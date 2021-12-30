Тест: насколько продуктивными были ваши тренировки в этом году?

Пришла пора оценить, какими были ваши спортивные достижения в уходящем году. Надеемся, у многих с фитнесом дела складывались самым лучшим образом: кто-то научился подтягиваться или с улыбкой делать 10 бёрпи, кто-то наконец наладил режим питания и сна, а кто-то приучил себя пить по утрам стакан чистой воды. Все, даже небольшие, личные успехи очень ценны, ведь таким образом вам удалось встать на путь здорового образа жизни.

Маргарита Иванникова редактор спортивного направления в рубрике Lifestyle Даже маленькие шаги приведут вас к впечатляющим результатам. Никогда не останавливайтесь и двигайтесь только вперёд. Так победим!

Нас ждёт целый год, в котором каждый сможет прокачать себя ещё больше, освоить что-то, что никогда не умел, и попробовать себя в новых видах физической активности. Здесь всё будет зависеть только от вашей фантазии и желания двигаться. А пока давайте попрощаемся с 2021 годом и проверим, насколько вы были активными и спортивными. Погнали!