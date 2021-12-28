Так после праздника не придётся справляться с несварением и тяжестью в желудке.

3 вредных новогодних блюда. От чего стоит отказаться в ночь на 1 января?

Екатерина Мовсесян глава коммуникационного агентства КРОС, увлекается нутрициологией и кулинарией Какие новогодние блюда самые вредные? Что лучше не есть на праздники?

Вообще, проблема новогоднего стола в том, что на него принято ставить «всё лучшее сразу»: и икру, и соленья, и салаты, и горячее, не забыть про фрукты и сладкое. В результате организм сталкивается с необходимостью всё это разом переварить, поэтому случаются обострения гастритов и аналогичных заболеваний. Так от каких блюд стоит воздержаться?

Оливье

Наверное, большинство традиционных русских новогодних блюд имеют мало общего со здоровым образом жизни. Первое, что приходит на ум — салат оливье. Это достаточно тяжёлое, калорийное блюдо, особенно в его самой обычной версии — с солёными огурцами, колбасой и майонезом из магазина. Все эти продуты делают салат достаточно жирным, а значит, тяжёлым для желудка. Особенно в сочетании с алкоголем и большим количеством еды в новогоднюю ночь.

Фото: istockphoto.com

Чтобы сделать оливье менее вредным, можно заменить колбасу на отварную курицу или креветки, вместо солёных огурцов использовать свежие и сделать домашний майонез или использовать сметану.

Сельдь под шубой

Второй любимый многими новогодний салат — это сельдь под шубой. Здесь та же проблема: солёная селёдка и обилие майонеза в сочетании с картошкой и яйцом дают нагрузку на желудок, а соль провоцирует отёки.

Снизить вред можно, заменив покупной майонез на домашний, а также использовать больше овощей и меньше самой сельди.

Бутерброды со шпротами

Пожалуй, самое вредное новогоднее блюдо — это консервированные шпроты на чёрном хлебе, где в качестве соуса опять же выступает майонез. Получаются очень жирные и тяжёлые для пищеварения бутерброды.

Аналогичную, но менее вредную закуску можно сделать, если заменить шпроты на слабосолёную кильку, а вместо майонеза использовать горчицу.

Как сделать новогодний стол полезнее?

Ирина Козлачкова дипломированный нутрициолог Современный майонез кардинально отличается от своего предка, который изобрёл французский повар, — взбил яичные желтки с оливковым маслом.

Проблема нынешнего соуса заключается в высокой жирности, калорийности и обилии консервантов, которые способствуют долгому хранению: трансжиры, эмульгаторы, загустители, яичный порошок, усилители вкуса, стабилизаторы.

Ирина: Существует даже такой термин — «майонезное ожирение». Россия, к сожалению, считается рекордсменом по употреблению этого соуса. Наши граждане едят майонез в буквальном смысле ложками.

Фото: istockphoto.com

Чем же заменить майонез? Заправляйте салаты соусами на основе горчицы, добавьте сметану или натуральный греческий йогурт. А можно приготовить майонез самим: взбейте два желтка, добавив немного сахара и соли, лимонного сока и постоянно помешивая, влейте тонкой струйкой стакан оливкового масла.

А самый полезный способ — смешать баночку греческого йогурта с сухим чесноком и ложечкой горчицы.

Екатерина: Лучше всего в праздничную ночь обратить внимание на то, что вы едите, и не работать вилкой на автомате. Брать небольшие порции, делать перерыв, когда наступает чувство сытости. Тогда и праздничное настроение будет, и неприятных последствий можно избежать.