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Как необычно встретить Новый год Тигра — 2022, если надоело праздновать

Чем заняться в новогоднюю ночь, если совсем не хочется праздновать?
Камила Абдурахманова Ирина Емельянова
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Что делать Новый год, если не хочется отмечать?
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Есть масса способов провести последнюю ночь в году без суеты и стресса.
Что делать в новогоднюю ночь, если не хочется устраивать праздник? Чем заняться 31 декабря?

Рассказываем вместе с экспертом.

Если вам не нравится предновогодняя суета и устраивать празднество совершенно не хочется, это не значит, что вечер 31 декабря пройдёт скучно. Можно отлично встретить Новый год в спокойной расслабляющей обстановке, не пытаясь нарезать как можно больше салатов до полуночи. Вот несколько идей, как провести новогоднюю ночь, если праздновать совсем не хочется.

<a href="https://www.instagram.com/spawife/">Ирина Емельянова</a>
Ирина Емельянова
создатель велнесс-пространства «Время SPA» и автор подкаста «Что ты себе позволяешь?!»

Мне кажется, мы часто создаем избыточную важность вокруг Нового года и наши ожидания часто завышены. Слишком многое может пойти не так и мы испытаем разочарование. Поэтому я бы посоветовала спросить себя — а как мне на самом деле приятно и на волне релакса провести новогоднюю ночь? Конечно, если наесться с боем курантов всех салатов, которые самоотверженно рубил целый день — выйдет какой-то антирелакс.

Возможно, стоит заказать что-то готовое, а этот день провести в приятных занятиях — сходить на прогулку, концерт, в баню и спа в конце концов! Или устроить релакс дома — например, с любимыми бьюти-средствами: у меня это молочная ванна, сухая морская вода с магнием, скраб для тела с приятным запахом, питательный бальзам для тела, пилинг и маска для лица.

Фото: unsplash.com/@samiivash

Каждый год миллионы людей представляют свой день 31 декабря примерно так:

  • приготовление новогодних блюд;
  • просмотр серии любимых фильмов;
  • разгульное застолье;
  • новогоднее обращение президента;
  • салют.

Но ведь можно провести это время совершенно иначе! Особенно если традиционная праздничная шумиха вам надоела.

Займитесь расслабляющей йогой

Уверены, что вы ведёте здоровый образ жизни и занимаетесь спортом, так почему бы не устроить новогоднюю тренировку? Будь то круговая тренировка, растяжка или йога. После хорошего занятия всегда поднимается настроение. А что, если будут играть новогодние треки?

Фото: istockphoto.com

Подготовьте себе место, достаньте коврик, инвентарь и начинайте двигаться. Войдите в новый год с фигурой мечты.

Потанцуйте под любимую музыку

Все мы любим танцевать, кто-то дома, кто-то делает это профессионально. Замечательная новогодняя активность — с любимым человеком, друзьями или в одиночку. Поставьте любимые песни и двигайтесь в такт!

Попробуйте медитацию

За этот год все мы устали и хочется дать себе слабины. Отойти от накопившихся дел и всей новогодней суеты может помочь медитация. Необходимо включить расслабляющую музыку, подготовить себе место, где вас никто и ничто не тревожит, начать ритуал медитации. Всего 10 минут могут снять ваше напряжение.

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Устройте вечер спа

Попробуйте ароматерапевтический спа-ритуал для тела, чтобы полностью отдохнуть и восстановиться. Наберите ванную, купите эфирные масла, включите расслабляющий плейлист. А для создания атмосферы зажгите свечи.

Фото: unsplash.com/@maddibazzocco

Разумеется, хочется позаботиться и о лице. Можно сделать приятный и расслабляющий мышцы массаж и увлажняющий уход, чтобы кожа наполнилась полезными веществами. Ведь зимой она сильно страдает из-за перепада температур, мороза и сухого воздуха в помещениях.

Посмотрите любимое кино

Фильмы — это всегда про эмоции. Устройте себе домашний кинотеатр: закажите еду или приготовьте закуски сами, создайте приятную атмосферу и начните просмотр. А ещё можно посмотреть не один фильм, а целую серию. Например, марафон «Гарри Поттера» или «Властелина колец».

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Неважно, с кем или как вы отмечаете Новый год, всегда можно сделать этот праздник незабываемым.

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