Место на праздничном и полезном столе найдётся даже для десерта.

Что готовить на Новый год, чтобы не поправиться? 4 полезных рецепта

Лидия Квашнина нутрициолог Что приготовить на Новый год? Какие ПП-блюда можно приготовить на праздник?

Многие начинают готовиться к праздничному застолью заранее: составляют меню и придумывают, чем удивить гостей. Но найти на новогоднем столе что-нибудь полезное, как правило, непросто. Вот несколько ПП-блюд, которые помогут разнообразить ужин и не навредят фигуре.

Лодочки из баклажанов с киноа, овощами и сыром

Вам понадобятся:

киноа отварной — 2 ст. л. с горкой;

баклажан — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

лук репчатый — 1/2 шт.;

перец болгарский — 1/2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

масло для жарки — 2 ст. л.;

пармезан — 80 г;

петрушка — 3 веточки;

соль, перец по вкусу.

Разделить баклажан вдоль на две части, выбрать ножом или ложкой мякоть. Нарезать кубиками её, очищенный от кожуры помидор, болгарский перец, репчатый лук. Порубить петрушку, мелко нарезать чеснок. Натереть сыр. Затем обжарить на сковороде, добавляя по порядку лук, баклажан, болгарский перец, помидор, киноа, петрушку, чеснок. Поперчить и посолить.

Положить полученную массу в «лодочки» из кожуры баклажана, посыпать сыром. И запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.

Эта горячая закуска с большим количеством клетчатки и сложных углеводов даст насыщение, но избавит от тяжести в желудке.

Паштет из куриной печени

Вам понадобятся:

куриная печень — 200 г;

куриное филе — 200 г;

морковь средняя — 1 шт.;

лук репчатый — 1/2 шт.;

урбеч из тыквенных семечек — 2 ст. л.;

соль.

Фото: istockphoto.com

Печень предварительно замочить в молоке — оно вытянет все ненужные вещества и сделает её мягче, затем тщательно промыть. Отварить печень и куриное филе. Пассеровать морковь и лук на сухой сковороде, добавить немного воды и потушить.

Сложить в ёмкость печень, филе, морковь, лук, урбеч, щепотку соли и пюрировать в блендере. Паштет готов!

В такой закуске содержится достаточное количество белка, много витамина B12, кальция, меди, железа, цинка, витаминов B9 и A, магния. Но нужно понимать, что польза проявляет себя при умеренном употреблении. А если злоупотреблять паштетом, можно набрать лишние килограммы и получить тяжесть в желудке.

Чтобы блюдо лучше усваивалось, паштет стоит есть с овощами, богатыми клетчаткой, и зеленью.

ПП-шоколадный торт с банановым фламбе

Вам понадобятся:

для коржа:

кокосовое масло — 150 г;

мука овсяная — 100 г;

мука из зелёной гречки — 100 г;

кукурузная мука — 55 г;

какао — 40 г;

сода —1 ч. л.;

тростниковый сахар — 200 г;

мёд — 45 г;

яйцо — 3 шт.;

манговое пюре — 190 г;

йогурт — 255 г;

для бананового фламбе:

бананы — 200 г;

тростниковый сахар — 50 г;

пектин — 5 г;

корица — 1/2 ч. л.;

коньяк — 40 г;

кокосовое масло — 1 ч. л.;

для шоколадного крема:

творожный сыр — 300 г;

тёмный шоколад — 150 г.

Масло нагреть. Смешать все жидкие ингредиенты, всыпать сахар и взбить. Затем всыпать какао, соду и муку, тоже взбить. Вылить тесто в форму и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке. После остудить 10 минут в форме и вынуть. Перевернуть и оставить на решётке до полного остывания.

Чтобы приготовить фламбе, нужно смешать сахар, корицу и пектин. Бананы нарезать тонкими дольками. На сковороде с толстым дном растопить кокосовое масло и поджарить бананы. Затем всыпать сухие ингредиенты. Обжарить, перемешивая, до карамелизации. В это время нагреть коньяк в микроволновке 40 секунд. Бананы убрать с огня, влить горячий коньяк и поджечь. После прогорания спирта перемешать бананы с карамелью и убрать до полного охлаждения начинки.

Для крема нужно перемешать творожный сыр и растопить шоколад на водяной бане. Смешать до однородной фактуры.

Затем можно собирать торт в таком порядке: корж — фламбе — крем — корж. После чего оставить на некоторое время в холодильнике, чтобы он стабилизировался. Наконец нанести крем и украсить ягодами — свежими или замороженными — и веточками мяты.

Этот торт без глютена и трансжиров с большим количеством клетчатки и умеренным количеством калорий — за счёт использования в рецепте фруктов и альтернативной полезной муки.

Черёмуховые кексы с вишней

Вам понадобятся:

для теста:

мука — 225 г (черёмуховая — 80 г и рисовая — 145 г);

сода — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

корица — 1 ч.;

кардамон — 1 ч. л.;

кокосовый сахар — 180 г;

пюре вишнёвое — 150 г;

яйца — 2 шт.;

вишня замороженная — 100 г;

йогурт — 70 г;

мёд — 30 г;

масло кокосовое — 60 г;

для крема:

творожный сыр — 225 г;

кокосовый сахар — 100 г;

молоко кокосовое — 50 г;

замороженная вишня — 1 ст. л.

Фото: unsplash.com/@micheile

Смешать муку с сухими ингредиентами. Растопить масло с сахаром, слегка остудить. Добавить яйца, пюре, йогурт, мёд. И после всыпать мучную смесь и тщательно перемешать. Разложить в формочки. Ягоды сверху как бы вдавить в тесто. Выпекать 22 минуты при 175 градусах.

Чтобы приготовить крем, нужно взбить все ингредиенты, а затем выложить в кондитерский мешок и украсить кексы кремовой шапочкой. Затем можно украсить цветками лаванды.

Из предложенных ингредиентов получается 12 стандартных кексов.

Это вкусный низкокалорийный десерт без глютена с низкой гликемической нагрузкой за счёт ягод и ягодного пюре.