Как приготовить имбирное печенье? Пошаговый рецепт

Новый год, пожалуй, самый атмосферный праздник! А воссоздать эту тёплую обстановку волшебства и уюта поможет приготовление имбирных пряников. Особенно если делать это всей семьёй. Ароматные, хрустящие и очень вкусные. Попробуйте праздник на вкус.

Тут можно побаловать себя и приготовить пряники с сахарной глазурью. Не стоить забывать о том, что правильное питание — это не о постоянных и изнуряющих ограничениях, а об осознанности. При желании ингредиенты в рецепте можно заменить на альтернативные, но не бойтесь побаловать себя.

Вам понадобятся:

для теста:

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло (заменяем на кокосовое или гхи) — 50 г;

мёд — 70 г;

специи (корица, имбирь молотый, кориандр, мускатный орех) — 1 ч. л.;

какао — 1 ч. л.;

мука цельнозерновая — 170 г;

разрыхлитель — 5 г;

для глазури:

сахарная пудра — 250 г;

белок — 45 г;

красители.

Яйцо, мёд и масло перемешиваем до однородности. Добавляем муку, специи и разрыхлитель. Замешиваем эластичное тесто. Перекладываем в пакет и отправляем в морозильник на час. После этого достаём тесто и раскатываем. С помощью специальных формочек делаем нужные фигурки. Отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах.

Для глазури взбиваем белок и сахарную пудру. По желанию можно покрасить глазурь с помощью специального пищевого красителя. Украшаем глазурью готовые пряники и подаём. Готово!

Пошаговый рецепт с фото можно посмотреть в альбоме.