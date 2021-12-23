Что произойдёт с организмом, если есть мандарины каждый день?

Фрукты полезны, но специалисты рекомендуют ограничить их количество в рационе.
Чем полезны мандарины? Кому они противопоказаны?
Разбираемся вместе с нутрициологом.
Мандарины — любимый с детства символ праздника. Кто не объедался кисло-сладкими плодами, сидя под ёлкой? Кроме того, «рождественские апельсины» обладают множеством доказанных полезных свойств. Как же изменится состояние организма, если превратить традицию, создающую особую атмосферу, в ежедневный ритуал?
Родиной ароматного цитруса считается Китай. В мире насчитывается более двух тысяч видов, самыми сладкими считаются клементины и муркотт. Особенность мандаринов — легко отделяемая шкурка. В 100 г плода содержится всего 51 ккал, а также множество витаминов и питательных веществ.
Фото: unsplash.com/@dina_nas
Из полезных свойств мандаринов можно выделить:
укрепление иммунитета за счёт большого количества витамина С (всего две штуки удовлетворяют суточную потребность) и других ценных веществ;
противовоспалительное действие;
улучшение пищеварительных процессов из-за большого количества клетчатки;
снижение уровня глюкозы в крови;
помощь в похудении: аскорбиновая кислота, содержащаяся в мандаринах, повышает активность окислительных процессов в жировой ткани, предотвращает формирование новых жировых клеток.