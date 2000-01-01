6 способов стать активнее без спортзала
Фитнес-эксперт Егор Фукалов считает, что жизнь может быть активной и за рамками фитнес-клуба.
Делайте зарядку
Она поможет стать продуктивнее перед походом на работу и повысит силовые качества.
Ходите пешком при любом удобном случае
Ходьба – один из самых лучших способов жиросжигания, который доступен каждому: вне зависимости от возраста и веса.
Пользуйтесь лестницей вместо лифта
Это будет отличный способ дополнительно нагрузить мышцы во время рабочего дня.
Паркуйте машину подальше от дома
Автомобиль расслабляет человека. Оставляя её дальше, вы будете больше двигаться и сожжёте лишние калории.
Танцуйте
Учёные считают, что разучивание новых движений полезно для мозга. Помимо этого, танцы – отличный способ жиросжигания.
Растягивайтесь на рабочем месте
Это хорошо влияет на продуктивность работы и тонус мышц.
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Этот навык позволит вам достигать больших успехов в спорте.
6 способов стать активнее без спортзала
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