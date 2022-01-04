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4 совета, как встретить Новый год без вреда для здоровья

Как сохранить здоровье во время праздников? 4 простых совета
Владимир Васильев
Как сохранить здоровье во время праздников?
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Владимир Васильев
Владимир Васильев
фитнес-тренер, преподаватель Колледжа фитнеса им. Бена Вейдера

Как не испортить здоровье во время новогодних каникул?

Скоро Новый год — пора застольев, майонеза, холодца и алкоголя. Многие готовят свою физическую форму к праздникам, заранее предвкушая, что за это время «нарастут» лишние килограммы. А что, если вам скажут, что можно есть всё, что захотите, и при этом оставаться в привычной форме? Нужно только придерживаться нескольких правил.

Не ложитесь спать сразу после застолья

Подождите, пока салаты и выпивка «улягутся», и сходите на прогулку. Если количество выпитого алкоголя, конечно, позволит двигаться бодро.

Фото: unsplash.com/@porkbellysteve

Не злоупотребляйте алкоголем

Сам по себе алкоголь крайне калорийный. Его энергетическая ёмкость практически в два раза превышает энергетическую ёмкость углеводов (7 ккал против 4 ккал). Если же устоять невозможно, отдавайте предпочтение крепкому чистому алкоголю, такому как водка, ром, виски или коньяк. Но, в целом злоупотреблять им не стоит.

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Постарайтесь отказаться от жирных соусов

Готовя новогодние салаты, пытайтесь использовать как можно меньше жирных соусов. Лучше заменить их нежирной сметаной или нерафинированными маслами. Последние содержат большое количество Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, которые крайне благоприятно влияют на качество клеточной мембраны и не только. Они помогают восстановить правильное соотношение хорошего и плохого холестерина. Также при жиросжигании специалисты рекомендуют дополнительно принимать полиненасыщенные жирные кислоты для ускорения процесса. Так что с такой заправкой ваши салаты можно смело считать почти жиросжигающими.

Фото: unsplash.com/@maxdelsid

Холодец же и мандарины можно есть практически в любом количестве, главное не заработать аллергию на цитрусовые. Холодец содержит большое количество полезного коллагена, а витамин С из цитрусовых ускоряет его усвоение. Это позволит улучшить качество суставов и кожи.

Не забывайте про активность

Танцы, активные игры и прогулки на свежем воздухе позволят тратить достаточно энергии, чтобы минимизировать отложение лишних килограммов и сохранить фигуру. Двигательная активность любой интенсивности в любом случае более безопасна, чем её отсутствие. А средневековый персидский учёный Авиценна говорил: «Ни одно лекарство не заменит физическую активность, а физическая активность заменит тысячи лекарств».

После каждого подхода к праздничному столу обязательно выходите на прогулку. Так вы сохраните баланс между потребляемыми и затрачиваемыми калориями. И цифры на весах увеличиваться не будут.

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Эти простые правила позволят сохранить физическую форму и не набрать лишние килограммы за новогодние каникулы.

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