Как начать заниматься спортом, если вам «уже поздно»? Советы Насти Тукитук

Спортсменка и блогер – о том, что и в каком возрасте делать, чтобы чувствовать себя на все 100.

Анастасия Тукмачёва блогер, триатлет, амбассадор «IRONSTAR» и благотворительного фонда «Спорт для Жизни» Есть ли предельный возраст для спорта? Как начать тренироваться, если не занимался в юности?

Лёжа на диване и листая соцсети, многие мечтают о том, чтобы заняться спортом. Даже не профессиональным, а для души и поддержания здоровья. Но считают, что начинать уже поздно, возраст не тот и вообще. Спешим вас уверить, заняться спортом никогда не поздно: ни в 20, ни в 60. Главное — сделать это правильно.

Почему спорт важен?

Начнём с того, что регулярные занятия спортом в возрасте от 18 лет и старше в семь раз увеличивают шансы на хорошее умственное и физическое здоровье в старости. Даже простая утренняя зарядка способна снизить риск развития сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и других болезней.

Фото: Из личного архива Анастасии Тукмачёвой

А как начать?

Когда человек решает заняться спортивными тренировками, он делает первый шаг на пути к своему здоровью. Рекомендуется уделять физическим нагрузкам около 2,5 часов в неделю.

Если вы никогда не занимались спортом регулярно, не стоит сразу перегружать организм. Резкие физические нагрузки могут привести к травмам, таким как разрыв суставных связок, повреждение мышечных волокон, обострение хронических заболеваний и многое другое. К тренировкам необходимо подходить постепенно.

Идеально начать с занятий два раза в неделю по 30-45 минут. А до похода в зал рекомендуется пройти медицинское обследование, чтобы с помощью специалистов выстроить индивидуальный тренировочный план с учётом всех особенностей вашего здоровья и возможных ограничений. Это особенно актуально для людей старше 60 лет, когда требуются более щадящие тренировки, которые не приведут к травмам и проблемам с сердцем.

Каждому возрасту — свой спорт

В детстве можно заниматься практически любыми видами спорта: от плавания до гимнастики и борьбы. У ребёнка должна быть возможность попробовать разные активности и выбрать, что ему больше всего подходит и нравится.

Фото: Из личного архива Анастасии Тукмачёвой

В подростковом возрасте лучший выбор — это командные виды спорта, которые закаляют не только тело, но и дух, а также повышают мотивацию и интерес к занятиям.

В 20 лет организм готов к тому, чтобы показать наилучшие результаты в спорте. Активность может быть любой. Главное — соблюдать баланс между разными видами нагрузки.

После 30 лет стоит обратить внимание на укрепление мышц, ведь именно в этом возрасте из-за работы мы бóльшую часть дня проводим сидя в офисе. Идеальными видами спорта для тридцатилетних могут стать велосипед, бег, лыжи или плавание.

Начиная с 40 лет следует внимательно прислушиваться к своему здоровью. Для поддержания физической формы подойдут силовые тренировки, а для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — бег.

Фото: Из личного архива Анастасии Тукмачёвой

В 50 лет организм стареет. Поэтому не стоит перегружать его. Наоборот, пора начинать заботиться. Кардиотренировки, йога, гимнастика тай-чи, аквааэробика — прекрасные спутники в этом возрасте.

А что если никакой спорт не подходит?

Тогда можно попробовать заниматься танцами. Современные танцы разнообразны. Наверняка вы сможете подобрать себе подходящий стиль. Кроме того, танцы — это не только отличная физическая нагрузка, но и важная социальная составляющая жизни. Общение, позитивные эмоции — всё это способствует улучшению не только настроения, но и здоровья и иммунитета.