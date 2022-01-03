6 увлекательных игр для новогодних праздников в большой (и не очень) компании

Если оливье и мандарины вы уже не можете видеть, самое время позвать друзей в гости.

Новогодние праздники – время непростое. Они настолько длинные, что можно успеть сделать всё что угодно по два, а то и три раза. В тот момент, когда ваши идеи о том, как выжить ещё один день на каникулах, закончатся, на помощь придут настольные и активные игры, в которые можно сыграть с друзьями. Время пролетит незаметно.

Александр Капустин ведущий мероприятий, продюсер Могу сказать словами моего коллеги и приятеля Адисса Момоты, который выразил такую мысль: «На самом деле неважно, какая игра и что ты придумал. Игра — это всего лишь способ взаимодействия с людьми, чтобы с ними поговорить, пообщаться и занять время, чтобы всем было весело и хорошо. Дальше всё зависит от человека, который будет вести игру. Если он провёл её сухо, то она пойдёт «в топку» и никто это не запомнит. А если ведущий сделал это с юмором, развил как некую тему и не давал скучать, тогда активность запомнится и вообще, любая игра зайдёт.

«Уно»

Если перед вами стоит задача интересно и задорно провести вечер, то вам потребуется компания (родственники, коллеги или малознакомые люди), а ещё карты Uno. Одно из главных отличительных черт игры — простые правила. Из-за прямого контакта между игроками игра проходит всегда по-новому, весело и эмоционально.

Игра рассчитана как на взрослых, так и на детей. А кроме всего прочего, важно, что игра очень компактна. Колода карт спокойно поместится в карман, а это значит, что её можно взять куда угодно.

«Эрудит»

Одна из самых известных игр в мире — «Скрабл», а у нас в стране есть аналог в виде игры «Эрудит». И стоит сказать, что она не уступает по популярности. На самом деле, у игр практически нет отличий, отличаются только число и стоимость отдельных букв. Например, в «Эрудите» на 25 фишек букв больше, что позволяет играть компанией из пяти, шести человек.

Фото: istockphoto.com

«Эрудит» — это отечественная игра, которая никогда не надоедает. Задача проста — используя имеющиеся буквы, нужно собирать различные слова. Победу одерживает тот, кто наберёт больше всего очков. Сложность игры зависит от умения составлять слова, рассчитывать расположение букв на поле и, конечно, ваших тактических навыков.

«Что делать?»

Игру можно отнести к разряду тех, для которых не нужно ничего специфического, в которую можно играть везде, а ещё в любой ситуации. Чтобы начать, нужно выбрать любой предмет и по очереди придумывать варианты, что этим предметом можно делать. Тот, кто не сможет придумать назначение или повторит предыдущее, проиграл.

Фото: unsplash.com/@m_k_nd

Игра может длиться до бесконечности, а уровень абсурдности – расти до небес, что на самом деле и будет дарить позитивные эмоции. Количество игроков не ограничено.

«Алиас»

У этой игры множество разных вариаций. Она доступна не только физически, на карточках, но и на телефоне, что позволяет иметь её всегда под рукой.

Правила: участники делятся на команды и вытаскивают карточки со словами. Кто-то из игроков одной команды начинает объяснять своим напарникам слова, которые написаны на карточках. Важно избегать однокоренных слов. Чем быстрее получается объяснить, тем больше очков получает команда и быстрее продвигается к финишу. Кто первый добрался до финиша — победитель.

«Дженга»

«Дженга» — настольная игра, также известная, как «падающая башня». Смысл игры простой: из деревянных брусков строится башня, где каждый новый «этаж» меняет направления укладки брусков. Игроки начинают по очереди аккуратно вытаскивать по одному бруску и кладут его поверх последнего «этажа».

Победа присуждается тому, кто последним сможет переложить брусок, не обрушив башню. Старайтесь действовать аккуратно, сконцентрированно и внимательно. А ещё стоит продумывать наперёд, как именно класть брусок наверх, зачастую это сложнее, чем просто вытащить его из башни.

«Лимбо»

Широко известная и популярная забава во всём мире. Игра прекрасно подходит для любого возраста от мала до велика. «Лимбо» прекрасно подойдёт, чтобы решить спор в большой компании, снизит градус напряжения среди присутствующих и расслабит атмосферу мероприятия. Поскольку ограничения на количество участников нет, играть в неё будет веселее большой компанией.

Фото: istockphoto.com

Стоит заранее продумать, где вы будете играть и где падать будет не жёстко. По мере приближения финала от участников будет требоваться вся ловкость и гибкость, которая у них есть. В противном случае падения не избежать.

Правила очень просты: участники проходят под планкой, стараясь не задеть её. Проходить нужно ногами вперёд и отклонив корпус назад. Тот, кто задел планку, выбывает. После каждого раунда планка опускается на 5 см ниже. Выигрывает тот, кто сможет пройти под самой низкой планкой, не задев её.