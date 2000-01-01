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Том Дейли запустил свой бренд одежды со свитерами
Том Дейли запустил свой бренд одежды со свитерами
Это тот самый спортсмен, который вязал на трибунах в Токио.
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Всё началось в Токио
Всё началось в Токио
В августе 2021 года в сети завирусились фото Тома, который вязал прямо между своими выступлениями.
Недавно Том Дейли запустил свой бренд одежды с милыми и уютными свитерами. 
Недавно Том Дейли запустил свой бренд одежды с милыми и уютными свитерами. 
В первой коллекции есть длинные шарфы и милые шапки.
В первой коллекции есть длинные шарфы и милые шапки.
Особенно актуальны новогодние свитеры.
Особенно актуальны новогодние свитеры.
А ещё есть объёмные кардиганы и модные сейчас жилеты.
А ещё есть объёмные кардиганы и модные сейчас жилеты.
Ну и куда без тёплых носков и уютного пледа. Всё это можно найти на <a href="https://bytomdaley.com" rel="nofollow">сайте</a> бренда. Там же спортсмен выкладывает руководства по вязанию.
Ну и куда без тёплых носков и уютного пледа. Всё это можно найти на сайте бренда. Там же спортсмен выкладывает руководства по вязанию.
Том Дейли запустил свой бренд одежды со свитерами
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