Как сохранить здоровье во время праздников? 4 простых совета

«Загульное» безделье точно не останется без последствий, если не предпринять никаких действий.

Скоро Новый год — пора застольев, майонеза, холодца и алкоголя. Многие готовят свою физическую форму к праздникам, заранее предвкушая, что за это время «нарастут» лишние килограммы. А что, если вам скажут, что можно есть всё, что захотите, и при этом оставаться в привычной форме? Нужно только придерживаться нескольких правил.

Не ложитесь спать сразу после застолья

Подождите, пока салаты и выпивка «улягутся», и сходите на прогулку. Если количество выпитого алкоголя, конечно, позволит двигаться бодро.

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Не злоупотребляйте алкоголем

Сам по себе алкоголь крайне калорийный. Его энергетическая ёмкость практически в два раза превышает энергетическую ёмкость углеводов (7 ккал против 4 ккал). Если же устоять невозможно, отдавайте предпочтение крепкому чистому алкоголю, такому как водка, ром, виски или коньяк. Но, в целом злоупотреблять им не стоит.

Постарайтесь отказаться от жирных соусов

Готовя новогодние салаты, пытайтесь использовать как можно меньше жирных соусов. Лучше заменить их нежирной сметаной или нерафинированными маслами. Последние содержат большое количество Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, которые крайне благоприятно влияют на качество клеточной мембраны и не только. Они помогают восстановить правильное соотношение хорошего и плохого холестерина. Также при жиросжигании специалисты рекомендуют дополнительно принимать полиненасыщенные жирные кислоты для ускорения процесса. Так что с такой заправкой ваши салаты можно смело считать почти жиросжигающими.

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Холодец же и мандарины можно есть практически в любом количестве, главное не заработать аллергию на цитрусовые. Холодец содержит большое количество полезного коллагена, а витамин С из цитрусовых ускоряет его усвоение. Это позволит улучшить качество суставов и кожи.

Не забывайте про активность

Танцы, активные игры и прогулки на свежем воздухе позволят тратить достаточно энергии, чтобы минимизировать отложение лишних килограммов и сохранить фигуру. Двигательная активность любой интенсивности в любом случае более безопасна, чем её отсутствие. А средневековый персидский учёный Авиценна говорил: «Ни одно лекарство не заменит физическую активность, а физическая активность заменит тысячи лекарств».

После каждого подхода к праздничному столу обязательно выходите на прогулку. Так вы сохраните баланс между потребляемыми и затрачиваемыми калориями. И цифры на весах увеличиваться не будут.

Эти простые правила позволят сохранить физическую форму и не набрать лишние килограммы за новогодние каникулы.