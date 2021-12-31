Декабрь, как правило, напряжённый месяц. Пора выпустить себя из ежовых рукавиц — хотя бы ненадолго.

3 причины не ограничивать себя в Новый год. Почему стоит позволить себе «лишнего»?

Почему не нужно жёстко ограничивать себя во время праздничных каникул?



Рассказываем вместе с врачом.

Жизнь в новогодние праздники стоит на трёх китах: отсутствии правил, майонезных салатах и безудержном сне. Пока в обычные дни нас хлебом не корми, дай что-нибудь ограничить, в новогодние праздники сдерживать себя совершенно не хочется. И это абсолютно правильно! Разбираемся со специалистом, почему иногда полезно нарушать правила и как сделать это безопасно для здоровья.

Юлия Дворкина врач высшей квалификационной категории, заведующая отделением функциональной диагностики Новогодние праздники — время для перезагрузки. Самое важное — вернуться с них в состоянии лучше изначального. Жить в постоянном стрессе для психики вредно. Определённые здоровые послабления неспособны разрушить устоявшуюся дисциплину, но могут поддержать вас после сложного марафона, проходящего перед длинными выходными.

Говорим еде «да»

Но только свежей (без шуток про то, что в полночь батон становится прошлогодним). Бич любых новогодних праздников — переедание. Почему так получается? Огромное количество уже готовой еды делает наши походы «проверить, что там в холодильнике изменилось» продуктивными. Всегда найдётся кусочек, смотрящий на вас.

Но приготовление умеренного количества еды, отвечающего вашему рациону и вкусам, не станет для организма испытанием. Пересмотрите своё меню, сделайте его индивидуальным и ни на что не похожим. И наслаждайтесь!

Юлия: Составить новогодний стол из любимых продуктов — лучшая тактика подготовки к застолью. Тут необязательно соблюдать традиции приготовления оливье или селёдки под шубой. Выберите то, что бы вы действительно хотели съесть. Это поможет не переесть и получить удовлетворение от застолья.

Говорим сну «да»

Второе, что стремительно меняется после наступления новогодних праздников, — это сон. Для тех, кто до сих пор ежедневно или регулярно ездит в офис, новогодние праздники похожи на возвращение в школьные будни, когда каникулы напрочь меняли режим дня. Но марафон «Гарри Поттера» до утра под аккомпанемент салатов лучше в свою новогоднюю рутину не превращать. К сожалению, магии на праздниках не происходит: если вы спите больше необходимого, вас неминуемо настигнет ощущение разбитости.

Вместо безумных отсыпаний попробуйте восстановить режим и сделать его более здоровым. Для этого достаточно постепенно смещать время засыпания и пробуждения, хотя бы на полчаса за раз. Так к концу праздников вы сможете не только отдохнуть, но и заложить основу для нового здорового образа жизни в наступившем году.

Юлия: Сон — лекарство от всех болезней, но к привычному графику добавляйте не больше пары экстрачасов, во избежание срыва привычного ритма.

Говорим итогам года «да»

Третий важный аспект нового года — это ощущение обновления. Мы вспоминаем прошедшие дела и оцениваем себя, как самые настоящие Деды Морозы, были ли мы хорошими мальчиками и девочками в уходящем году. Но если вы понимаете, что не успели что-то важное, планы не оправдались и итоги не порадовали, не спешите расстраиваться. Итоги года — это размышления о прошедшем. Восстановите силы за период праздников и начните заново!

Традиция подводить итоги года совершенно не стыдная, как может показаться после многочисленных историй в «Инстаграме». Многие из нас склонны забывать, сколько замечательных вещей случилось за последние 12 месяцев. Такая практика помогает сфокусироваться на хорошем, почувствовать и поверить в свои силы.

Юлия: Начало года приносит ощущение нового. За эту эмоцию очень важно ухватиться, она мощный мотиватор изменений в разных сферах вашей жизни. Всё, чего вы добились, — ваши заслуженные достижения, всего, чего добиться только предстоит, — ваши цели на будущий год. Удачи!