными свойствами. У них примерно одинаковые пищевая ценность и состав полезных веществ. И красная, и чёрная икра практически в равной степени служат источниками незаменимых для организма веществ. Получается, что у нас — справедливая ничья! Поэтому при выборе между красным и чёрным деликатесом можно смело полагаться на свои вкусовые предпочтения.

Как лучше употреблять икру? Самый привычный способ — на бутерброде с маслом. Однако такая закуска довольно жирная, а молочные продукты препятствуют усвоению железа, которым богата икра. Мы рекомендуем отказаться от масла, поджарить тост и добавить, скажем, дольку авокадо.

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При выборе икры важно обращать внимание на состав — в нём не должно содержаться вредных веществ, которые часто можно встретить в магазинной продукции. Добросовестные производители используют только природные консерванты — соль и сорбиновую кислоту. При таком бережном подходе икра в полной мере сохраняет полезные вещества и вкусовые свойства.