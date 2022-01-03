Как приготовить имбирное печенье? Пошаговый рецепт
Праздничный десерт можно украшать всей семьёй.
Новый год, пожалуй, самый атмосферный праздник! А воссоздать эту тёплую обстановку волшебства и уюта поможет приготовление имбирных пряников. Особенно если делать это всей семьёй. Ароматные, хрустящие и очень вкусные. Попробуйте праздник на вкус.
Тут можно побаловать себя и приготовить пряники с сахарной глазурью. Не стоить забывать о том, что правильное питание — это не о постоянных и изнуряющих ограничениях, а об осознанности. При желании ингредиенты в рецепте можно заменить на альтернативные, но не бойтесь побаловать себя.
Вам понадобятся:
для теста:
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло (заменяем на кокосовое или гхи) — 50 г;
- мёд — 70 г;
- специи (корица, имбирь молотый, кориандр, мускатный орех) — 1 ч. л.;
- какао — 1 ч. л.;
- мука цельнозерновая — 170 г;
- разрыхлитель — 5 г;
для глазури:
- сахарная пудра — 250 г;
- белок — 45 г;
- красители.
Яйцо, мёд и масло перемешиваем до однородности. Добавляем муку, специи и разрыхлитель. Замешиваем эластичное тесто. Перекладываем в пакет и отправляем в морозильник на час. После этого достаём тесто и раскатываем. С помощью специальных формочек делаем нужные фигурки. Отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах.
Для глазури взбиваем белок и сахарную пудру. По желанию можно покрасить глазурь с помощью специального пищевого красителя. Украшаем глазурью готовые пряники и подаём. Готово!
Пошаговый рецепт с фото можно посмотреть в альбоме.