В написании ошибаются даже спортивные бренды и профильные журналисты.

6 имён спортсменов, в которых часто допускают ошибки

Многие спортсмены обладают действительно уникальными и необычными фамилиями. Когда они обретают мировую популярность, то с ними сразу начинают сотрудничать бренды, о них много пишут и говорят в массмедиа, а для их фанатов создают именные футболки.

Но нередко возникают проблемы с написанием их полного имени. Рассказываем о спортсменах, которые привыкли к неправильному написанию своего имени или фамилии.

Андрей Панков спортивный журналист, корреспондент На моей памяти каких-то казусов не случалось, но из своего юношества я помню, как комментатор Виктор Гусев любил называть Сеска Фабрегаса Сексом, по ошибке. Меня это каждый раз забавляло. Или ещё голландец Дирк Кюйт. Наши комментаторы с ним всегда страдали: Кяйт, Куйт, Куяут. У всех свои были варианты.

Мемфис Депай

Имя нидерландского футболиста часто произносят неверно. В 2016-м он играл в товарищеском матче за сборную Нидерландов. Ответственные за проведение игры составили официальный протокол с именами всех участников матча. Имя Депая было написано с ошибкой — Мемпис.

Путаются в написании и спортивные журналисты. Издание Sky Sports нередко называет футболиста Мамфисом.

Уэйн Гретцки

Однажды руководство «Тоттенхэма» пригласило на матч Кубка английской лиги с «Арсеналом» Уэйна Гретцки. Перед игрой команда подарила легенде НХЛ выездную футболку с его фамилией, в написании которой была допущена ошибка.

Вместо «Gretzky» на футболке изобразили «Gretsky». Уэйн тогда пошутил, сказав, что такие казусы происходят с ним регулярно.

Паписс Сиссе

Нападающий футбольного клуба «Фенербахче» родом из Сенегала, поэтому в написании его фамилии путаются не только иностранные болельщики, но и знаменитые спортивные бренды.

Например, в 2013 году бренд Nike изготовил для форварда именные бутсы Hypervenom. На пятке дизайнеры неправильно написали фамилию — Sisse. В оригинальном варианте она начинается с буквы «С».

Трой Туловицки

Фамилия американского бейсболиста сложно воспринимается на слух, а за счёт комбинации букв «ц» и «к», которые редко стоят рядом в других языках, многие допускают ошибку в написании. В 2014 году руководство бейсбольного «Колорадо Рокиз» решило изготовить и раздать болельщикам футболки с фамилией главной звезды команды Троя Туловицки.

Тираж именных футболок составлял 15 тысяч экземпляров, и на всех была неправильно написана фамилия шорт-стопа — Tulowizki вместо Tulowitzki.

Новак Джокович

Неприятные ситуации возникают и с теми именами, в которых, казалось, невозможно допустить ошибку. На одном из открытых чемпионатов по теннису Australian Open организаторы турнира неправильно написали имя теннисиста Новака Джоковича на одной из трибун — Novack вместо Novak.

Антти Ниеми

В ноябре 2015 года финский вратарь, в настоящее время выступающий за клуб КХЛ «Йокерит», вышел на разминку в свитере с фамилией Ниеме на спине. Это мгновенно заметили болельщики и журналисты.

К моменту начала игры спортсмену указали на ошибку на униформе, поэтому после разминки он вышел в вещах с правильной фамилией.