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Как прошёл твой 2021-й — тест, позволяющий оценить прошедший год

Тест: насколько продуктивными были ваши тренировки в этом году?
Маргарита Иванникова Анна Мноян
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Насколько продуктивным был ваш год?
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Настало время подводить спортивные итоги. Проверьте, каких успехов вы добились.

Пришла пора оценить, какими были ваши спортивные достижения в уходящем году. Надеемся, у многих с фитнесом дела складывались самым лучшим образом: кто-то научился подтягиваться или с улыбкой делать 10 бёрпи, кто-то наконец наладил режим питания и сна, а кто-то приучил себя пить по утрам стакан чистой воды. Все, даже небольшие, личные успехи очень ценны, ведь таким образом вам удалось встать на путь здорового образа жизни.

<a href="https://www.championat.com/authors/4633/1.html">Маргарита Иванникова</a>
Маргарита Иванникова
редактор спортивного направления в рубрике Lifestyle

Даже маленькие шаги приведут вас к впечатляющим результатам. Никогда не останавливайтесь и двигайтесь только вперёд. Так победим!

Нас ждёт целый год, в котором каждый сможет прокачать себя ещё больше, освоить что-то, что никогда не умел, и попробовать себя в новых видах физической активности. Здесь всё будет зависеть только от вашей фантазии и желания двигаться. А пока давайте попрощаемся с 2021 годом и проверим, насколько вы были активными и спортивными. Погнали!

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