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Как не проспать Новый год — 7 советов, как не уснуть в новогоднюю ночь

Как не уснуть в новогоднюю ночь? 7 советов, как подготовиться к празднованию
Нонна Ковалевская
Как не уснуть в новогоднюю ночь? 7 советов
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Если у вас большие планы на праздник, стоит позаботиться о себе заранее.
<a href="https://www.instagram.com/nonna.pro.nutrition/">Нонна Ковалевская</a>
Нонна Ковалевская
нутрициолог, проектный менеджер Freedom International Group по бренду Coffeecell

Как не уснуть в Новый год? Как взбодриться перед праздником?

В канун Нового года многие под завязку загружены неотложными делами: кто-то продолжает закрывать рабочие процессы, кто-то ездит за покупками, а кто-то с самого утра готовит праздничные блюда. Сохранить бодрость с утра до глубокой ночи — задача не из лёгких. Но и с ней можно справиться, применив несколько лайфхаков.

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Сделайте зарядку и начните день с мини-спа

Комплекс спортивных упражнений после неспешного пробуждения поможет проснуться всему организму. В финале постойте в планке столько, сколько сможете. Затем отправляйтесь в ванную.

Фото: istockphoto.com

До приёма душа сделайте сухой массаж рукавицей кесе или обычной жёсткой щеткой. Пройдитесь круговыми движениями от щиколоток до плеч по направлению лимфы. Такой массаж стимулирует кровообращение и активизирует обменные процессы. А ещё отшелушивает кожу и помогает окончательно проснуться.

Следом примите контрастный душ. Гель для душа с ароматом цитрусовых или хвойных растений зарядит бодростью и хорошим настроением.

Расставьте приоритеты

Если с самого утра логистика передвижений похожа на кругосветку за один день, шансов остаться к вечеру в хорошем настроении и с запасом энергии невелик. Всё, что можно заказать онлайн-доставкой, — закажите. Всё, что не является срочным, — отмените. Не надо портить себе настроение, стоя в пробках. Так ли важны те самые оливки или конфетти? И нужно ли ехать в другой конец города за подарками в последний момент? Попробуйте заменить их электронными сертификатами или закажите подарки онлайн с доставкой. Также уменьшите количество блюд, которые вы готовите самостоятельно. Лучше проведите это время с семьёй.

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Поспите днём

Заложите в свой распорядок дня 40-60 минут сна в промежутке с 13:00 до 16:00. Вы, конечно, не выспитесь впрок, но однозначно к вечеру будете чувствовать себя значительно лучше.

Выпейте кофе

Заварите себе порцию американо или эспрессо. После дневного сна вы ощутите на себе этот бустер бодрости: дела пойдут быстрее, откроется второе дыхание и настроение однозначно станет приподнятым. Например, кофе с женьшенем помогает нормализовать давление, оказывает мягкое бодрящее действие без резкого скачка инсулина, ещё и помогает в работе желудочно-кишечного тракта. В новогоднюю ночь будет очень актуально.

Фото: unsplash.com/@adam_stefanca

Сделайте охлаждающую маску

Положите одноразовую маску для лица и патчи в холодильник. В период между приготовлениями наденьте маску из холодильника на 20 минут, положите патчи под глаза. Леденящий эффект помогает избавиться от мешков и кругов под глазами, тонизирует кожу и дарит очаровательный румянец.

Соблюдайте водный баланс

Новый год — не повод сбивать питьевой режим. Первый стакан воды после пробуждения, 4-6 стаканов в течение дня. Они могут быть с лимоном для бодрости. А далее чередуйте вечером каждый бокал алкоголя со стаканом воды, чтобы сократить риск интоксикации.

Фото: unsplash.com/@kimdonkey

Проведите вечер активно

Праздник — это давно уже не синоним застолья. Прогуляйтесь в течение дня на свежем воздухе. Запланируйте активные игры с гостями, например, игру «Крокодил». И не игнорируйте танцы! Вечером можно не только смотреть салют, но и кататься с горки или играть в снежки. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, а в такие моменты спать уж точно не захочется.

Постарайтесь с 31 декабря на 1 января кардинально не менять свой режим. Ведь начать новый год лучше не с недели на диване, а со свежей головой и в хорошем настроении!

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