Как накрыть бюджетный и полезный новогодний стол до 1500 рублей

Неважно, какой суммой вы располагаете, главное — подойти к этому с фантазией.

Можно ли накрыть праздничный стол с бюджетом до 1500 рублей?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Праздничный стол, как правило, требует больших затрат, ведь приготовить что-то недорогое и вкусное — тот ещё квест. Но на самом деле составить новогоднее меню можно на любой бюджет. Рассказываем, как накрыть «поляну» за 1000-1500 рублей, чтобы гости остались довольны.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Экономный стол не значит плохой.

Как накрыть бюджетный новогодний стол?

Расходов на Новый год всегда много: это и подарки родственникам и друзьям, поездки, развлечения, и конечно же, новогодний стол, который должен быть ярким, вкусным и разнообразным. Что делать, если бюджет ограничен, но хочется порадовать близких?

Составьте список продуктов. Зачастую, приходя в супермаркет, некоторые начинают сметать всё на своём пути, что сильно бьёт по кошельку. Заранее составленный список покупок поможет купить только те, которые действительно нужны, и не потратить лишнего.

Фото: unsplash.com/@cathrynlavery

Елена: Купите продукты заранее или закажите доставку на дом. Есть множество сервисов, которые экономят время на походы в магазин. Можно также использовать подарочные купоны или бонусы, которые часто появляются к праздникам. Если хотите заняться покупкой лично, посещайте магазин не в последний момент, когда праздник уже на носу, а за несколько дней до этого, чтобы не попасть в новогодний ажиотаж.

Покупайте продукты с долгим сроком хранения. Чтобы облегчить себе задачу, сделайте выбор в пользу долгоиграющих продуктов. Например, мясо и сыр в вакуумной упаковке, консервы, маринады, соленья, сельдь, масло — в общем, всё, что долго не портится и может храниться в холодильнике или на балконе.

Елена: Попросите гостей принести что-то с собой. Нет ничего плохого, если вы попросите их приготовить что-то дома и принести с собой к праздничному столу. Это могут быть как салаты, закуски, так и алкоголь или торт к чаю.

Фото: unsplash.com/@libby_penner

Оформляйте стол красиво. Стол может быть бюджетным, но детали скажут о многом. Уделите время декорированию как самого стола, так и блюд. Например, салаты можно украсить оливками, виноградом, дольками апельсинов, горошком. Проявите фантазию.

Какие блюда приготовить, чтобы потратить не более 1500 рублей?

Елена: Традиционные новогодние блюда на самом деле не требуют больших затрат. Например, всеми любимый оливье на компанию из 8-10 человек обойдётся в 300-350 рублей, а сельдь под шубой — в 350-400. Чтобы сделать их более диетическими, майонез можно заменить на сметану, а колбасу – на курицу. Выйдет не сильно дороже. Бюджетными и полезными вариантами также могут быть различные закуски в виде рулетиков из лаваша — их можно делать с рыбой, колбасой, сыром и всем, что предложит вам фантазия. Рыбу можно заменить на консервированную сайру или скумбрию, и тогда блюдо обойдётся ещё дешевле. Разомните её вилкой, добавьте яйца и немного майонеза, овощи и зелень, намажьте на лаваш — и ваше бюджетное блюдо за 250 рублей готово.

Фото: istockphoto.com

Обратите внимание на блюда азиатской кухни: спаржа, грибы шиитаке, морская капуста, корейская морковка. Стоят они недорого, а на 400-500 рублей вы обеспечите свой стол вкусными восточными закусками.

Если говорить про горячие блюда, то самым бюджетным и опять же полезным вариантом будет птица. При правильном мариновании и запекании у вас получится вкуснейшая новогодняя курица или цыплёнок, которыми вы порадуете гостей. Затраты на это блюдо составят в среднем 300-350 рублей.

И напоследок хотим сказать: экономный стол не значит плохой. Комплексный подход к Новому году, в том числе выбору продуктов, декору стола, заблаговременному планированию обеспечит хорошим настроением не только вас, но и ваших гостей.