Как успеть всё до Нового года? 7 лайфхаков, чтобы не крутиться как «белка в колесе»

До Нового года остаются считанные мгновения. Совсем скоро наступит праздник, которого ждут и дети, и взрослые. Но почему-то вместо предвкушения волшебства и лёгкости возникает чувство тревоги. Кажется, что время буквально тает на глазах, а дороги города превращаются в одну многокилометровую пробку. В голове кружится круговорот мыслей: как всё успеть, как закрыть рабочие вопросы, подобрать праздничный наряд и подарки близким? И невольно возникает вопрос: «А Новый год — это вообще праздник»?

О том, как уйти от формата «белка в колесе» в сторону продуманной и чёткой организации предновогодних хлопот, рассказываем вместе с экспертом в сфере тайм-менеджмента и PR.

Эльвира Галимова основатель PR бюро Done Media и образовательной платформы Done Media Kafedra Делать всё в последний момент – не совсем правильно и даже рискованно. Но если уж так случилось, то действуйте рационально, успокойтесь.

Без планирования не обойтись

Подготовьте список дел, расставьте их в порядке приоритета. Если делать заметки, писать тексты – не ваша стезя, используйте диктофон в телефоне. Наговорить список предновогодних задач можно по дороге на работу, в автомобильной пробке. Важно, чтобы у вас был чёткий план действий. Есть такое выражение: «Перо дисциплинирует мысль». И оно очень точное.

Больше времени на работу сейчас — спокойствие потом

Закрыть рабочие вопросы крайне важно. Ведь если над вами будет висеть несданный отчёт для клиента или что-то подобное, то вряд ли вы сможете расслабиться и насладиться праздником в полной мере. Потратьте чуть больше времени на закрытие рабочих вопросов, задержитесь в какие-то дни в офисе или начните рабочий день раньше. Может быть, это не самый приятный вариант, зато вам не нужно будет прокручивать незакрытую задачу во время выбора подарков, например.

Фото: istockphoto.com

Важно поставить точку в рабочих вопросах и уйти отдыхать. В моей команде, например, отчёты о продвижении клиентов мы готовим задолго до наступления нового года. В конце декабря готово всё, включая планы на январь. В результате сотрудники могут уйти на каникулы уже в 20-х числах декабря. Режим цейтнота гармонично заменяется более продолжительными выходными.

Подарки в сети

Когда список дел составлен, а рабочие вопросы закрыты, пора перейти к подаркам. Если времени на походы в торговые центры не осталось (да и стоит ли отправляться в места массового скопления людей перед праздником), закажите подарки онлайн. Используйте для этой цели маркетплейсы, на которых сможете подобрать, пожалуй, всё что угодно.

Фото: istockphoto.com

Это разумно, так как в одну доставку можно будет поместить весь заказ, не тратя время на ожидание курьеров из разных магазинов. Если вы не готовы заказать подарки быстро, вам надо подумать, то добавляйте понравившиеся вам позиции в избранное. Так вы не потеряете из виду то, что присмотрели ранее, вам не нужно будет возобновлять поиски.

Новогодний наряд по реальному примеру

Примерка новогоднего наряда – отдельная тема для обсуждения. Из года в год это настоящий ребус, решить который очень сложно. А всё потому, что не все мы эксперты моды и часто не представляем, как правильно сочетать вещи.

Рекомендуем перед примеркой воспользоваться советами стилистов (посмотреть видео), а ещё ознакомиться с каталогами магазинов. Как правило, новогодние коллекции всегда подобраны со вкусом, можно выбрать праздничную капсулу, не изобретая велосипед.

Уход за собой в несколько рук

Маникюр, педикюр, причёска, оформление бровей. Вот и готов длинный список из минимально необходимых предновогодних ритуалов красоты. Если делать каждую процедуру отдельно, то понадобится минимум пять часов свободного времени.

Фото: unsplash.com/@raphaellovaski

А вот если обратиться в салон, который предлагает комплексные варианты таких услуг, то время можно сократить минимум в два раза. Например, воспользоваться процедурой в шесть рук. Да-да. Сейчас салоны предлагают не только маникюр и педикюр в четыре руки. Есть beauty-пространства, которые предлагают услуги в шесть рук. Это очень удобно и это реально экономит время.

Новогодняя ёлка — медитация для вас

Что касается процесса украшения праздничной ёлки, дома или квартиры – эти вещи должны быть сакральны. Они не терпят суеты и тревоги. Не нужно наряжать ёлку, параллельно зажимая плечом трубку телефона и решая рабочие вопросы.

Ваша задача – получить удовольствие, а не побить рекорд по совмещению всех дел «здесь и сейчас». Не страшно, если вы не нарядили ёлку в конце ноября «как все нормальные люди». Пусть она будет наряжена 31 декабря, зато осмысленно и с чувством выполненных дел.

Просите о помощи близких

И, пожалуйста, не забывайте просить о помощи. Вы можете поручить часть дел своим родным, семье. Это нормально, от этого вы не станете слабее или хуже. Вы не сдаёте экзамен, вы входите в новый год, который непременно должен вас радовать и приносить удовольствие!