Как накрыть бюджетный и полезный новогодний стол до 1500 рублей

Рассказываем вместе с нутрициологом.
Праздничный стол, как правило, требует больших затрат, ведь приготовить что-то недорогое и вкусное — тот ещё квест. Но на самом деле составить новогоднее меню можно на любой бюджет. Рассказываем, как накрыть «поляну» за 1000-1500 рублей, чтобы гости остались довольны.
Экономный стол не значит плохой.
Как накрыть бюджетный новогодний стол?
Расходов на Новый год всегда много: это и подарки родственникам и друзьям, поездки, развлечения, и конечно же, новогодний стол, который должен быть ярким, вкусным и разнообразным. Что делать, если бюджет ограничен, но хочется порадовать близких?
Составьте список продуктов. Зачастую, приходя в супермаркет, некоторые начинают сметать всё на своём пути, что сильно бьёт по кошельку. Заранее составленный список покупок поможет купить только те, которые действительно нужны, и не потратить лишнего.
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Елена: Купите продукты заранее или закажите доставку на дом. Есть множество сервисов, которые экономят время на походы в магазин. Можно также использовать подарочные купоны или бонусы, которые часто появляются к праздникам. Если хотите заняться покупкой лично, посещайте магазин не в последний момент, когда праздник уже на носу, а за несколько дней до этого, чтобы не попасть в новогодний ажиотаж.
Покупайте продукты с долгим сроком хранения. Чтобы облегчить себе задачу, сделайте выбор в пользу долгоиграющих продуктов. Например, мясо и сыр в вакуумной упаковке, консервы, маринады, соленья, сельдь, масло — в общем, всё, что долго не портится и может храниться в холодильнике или на балконе.
Елена: Попросите гостей принести что-то с собой. Нет ничего плохого, если вы попросите их приготовить что-то дома и принести с собой к праздничному столу. Это могут быть как салаты, закуски, так и алкоголь или торт к чаю.
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Оформляйте стол красиво. Стол может быть бюджетным, но детали скажут о многом. Уделите время декорированию как самого стола, так и блюд. Например, салаты можно украсить оливками, виноградом, дольками апельсинов, горошком. Проявите фантазию.
Какие блюда приготовить, чтобы потратить не более 1500 рублей?
Елена: Традиционные новогодние блюда на самом деле не требуют больших затрат. Например, всеми любимый оливье на компанию из 8-10 человек обойдётся в 300-350 рублей, а сельдь под шубой — в 350-400. Чтобы сделать их более диетическими, майонез можно заменить на сметану, а колбасу – на курицу. Выйдет не сильно дороже. Бюджетными и полезными вариантами также могут быть различные закуски в виде рулетиков из лаваша — их можно делать с рыбой, колбасой, сыром и всем, что предложит вам фантазия. Рыбу можно заменить на консервированную сайру или скумбрию, и тогда блюдо обойдётся ещё дешевле. Разомните её вилкой, добавьте яйца и немного майонеза, овощи и зелень, намажьте на лаваш — и ваше бюджетное блюдо за 250 рублей готово.
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Обратите внимание на блюда азиатской кухни: спаржа, грибы шиитаке, морская капуста, корейская морковка. Стоят они недорого, а на 400-500 рублей вы обеспечите свой стол вкусными восточными закусками.
Если говорить про горячие блюда, то самым бюджетным и опять же полезным вариантом будет птица. При правильном мариновании и запекании у вас получится вкуснейшая новогодняя курица или цыплёнок, которыми вы порадуете гостей. Затраты на это блюдо составят в среднем 300-350 рублей.
И напоследок хотим сказать: экономный стол не значит плохой. Комплексный подход к Новому году, в том числе выбору продуктов, декору стола, заблаговременному планированию обеспечит хорошим настроением не только вас, но и ваших гостей.