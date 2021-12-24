6 горячих источников в России. Где согреться и поправить здоровье?

Чем холоднее на улице, тем больше хочется тепла. Но даже в зимние месяцы есть много способов согреться без пледа и обогревателей. Например, на термальных источниках. Только представьте: окунуться в горячую воду, когда вокруг лежат сугробы – это особенное удовольствие. Выбрали шесть мест, где можно искупаться зимой, а поскольку попасть за границу по-прежнему сложно, мы решили остановиться на наших курортах.

Мацеста, Сочи

Юлия Кабелкайте-Вайткене старший преподаватель кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Пожалуй, самый известный лечебный курорт в районе Сочи. Название, по мнению учёных, переводится с адыго-абхазских языков как «огненная вода». Это в полной мере отражает его температуру, достигающую +46 градусов. Правда, по другой версии «Мацеста» означает «долина запахов», что также не лишено основания, поскольку вода эта чрезвычайно насыщена сероводородом. Купание в источниках восстанавливает сердечно-сосудистую и нервную системы, опорно-двигательный аппарат и лечит разнообразные кожные и гинекологические заболевания.

Акварель, Туринск

Горячий источник располагается в 12 км от города в оздоровительном центре «Акварель». За ним кроется интересная история: в 1956 году, когда на этом месте бурили нефтяную скважину, случайно обнаружили источник. Вода обладает лечебными свойствами, поскольку в её составе есть железо, натрий, хлор, йод и бром. Всё это способствует укреплению здоровья и повышает иммунитет. Температура воды составляет около +38 градусов.

Хвалынские термы, Саратовская область

Юлия: Отдельно хотелось бы сказать о курорте под названием «Хвалынские термы», расположенном на севере Саратовской области. Его история насчитывает всего около 15 лет, но это место уже успело завоевать заслуженную популярность среди любителей активного зимнего отдыха. Здесь сочетаются все возможности для катания на горных лыжах и сноубордах и последующего расслабления в открытых бассейнах с природной термальной водой (температура около 30-35 градусов). Она благотворно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Фото: instagram.com/parkhvalin

«Баден-Баден», Курганская область

Термальный комплекс находится в 17 км от Кургана. Минеральная вода здесь богата натрием и калием, она полезна для лечения заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистых болезней. Зимой её температура достигает 40 градусов. На территории курорта также есть открытый бассейн, баня и сауна.

Фото: instagram.com/badenhot45

«Бесстыжие ванны», Пятигорск

Калерия Волкова PR-менеджер TravelAsk Эти ванны снимают усталость, помогают бороться с лишним весом, восстанавливают работу центральной нервной системы. Курорт с голубой водой находится недалеко от озера Провал. В водах много сероводорода и солей, так как источники идут из горы Машук. Чем выше ванны, тем теплее. Вода там +30-40 градусов. А ещё оттуда открывается впечатляющий вид на город.

Фото: instagram.com/pyatigorsk_russia

«Сосновый бор», Тюмень

Горячие термальные источники есть и в Сибири. В частности, они повсеместно встречаются в Тюменской области и пользуются повышенной популярностью зимой. И это неудивительно – только представьте, как принимаете горячую ванну (около +36-40 градусов) тёмной морозной ночью, над головой звёздное небо, а вокруг снежинки. Один из таких туристических комплексов – Сосновый бор, который находится рядом с городом. Источники здесь окружены хвойным лесом и насыщены бромом, кальцием, магнием, хлором. Это очень полезно при лечении заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.

Купание зимой в термальных водах будет не только интересным опытом, но и отличной профилактикой для здоровья. Не упустите шанс и обязательно попробуйте съездить хотя бы на один из этих источников во время предстоящих каникул.