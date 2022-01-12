Своей историей он показывает, как превратить недостатки в главное оружие и перевернуть игру.

Стефен Карри изменил современный баскетбол, хотя никто в него не верил

В декабре разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри побил рекорд Рэя Аллена по точным трёхочковым и стал лучшим снайпером в истории НБА. Карри реализовал 2974-й бросок.

Сейчас Стефа называют революционером баскетбола и человеком, не имеющим хейтеров, но так было не всегда.

Через тернии

Уорделл Стефен Карри родился в 1988 году в городе Акроне, штат Огайо. Глава семьи выступал в основном составе «Шарлотт Хорнетс», и это во многом определило будущее детей. Казалось бы, для успешной карьеры баскетболиста есть все предпосылки, но Стеф буквально проламывался через стену скептицизма и бесконечную работу над собой.

В школьной команде мальчик оказался самым маленьким и худощавым, а его техника оставляла желать лучшего. Несмотря на многообещающую фамилию, после окончания школы парня не взял ни один из спортивных колледжей.

Он был слишком слабый, чтобы бросать мяч, как это принято в баскетболе. Тогда он изобрёл собственную технику броска. Три месяца он оттачивал её каждый день и довёл процент точных бросков почти до 100.

С точки зрения баскетбола то лето оказалось худшим в моей жизни. На протяжении трёх недель я действительно бросал только из «краски». Парни из баскетбольных лагерей спрашивали, кто я вообще такой и почему занимаюсь баскетболом. Я приобрёл уверенность, приобрёл силу.

Стефен Карри

Он был слишком низкий, чтобы бросать как все. Тогда он стал закидывать мяч по высокой траектории, чтобы бросок не заблокировали. Затем Карри научился делать этот без помощи ног, и эта способность здорово выручала в конце матчей, когда ноги становились железными от усталости.

Первые годы в НБА омрачились серией повреждений голеностопов, после которых на Карри повесили ярлык травматика.

Я очень оптимистичный парень. Для меня стакан всегда наполовину полон. Но тот период был серьёзным испытанием для психики. Я не знал, чем всё закончится. Ты стремишься к величию, хочешь быть лучшим и так далее, но единственная вещь, которую я не могу контролировать – это моё здоровье, особенно лодыжки. В тот момент моя жена сказала: «Не забывай, кто ты есть». Два года спустя, почти три, я возвращаюсь на площадку, выигрываю чемпионат. Тот момент был… как бы назвать… «дном», от которого я оттолкнулся.

Новая техника, которая позволила маленькому и худощавому игроку противостоять крупногабаритным игрокам вроде Леброна, сделала из Стефа не только звезду современного баскетбола, но и дала надежду сотням игроков, в которых не верили.

«Недооценённый»

В 2019 году вышел знаменитый монолог Стефа о его пути и преодолении общественного мнения. Этот материал разлетелся по миру как одна из самых мотивирующих речей баскетболиста.

«Я тут кое-что заметил. Обычно, как только недооценённый человек достигает успеха, его образ в глазах окружающих меняется. И как только успех начинает носить уникальный, особенный характер, образ меняется кардинально. Но в моём случае такого не происходит.

Впрочем, я это уже и не принимаю близко к сердцу. Даже если я восстану из мёртвых и начну играть в баскетбол, люди всё равно не признают мой путь историческим. Мне никак не удаётся избавиться от клейма недооценки.

Впрочем, оно всё больше становится органичной частью меня. Думаю, ничего важнее за последние 17 лет я не узнавал. То, за что недооценивают, может стать тем, за что будут обожать. А если поймёте, как с этим справиться, вы завладеете миром».

Стеф — пример того, что, даже если у тебя нет данных, можно добиться успеха за счёт постоянных тренировок.