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Что будет с организмом, если есть мандарины каждый день — польза и вред мандаринов

Что произойдёт с организмом, если есть мандарины каждый день?
Лидия Квашнина Анна Мноян
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Что будет, если есть мандарины каждый день?
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Фрукты полезны, но специалисты рекомендуют ограничить их количество в рационе.
Чем полезны мандарины? Кому они противопоказаны?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Мандарины — любимый с детства символ праздника. Кто не объедался кисло-сладкими плодами, сидя под ёлкой? Кроме того, «рождественские апельсины» обладают множеством доказанных полезных свойств. Как же изменится состояние организма, если превратить традицию, создающую особую атмосферу, в ежедневный ритуал?

<a href="https://www.championat.com/authors/4705/1.html">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Если вы приняли решение есть мандарины каждый день, подумайте над этим. Вас могут ждать разрушение зубной эмали, раздражение органов желудочно-кишечного тракта и аллергия.

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Чем полезны мандарины?

Родиной ароматного цитруса считается Китай. В мире насчитывается более двух тысяч видов, самыми сладкими считаются клементины и муркотт. Особенность мандаринов — легко отделяемая шкурка. В 100 г плода содержится всего 51 ккал, а также множество витаминов и питательных веществ.

Фото: unsplash.com/@dina_nas

Из полезных свойств мандаринов можно выделить:

  • укрепление иммунитета за счёт большого количества витамина С (всего две штуки удовлетворяют суточную потребность) и других ценных веществ;
  • противовоспалительное действие;
  • улучшение пищеварительных процессов из-за большого количества клетчатки;
  • снижение уровня глюкозы в крови;
  • помощь в похудении: аскорбиновая кислота, содержащаяся в мандаринах, повышает активность окислительных процессов в жировой ткани, предотвращает формирование новых жировых клеток.
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Что будет, если есть мандарины каждый день?

  • Все цитрусовые вызывают раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, ухудшая течение любых воспалений (например, гастрита или язвы).
  • Аллергия на цитрусовые, к сожалению, встречается крайне часто и может проявляться по-разному: от крапивницы до анафилактического шока или ангионевротического отёка.
  • Активные вещества в мандаринах вызывают разрушение поверхностных слоёв зубной эмали. Не рекомендуется употреблять этот фрукт при наличии любых заболеваний зубов.

Фото: unsplash.com/@jonathanpielmayer

Лидия: В основе правильного и здорового питания лежит разнообразие, и глупо от него отказываться.

Сколько мандаринов можно есть в день?

Лидия: Не рекомендую есть более двух штук в день. Злоупотребление мандаринами может привести к негативным последствиям, о которых мы рассказывали выше.

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