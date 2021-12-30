Тест: насколько продуктивными были ваши тренировки в этом году?

Настало время подводить спортивные итоги. Проверьте, каких успехов вы добились.
Пришла пора оценить, какими были ваши спортивные достижения в уходящем году. Надеемся, у многих с фитнесом дела складывались самым лучшим образом: кто-то научился подтягиваться или с улыбкой делать 10 бёрпи, кто-то наконец наладил режим питания и сна, а кто-то приучил себя пить по утрам стакан чистой воды. Все, даже небольшие, личные успехи очень ценны, ведь таким образом вам удалось встать на путь здорового образа жизни.
редактор спортивного направления в рубрике Lifestyle
Даже маленькие шаги приведут вас к впечатляющим результатам. Никогда не останавливайтесь и двигайтесь только вперёд. Так победим!
Нас ждёт целый год, в котором каждый сможет прокачать себя ещё больше, освоить что-то, что никогда не умел, и попробовать себя в новых видах физической активности. Здесь всё будет зависеть только от вашей фантазии и желания двигаться. А пока давайте попрощаемся с 2021 годом и проверим, насколько вы были активными и спортивными. Погнали!