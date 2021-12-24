Что подарить спортсмену на Новый год: 7 идей для подарка

Выбрать подарок для близкого человека — задача не из лёгких. Кажется, у спортсменов найдётся практически всё, что нужно для любимого занятия. Собрали варианты оригинальных подарков, которым обрадуется и любитель, и профессионал.

Термобутылка

Фото: Валерия Баринова

Такая бутылка станет отличным подарком для человека, ведущего здоровый образ жизни. В ней можно хранить как горячие, так и холодные напитки, они сохранят их температуру надолго. Отличный вариант – бутылка Loop 500 мл в модном цвете цин от бренда Joseph Joseph.

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Книга «Футболономика. Кто выигрывает, кто проигрывает и почему»

Фото: Валерия Баринова

Авторы книги опровергают популярные заблуждения и на примерах показывают, какими экономическими, культурными и демографическими нитями футбол связан с нашей жизнью. Книга построена на фактах, которые подкреплены мнением заслуженных в сфере футбола экспертов.

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Шарф и шапка из новой олимпийской коллекции

Фото: Валерия Баринова

Комплект – часть новой коллекции ZASPORT, официального экипировщика олимпийской команды России, для XXIV Олимпийских зимних игр, которые стартуют 4 февраля 2022 года в Пекине. Шарф и шапка украшены логотипом Олимпийского комитета России, что придаёт аксессуарам настроение главного спортивного состязания.

Комплект представлен в красном и тёмно-синем цветах и уже доступен для покупки.

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Книга «Спортивное питание. Что есть до, во время и после тренировки»

Фото: Валерия Баринова

Автор книги — дипломированный диетолог и спортсмен со стажем, который предлагает готовые варианты планов питания для различных видов спорта и тренировок разной интенсивности. Привычные продукты, оказывается, могут быть основой диеты успешного спортсмена. Главное — разобраться в том, что, когда и в каком количестве надо есть в зависимости от конкретно ваших спортивных целей.

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Компрессионные гольфы

Фото: Валерия Баринова

Гольфы с компрессией подойдут всем, кто занимается спортом и ведёт здоровый образ жизни. Они помогут распределить нагрузку на разные группы мышц, улучшить циркуляцию крови и быстрее восстановиться после занятия.

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Футбольный мяч «Лига чемпионов УЕФА St. Petersburg»

Фото: Валерия Баринова

Футбольный мяч adidas вдохновлён белыми ночами Петербурга. Он является официальным мячом финала Лиги чемпионов — 2022, который пройдёт в Северной столице. Любителям футбола такой подарок точно придётся по душе, даже если не будет использоваться по назначению, а станет украшением интерьера.

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Рюкзак

Фото: Валерия Баринова

Рюкзаков не бывает много! Особенно если он вместительный и прочный, как этот вариант из официальной олимпийской коллекции ZASPORT для сборной России. В рюкзаке есть много функциональных карманов, которые помогут организовать пространство.