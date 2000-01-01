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6 способов стать активнее без спортзала
6 способов стать активнее без спортзала
Фитнес-эксперт Егор Фукалов считает, что жизнь может быть активной и за рамками фитнес-клуба.
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Делайте зарядку
Делайте зарядку
Она поможет стать продуктивнее перед походом на работу и повысит силовые качества.
Ходите пешком при любом удобном случае
Ходите пешком при любом удобном случае
Ходьба – один из самых лучших способов жиросжигания, который доступен каждому: вне зависимости от возраста и веса.
Пользуйтесь лестницей вместо лифта
Пользуйтесь лестницей вместо лифта
Это будет отличный способ дополнительно нагрузить мышцы во время рабочего дня.
Паркуйте машину подальше от дома
Паркуйте машину подальше от дома
Автомобиль расслабляет человека. Оставляя её дальше, вы будете больше двигаться и сожжёте лишние калории.
Танцуйте
Танцуйте
Учёные считают, что разучивание новых движений полезно для мозга. Помимо этого, танцы – отличный способ жиросжигания.
Растягивайтесь на рабочем месте
Растягивайтесь на рабочем месте
Это хорошо влияет на продуктивность работы и тонус мышц.
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Этот навык позволит вам достигать больших успехов в спорте.
6 способов стать активнее без спортзала
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